Как сделать так, чтобы цветы долго стояли в вазе и не вяли — быстрые лайфхаки

Букет может быть свежим долго. Фото: mysweetzepol.com

Очень досадно, когда красивый букет цветов за день или два превращается в увядший веник. Чтобы этого не произошло, и цветы радовали вас минимум неделю, нужно правильно о них заботиться.

Как поступить с букетом, когда вы принесли его с улицы домой, что прибавлять к воде в вазе и другие лайфхаки, которые помогут продлить жизнь цветам.

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Цветы должны привыкнуть к комнатной температуре, поэтому не ставьте их сразу в воду, пусть полежат 10 минут.

Далее удалите листья из нижней трети цветов, чтобы они гнили в воде.

Чтобы цветы лучше впитывали воду, обрежьте два сантиметра стеблей под углом 45 градусов.

Что добавить в воду

Сахар и уксус. Добавьте по две столовых ложки сахара и слабого уксуса (или лимонного сока) на литр воды и тщательно перемешайте. Сахар будет подкармливать цветы, а уксус замедлит размножение бактерий.

Добавьте по две столовых ложки сахара и слабого уксуса (или лимонного сока) на литр воды и тщательно перемешайте. Сахар будет подкармливать цветы, а уксус замедлит размножение бактерий. Сладкая газировка. Влейте 50 мл сладкой газировки без красителей в литр воды. Эта смесь будет действовать, как предыдущая, благодаря сахару и кислотам.

Влейте 50 мл сладкой газировки без красителей в литр воды. Эта смесь будет действовать, как предыдущая, благодаря сахару и кислотам. Водка. Добавьте чайную ложку водки на литр воды — алкоголь замедлит увядание цветов.

Фото: draperandkramer.com

Как ухаживать за букетом

Поставьте вазу с букетом подальше от прямых солнечных лучей, обогревательных приборов, открытого огня и сквозняков.

Букет плохо выдерживает соседство фруктов и овощей, особенно бананов, выделяющих этилен, что способствует ускорению увядания цветов.

Каждый день меняйте воду в вазе.

Ежедневно равномерно опрыскивайте букет теплой водой из пульверизатора.

Удаляйте все увядшие цветы и листья — они загрязняют воду.

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