Как сделать так, чтобы цветы долго стояли в вазе и не вяли — быстрые лайфхаки

Как заботиться о букете, чтобы цветы простояли в вазе как можно дольше — простые советы
26 марта 2024 22:14
Букет может быть свежим долго. Фото: mysweetzepol.com
Очень досадно, когда красивый букет цветов за день или два превращается в увядший веник. Чтобы этого не произошло, и цветы радовали вас минимум неделю, нужно правильно о них заботиться.
Как поступить с букетом, когда вы принесли его с улицы домой, что прибавлять к воде в вазе и другие лайфхаки, которые помогут продлить жизнь цветам.
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Что делать с букетом дома
- Цветы должны привыкнуть к комнатной температуре, поэтому не ставьте их сразу в воду, пусть полежат 10 минут.
- Далее удалите листья из нижней трети цветов, чтобы они гнили в воде.
- Чтобы цветы лучше впитывали воду, обрежьте два сантиметра стеблей под углом 45 градусов.
Что добавить в воду
- Сахар и уксус. Добавьте по две столовых ложки сахара и слабого уксуса (или лимонного сока) на литр воды и тщательно перемешайте. Сахар будет подкармливать цветы, а уксус замедлит размножение бактерий.
- Сладкая газировка. Влейте 50 мл сладкой газировки без красителей в литр воды. Эта смесь будет действовать, как предыдущая, благодаря сахару и кислотам.
- Водка. Добавьте чайную ложку водки на литр воды — алкоголь замедлит увядание цветов.
Как ухаживать за букетом
- Поставьте вазу с букетом подальше от прямых солнечных лучей, обогревательных приборов, открытого огня и сквозняков.
- Букет плохо выдерживает соседство фруктов и овощей, особенно бананов, выделяющих этилен, что способствует ускорению увядания цветов.
- Каждый день меняйте воду в вазе.
- Ежедневно равномерно опрыскивайте букет теплой водой из пульверизатора.
- Удаляйте все увядшие цветы и листья — они загрязняют воду.
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