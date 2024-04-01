Какие цветы посадить на кладбище — неприхотливые растения

Советы накануне поминальных дней — какие цветы сажать на кладбище
Есть немало разных моментов, на которые следует обратить внимание при выборе цветов для кладбища, например, цвет растений и климатическую зону, где они будут выращиваться. Мы рассказываем, какие цветы лучше посадить на кладбище, чтобы они не нуждались в тщательном уходе.
Новини.LIVE делится самыми лучшими советами.
Самые лучшие цветы для кладбища
Ландыш, тысячелистник, примула и барвинок
Эти растения станут отличным вариантом для кладбища, ведь за ними не нужно серьезно ухаживать и можно смело сажать на сухой почве. Поэтому в таком месте можно выращивать такие растения, как:
- Ивельник
- Розмарин
Суккуленты
Это еще один отличный вариант для кладбища, ведь они не только устойчивы к засухе, но и не нуждаются в тщательном уходе. К тому же, они могут жить в различных климатических условиях и не требуют того, чтобы часто поливать их. К списку суккулентов, которые можно сажать возле могил, можно отнести:
- Молодило
- Каменную розу
- Очиток
Однолетние цветы
Чтобы добавить к ландшафту яркие краски, можно посадить такие растения, как:
- Сухоцветы
- Календулу
- Садовую гвоздику
Но в этом случае очень важно выбирать цветы, которые умеют выживать в условиях без серьезного ухода и создадут спокойную атмосферу на кладбище.
Розы
Эти популярные цветы очень часто ассоциируют с любовью и уважением, поэтому они являются достойной данью уважения к человеку, которого не стало. Но в этом случае лучше выбирать сорт под окружающую среду и без необходимости серьезно ухаживать.
Хризантемы
Во многих культурах эти растения ассоциируются с трауром, поэтому их можно смело высаживать на могилу. Сегодня есть большое количество сортов хризантем, которые не нуждаются в серьезном уходе, устойчивы к жаре и хорошо живут в зимний период без укрытия.
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