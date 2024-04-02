Чому не потрібно купувати чорний ґрунт для городу та саду

Людина, яка показує чорний ґрунт на ділянці. Фото: Freepik

Багато навіть досвідчених городників впевнені в тому, що максимально чорний ґрунт буде більш корисним для культур, але це далеко не так. Ми пояснюємо, чому категорично не рекомендуються використовувати чорний ґрунт у саду та городі.

Новини.LIVE ділиться найкращими порадами для господарів.

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Чорний ґрунт — чим він шкідливий для культур

Використання чорного ґрунту є великою помилкою, адже ним можна дуже нашкодити своїм рослинам. Справа в тому, що ґрунт цього кольору може призвести до того, що багато культур на городі та в саду можуть втратити свою врожайність.—

Це пов’язано з тим, що ґрунт, який має насичений чорний колір, здебільшого, використовується у низьких заболочених місцях. Це, в свою чергу, означає, що в цьому випадку рівень кислотності ґрунту на вашій ділянці є дуже високим.

Людина, яка тримає чорний ґрунт у руці. Фото: Pinterest

Ні для кого не секрет, що кислий ґрунт заважає рослинам, адже вони не можуть правильно засвоювати різні корисні компоненти, погано ростимуть і, відповідно, будуть давати несмачні плоди. Тому категорично не рекомендується купувати цей ґрунт.

Як не нашкодити саду та городу

Щоб ваш сад і город не постраждав від насиченого чорного ґрунту і проблем, які виникають через нього, радимо вам зробити ґрунт власноруч. Він допоможе рослинам не тільки добре рости, а й давати багато врожаю, яким потім можна поласувати.

Людина, яка тримає ґрунт. Фото: Curiocity

Наприклад, щоб гній перетворити на перегній, вам знадобиться лише півроку. Але якщо у вас немає гною, зробіть компостну купу, яка за кольором є не чорною, а коричневою. Справа в тому, що ця купа має рихлу структуру і є чудовим добривом високої якості.

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