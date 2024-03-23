Які рослини не можна садити біля баклажанів — важливі поради

Господиня, яка показує великий урожай баклажанів. Фото: Organicshealth

Велика кількість навіть досвідчених городників не знають, в якому місці краще садити баклажани, щоб вони дали великий урожай. Більш того, в цьому питанні потрібно враховувати і те, що можна і категорично не слід садити біля цього овоча, щоб не завадити його розвитку.

Новини.LIVE розповідає про правила "сусідства" з баклажанами.

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Зазвичай, дачники готуються до відкриття сезону городу вже з кінця лютого, коли замочують насіння і садять розсаду для вирощування різних культур. Щоб отримати щедрий урожай баклажанів, поруч з ними варто посадити такі рослини, як:

Квасолю

Білокачану капусту

Редиску

Диню

Кавун

Гарбуз

Кабачок

Горох

Буряк

Людина, яка тримає вирощений баклажан. Фото: скриншот з YouTube

Що категорично не рекомендується садити біля баклажанів

Варто знати, що на одній ділянці з баклажанами категорично не слід висаджувати помідори, адже ці овочі можуть страждати від таких самих шкідників, як і баклажани. До того ж, з цієї причини не можна садити біля культури кущі картоплі, інакше вона може постраждати від колорадського жука.

Кущ вирощеної картоплі на городі. Фото: Pinterest

Проте, якщо у вас є бажання посадити біля баклажанів болгарський перець, варто знати одне просте, але дуже важливе правило. Садити болгарський перець потрібно на відстані в 70-80 сантиметрів між грядкою з баклажанами, щоб не нашкодити овочу і не завадити йому правильно розвиватися.

Також баклажани не можна садити на одній ділянці з томатами і навіть тютюном. Справа в тому, що за цими культурами не потрібно так ретельно доглядати, як за баклажанами. Тому є високий ризик, що між ними виникне певний конфлікт на городі.

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