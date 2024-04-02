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Настоящие санитары для огорода — какие растения защищают от вредителей

2 апреля 2024 15:34
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Какие растения защищают от вредителей на огороде — список самых действенных
Мужчина, который работает на огороде. Фото: Pexels
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Если вам надоели вредители, уничтожающие ваши растения на огороде и в саду, не обязательно пользоваться разными вредными химикатами. Существует несколько растений, которые способны быстро и эффективно помочь в борьбе с насекомыми-вредителями на огороде.

Новини.LIVE рассказывает об этих растениях.

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Растения, защищающие от вредителей

Бархатцы, листовая горчица, календула

Эти растения не только делают культуры здоровыми, но и восстанавливают почву, которая была заражена вредителями. К тому же бархатцы отпугивают медведку, нематод, морковных мух и других насекомых, которые съедают культуры в саду и огороде.

Календула, в свою очередь, отпугивает вредителей своим резким ароматом, который привлекает божьих коровок, то есть главных врагов тли.

Большие кусты календулы на огороде
Большие кусты календулы на огороде. Фото: Pinterest

Чеснок и лук

Эти два растения также являются своеобразными "санитарами" для огорода, поскольку обладают способностью бороться с фитофторой. Советуем посадить чеснок с луком у огурцов, чтобы защитить их от бактериоза. Чеснок, в свою очередь, защищает от мучнистой росы, черной ножки, черной пятнистости и фузариоза такие растения, как:

  • Гвоздики
  • Гладиолусы
  • Розы
  • Астры
Выращенный чеснок на огороде
Выращенный чеснок на огороде. Фото: Decorexpro

Пряные растения

В список растений, способных защитить культуры от различных вредителей, входят:

  • Кориандр
  • Петрушка
  • Эстрагон
  • Мелисса
  • Тимьян
  • Базилик

Дело в том, что все эти растения обладают своеобразным ароматом, благодаря чему препятствуют возникновению заболеваний и распространению вредителей.

Петрушка, способная защитить растения от вредителей.
Петрушка, которая способна защитить растения от вредителей. Фото: Freepik

Какие еще растения являются "санитарами" сада и огорода

Бороться с вредителями также помогают такие растения, как:

  • Шалфей
  • Хрен
  • Укроп
  • Мята перечная
  • Настурция
  • Фасоль

Именно эти растения можно посеять в междурядья или сделать маленькие грядки в разных местах участка, где вы посадили картошку.

Напомним, мы писали о том, почему ни в коем случае нельзя покупать черную землю для огорода.

Раньше мы рассказывали о том, какое комнатное растение защищает от стресса и улучшает память человека.

Также мы сообщали о том, какие растения лучше посадить около могил на кладбище.

растения
огород
сад
вредители

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