Какие растения защищают от вредителей на огороде — список самых действенных

Настоящие санитары для огорода — какие растения защищают от вредителей
Если вам надоели вредители, уничтожающие ваши растения на огороде и в саду, не обязательно пользоваться разными вредными химикатами. Существует несколько растений, которые способны быстро и эффективно помочь в борьбе с насекомыми-вредителями на огороде.
Новини.LIVE рассказывает об этих растениях.
Растения, защищающие от вредителей
Бархатцы, листовая горчица, календула
Эти растения не только делают культуры здоровыми, но и восстанавливают почву, которая была заражена вредителями. К тому же бархатцы отпугивают медведку, нематод, морковных мух и других насекомых, которые съедают культуры в саду и огороде.
Календула, в свою очередь, отпугивает вредителей своим резким ароматом, который привлекает божьих коровок, то есть главных врагов тли.
Чеснок и лук
Эти два растения также являются своеобразными "санитарами" для огорода, поскольку обладают способностью бороться с фитофторой. Советуем посадить чеснок с луком у огурцов, чтобы защитить их от бактериоза. Чеснок, в свою очередь, защищает от мучнистой росы, черной ножки, черной пятнистости и фузариоза такие растения, как:
- Гвоздики
- Гладиолусы
- Розы
- Астры
Пряные растения
В список растений, способных защитить культуры от различных вредителей, входят:
- Кориандр
- Петрушка
- Эстрагон
- Мелисса
- Тимьян
- Базилик
Дело в том, что все эти растения обладают своеобразным ароматом, благодаря чему препятствуют возникновению заболеваний и распространению вредителей.
Какие еще растения являются "санитарами" сада и огорода
Бороться с вредителями также помогают такие растения, как:
- Шалфей
- Хрен
- Укроп
- Мята перечная
- Настурция
- Фасоль
Именно эти растения можно посеять в междурядья или сделать маленькие грядки в разных местах участка, где вы посадили картошку.
Напомним, мы писали о том, почему ни в коем случае нельзя покупать черную землю для огорода.
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