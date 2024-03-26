Як зробити так, щоб квіти довго стояли у вазі та не в'янули — швидкі лайфхаки

Букет може бути свіжим довго. Фото: mysweetzepol.com

Дуже прикро, коли гарний букет квітів за день або два перетворюється на зів'ялий віник. Щоб цього не відбулося, й квіти тішили вас щонайменше тиждень, потрібно правильно про них дбати.

Як вчинити з букетом, коли ви принесли його з вулиці додому, що додавати до води у вазі та інші лайфхаки, котрі допоможуть подовжити життя квітів.

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Квіти мають звикнути до кімнатної температури, тому не ставте їх одразу у воду, нехай полежать хвилин 10.

Далі видаліть листя з нижньої третини квітів, щоб воно гнило у воді.

Щоб квіти краще вбирали воду, обріжте два сантиметри стебел під кутом 45 градусів.

Що додати у воду

Цукор та оцет. Додайте по дві столові ложки цукру і слабкого оцту (або лимонного соку) на літр води та ретельно перемішайте. Цукор буде підгодовувати квіти, а оцет сповільнить розмноження бактерій.

Додайте по дві столові ложки цукру і слабкого оцту (або лимонного соку) на літр води та ретельно перемішайте. Цукор буде підгодовувати квіти, а оцет сповільнить розмноження бактерій. Солодка газована вода. Влийте 50 мл солодкої газованої води без барвників до літра води. Ця суміш діятиме, як попередня, завдяки цукру та кислотам.

Влийте 50 мл солодкої газованої води без барвників до літра води. Ця суміш діятиме, як попередня, завдяки цукру та кислотам. Горілка. Додайте чайну ложку горілки на літр води — алкоголь уповільнити в'янення квітів.

Фото: draperandkramer.com

Як доглядати за букетом

Поставте вазу з букетом якнайдалі від прямих сонячних променів, обігрівальних приладів, відкритого вогню та протягів.

Букет погано витримує сусідство фруктів та овочів, особливо бананів, які виділяють етилен, що сприяє прискоренню в'янення квітів.

Щодня міняйте воду у вазі.

Раз на день помірно обприскуйте букет теплою водою з пульверизатора.

Видаляйте всі зів'ялі квіти та листя — вони забруднюють воду.

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