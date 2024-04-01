Які квіти посадити на кладовищі — невибагливі рослини

Жінка, яка прибирає на могилі на кладовищі. Фото: LA.LV

Є чимало різних моментів, на які слід звернути увагу при виборі квітів для цвинтаря, наприклад, колір рослин та кліматичну зону, де вони будуть вирощуватися. Ми розповідаємо, які квіти краще посадити на кладовищі, щоб вони не потребували ретельного догляду.

Новини.LIVE ділиться найкращими порадами.

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Конвалія, деревій, примула і барвінок

Ці рослини стануть чудовим варіантом для цвинтаря, адже їх не треба серйозно доглядати і можна сміливо садити на сухому ґрунті. Тому в такому місці можна вирощувати такі рослини, як:

Вербозілля

Розмарин

Красива травнева конвалія. Фото: Pinterest

Сукуленти

Це ще один відмінний варіант для кладовища, адже вони не тільки стійкі до посухи, а й не потребують ретельного догляду. До того ж, вони можуть жити в різних кліматичних умовах і не вимагають того, щоб часто поливати їх. До списку сукулентів, які можна садити біля могил, можна віднести:

Молодила

Кам’яну троянду

Очиток

Декілька різнокольорових сукулентів. Фото: Pinterest

Однорічні квіти

Щоб додати до ландшафту яскравих фарб, можна посадити такі рослини, як:

Сухоцвіти

Календулу

Садову гвоздику

Але в цьому випадку дуже важливо обирати квіти, які вміють виживати в умовах без серйозного догляду і створять спокійну атмосферу на кладовищі.

Однорічні квіти, які можна посадити на цвинтарі. Фото: Pinterest

Троянди

Ці популярні квіти дуже часто асоціюють з любов’ю і повагою, тому вони є гідною даниною поваги до людини, якої не стало. Але в цьому випадку краще обирати сорт під навколишнє середовище і без необхідності серйозно доглядати.

Троянди, які можна виростити на кладовищі. Фото: Pinterest

Хризантеми

У багатьох культурах ці рослини асоціюються з жалобою, тому їх можна сміливо висаджувати на могилі. Сьогодні є велика кількість сортів хризантем, які не потребують серйозного догляду, є стійкими до спеки і добре живуть у зимовий період без укриття.

Хризантеми, які можна посадити біля могили. Фото: Freepik

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