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Поради напередодні поминальних днів — які квіти садити на цвинтарі

1 квітня 2024 15:37
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Які квіти посадити на кладовищі — невибагливі рослини
Жінка, яка прибирає на могилі на кладовищі. Фото: LA.LV
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Є чимало різних моментів, на які слід звернути увагу при виборі квітів для цвинтаря, наприклад, колір рослин та кліматичну зону, де вони будуть вирощуватися. Ми розповідаємо, які квіти краще посадити на кладовищі, щоб вони не потребували ретельного догляду.

Новини.LIVE ділиться найкращими порадами.

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Найкращі квіти для кладовища

Конвалія, деревій, примула і барвінок

Ці рослини стануть чудовим варіантом для цвинтаря, адже їх не треба серйозно доглядати і можна сміливо садити на сухому ґрунті. Тому в такому місці можна вирощувати такі рослини, як:

  • Вербозілля 
  • Розмарин
Красивый майский ландыш
Красива травнева конвалія. Фото: Pinterest

Сукуленти

Це ще один відмінний варіант для кладовища, адже вони не тільки стійкі до посухи, а й не потребують ретельного догляду. До того ж, вони можуть жити в різних кліматичних умовах і не вимагають того, щоб часто поливати їх. До списку сукулентів, які можна садити біля могил, можна віднести:

  • Молодила
  • Кам’яну троянду
  • Очиток
Несколько разноцветных суккулентов
Декілька різнокольорових сукулентів. Фото: Pinterest

Однорічні квіти

Щоб додати до ландшафту яскравих фарб, можна посадити такі рослини, як:

  • Сухоцвіти
  • Календулу
  • Садову гвоздику

Але в цьому випадку дуже важливо обирати квіти, які вміють виживати в умовах без серйозного догляду і створять спокійну атмосферу на кладовищі.

Однолетние цветы, которые можно посадить на кладбище
Однорічні квіти, які можна посадити на цвинтарі. Фото: Pinterest

Троянди

Ці популярні квіти дуже часто асоціюють з любов’ю і повагою, тому вони є гідною даниною поваги до людини, якої не стало. Але в цьому випадку краще обирати сорт під навколишнє середовище і без необхідності серйозно доглядати.

Розы, которые можно вырастить на кладбище
Троянди, які можна виростити на кладовищі. Фото: Pinterest

Хризантеми

У багатьох культурах ці рослини асоціюються з жалобою, тому їх можна сміливо висаджувати на могилі. Сьогодні є велика кількість сортів хризантем, які не потребують серйозного догляду, є стійкими до спеки і добре живуть у зимовий період без укриття.

Хризантемы, которые можно посадить у могилы
Хризантеми, які можна посадити біля могили. Фото: Freepik

Нагадаємо, ми писали про те, які квіти можна посіяти у березні 2024 року. 

Раніше ми розповідали про те, як зберегти квіти у вазі якнайдовше свіжими. 

Також ми повідомляли про те, які рослини можна сміливо висаджувати навколо дерев. 

цвинтар
рослини
квіти
могили

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