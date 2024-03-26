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Как заботиться о букете, чтобы цветы простояли в вазе как можно дольше — простые советы

26 марта 2024 22:14
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как сделать так, чтобы цветы долго стояли в вазе и не вяли — быстрые лайфхаки
Букет может быть свежим долго. Фото: mysweetzepol.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Очень досадно, когда красивый букет цветов за день или два превращается в увядший веник. Чтобы этого не произошло, и цветы радовали вас минимум неделю, нужно правильно о них заботиться.

Как поступить с букетом, когда вы принесли его с улицы домой, что прибавлять к воде в вазе и другие лайфхаки, которые помогут продлить жизнь цветам.

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Что делать с букетом дома

  • Цветы должны привыкнуть к комнатной температуре, поэтому не ставьте их сразу в воду, пусть полежат 10 минут.
  • Далее удалите листья из нижней трети цветов, чтобы они гнили в воде.
  • Чтобы цветы лучше впитывали воду, обрежьте два сантиметра стеблей под углом 45 градусов.

Что добавить в воду

  • Сахар и уксус. Добавьте по две столовых ложки сахара и слабого уксуса (или лимонного сока) на литр воды и тщательно перемешайте. Сахар будет подкармливать цветы, а уксус замедлит размножение бактерий.
  • Сладкая газировка. Влейте 50 мл сладкой газировки без красителей в литр воды. Эта смесь будет действовать, как предыдущая, благодаря сахару и кислотам.
  • Водка. Добавьте чайную ложку водки на литр воды — алкоголь замедлит увядание цветов.
Как заботиться о букете, чтобы цветы простояли в весе как можно дольше - простые советы - фото 1
Фото: draperandkramer.com

Как ухаживать за букетом

  • Поставьте вазу с букетом подальше от прямых солнечных лучей, обогревательных приборов, открытого огня и сквозняков.
  • Букет плохо выдерживает соседство фруктов и овощей, особенно бананов, выделяющих этилен, что способствует ускорению увядания цветов.
  • Каждый день меняйте воду в вазе.
  • Ежедневно равномерно опрыскивайте букет теплой водой из пульверизатора.
  • Удаляйте все увядшие цветы и листья — они загрязняют воду.

Ранее мы писали, зачем зарывать гвоздь в горшок с розой. Также рассказывали, как правильно выращивать астры дома.

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