Які рослини не можна садити біля баклажанів — важливі поради

Це може завадити розвитку — що не слід садити біля баклажанів
Велика кількість навіть досвідчених городників не знають, в якому місці краще садити баклажани, щоб вони дали великий урожай. Більш того, в цьому питанні потрібно враховувати і те, що можна і категорично не слід садити біля цього овоча, щоб не завадити його розвитку.
Новини.LIVE розповідає про правила "сусідства" з баклажанами.
Що слід садити біля баклажанів на відкритому ґрунті
Зазвичай, дачники готуються до відкриття сезону городу вже з кінця лютого, коли замочують насіння і садять розсаду для вирощування різних культур. Щоб отримати щедрий урожай баклажанів, поруч з ними варто посадити такі рослини, як:
- Квасолю
- Білокачану капусту
- Редиску
- Диню
- Кавун
- Гарбуз
- Кабачок
- Горох
- Буряк
Що категорично не рекомендується садити біля баклажанів
Варто знати, що на одній ділянці з баклажанами категорично не слід висаджувати помідори, адже ці овочі можуть страждати від таких самих шкідників, як і баклажани. До того ж, з цієї причини не можна садити біля культури кущі картоплі, інакше вона може постраждати від колорадського жука.
Проте, якщо у вас є бажання посадити біля баклажанів болгарський перець, варто знати одне просте, але дуже важливе правило. Садити болгарський перець потрібно на відстані в 70-80 сантиметрів між грядкою з баклажанами, щоб не нашкодити овочу і не завадити йому правильно розвиватися.
Також баклажани не можна садити на одній ділянці з томатами і навіть тютюном. Справа в тому, що за цими культурами не потрібно так ретельно доглядати, як за баклажанами. Тому є високий ризик, що між ними виникне певний конфлікт на городі.
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