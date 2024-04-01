Какие цветы посадить на кладбище — неприхотливые растения

Женщина, которая убирает на могиле на кладбище. Фото: LA.LV

Есть немало разных моментов, на которые следует обратить внимание при выборе цветов для кладбища, например, цвет растений и климатическую зону, где они будут выращиваться. Мы рассказываем, какие цветы лучше посадить на кладбище, чтобы они не нуждались в тщательном уходе.

Новини.LIVE делится самыми лучшими советами.

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Ландыш, тысячелистник, примула и барвинок

Эти растения станут отличным вариантом для кладбища, ведь за ними не нужно серьезно ухаживать и можно смело сажать на сухой почве. Поэтому в таком месте можно выращивать такие растения, как:

Ивельник

Розмарин

Красивый майский ландыш. Фото: Pinterest

Суккуленты

Это еще один отличный вариант для кладбища, ведь они не только устойчивы к засухе, но и не нуждаются в тщательном уходе. К тому же, они могут жить в различных климатических условиях и не требуют того, чтобы часто поливать их. К списку суккулентов, которые можно сажать возле могил, можно отнести:

Молодило

Каменную розу

Очиток

Несколько разноцветных суккулентов. Фото: Pinterest

Однолетние цветы

Чтобы добавить к ландшафту яркие краски, можно посадить такие растения, как:

Сухоцветы

Календулу

Садовую гвоздику

Но в этом случае очень важно выбирать цветы, которые умеют выживать в условиях без серьезного ухода и создадут спокойную атмосферу на кладбище.

Однолетние цветы, которые можно посадить на кладбище. Фото: Pinterest

Розы

Эти популярные цветы очень часто ассоциируют с любовью и уважением, поэтому они являются достойной данью уважения к человеку, которого не стало. Но в этом случае лучше выбирать сорт под окружающую среду и без необходимости серьезно ухаживать.

Розы, которые можно вырастить на кладбище. Фото: Pinterest

Хризантемы

Во многих культурах эти растения ассоциируются с трауром, поэтому их можно смело высаживать на могилу. Сегодня есть большое количество сортов хризантем, которые не нуждаются в серьезном уходе, устойчивы к жаре и хорошо живут в зимний период без укрытия.

Хризантемы, которые можно посадить у могилы. Фото: Freepik

Напомним, мы писали о том, какие цветы можно посеять в марте 2024 года.

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