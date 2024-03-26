Як зробити так, щоб квіти довго стояли у вазі та не в'янули — швидкі лайфхаки

Як дбати про букет, щоб квіти простояли у вазі якнайдовше — прості поради
26 березня 2024 22:14
Букет може бути свіжим довго. Фото: mysweetzepol.com
Дуже прикро, коли гарний букет квітів за день або два перетворюється на зів'ялий віник. Щоб цього не відбулося, й квіти тішили вас щонайменше тиждень, потрібно правильно про них дбати.
Як вчинити з букетом, коли ви принесли його з вулиці додому, що додавати до води у вазі та інші лайфхаки, котрі допоможуть подовжити життя квітів.
Читайте також:
Що робити з букетом вдома
- Квіти мають звикнути до кімнатної температури, тому не ставте їх одразу у воду, нехай полежать хвилин 10.
- Далі видаліть листя з нижньої третини квітів, щоб воно гнило у воді.
- Щоб квіти краще вбирали воду, обріжте два сантиметри стебел під кутом 45 градусів.
Що додати у воду
- Цукор та оцет. Додайте по дві столові ложки цукру і слабкого оцту (або лимонного соку) на літр води та ретельно перемішайте. Цукор буде підгодовувати квіти, а оцет сповільнить розмноження бактерій.
- Солодка газована вода. Влийте 50 мл солодкої газованої води без барвників до літра води. Ця суміш діятиме, як попередня, завдяки цукру та кислотам.
- Горілка. Додайте чайну ложку горілки на літр води — алкоголь уповільнити в'янення квітів.
Як доглядати за букетом
- Поставте вазу з букетом якнайдалі від прямих сонячних променів, обігрівальних приладів, відкритого вогню та протягів.
- Букет погано витримує сусідство фруктів та овочів, особливо бананів, які виділяють етилен, що сприяє прискоренню в'янення квітів.
- Щодня міняйте воду у вазі.
- Раз на день помірно обприскуйте букет теплою водою з пульверизатора.
- Видаляйте всі зів'ялі квіти та листя — вони забруднюють воду.
Раніше ми писали, навіщо заривати цвях у горщик з трояндою. Також розповідали, як правильно вирощувати айстри вдома.
Читайте Новини.LIVE!