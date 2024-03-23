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Це може завадити розвитку — що не слід садити біля баклажанів

23 березня 2024 03:33
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Які рослини не можна садити біля баклажанів — важливі поради
Господиня, яка показує великий урожай баклажанів. Фото: Organicshealth
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Велика кількість навіть досвідчених городників не знають, в якому місці краще садити баклажани, щоб вони дали великий урожай. Більш того, в цьому питанні потрібно враховувати і те, що можна і категорично не слід садити біля цього овоча, щоб не завадити його розвитку.

Новини.LIVE розповідає про правила "сусідства" з баклажанами.

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Що слід садити біля баклажанів на відкритому ґрунті

Зазвичай, дачники готуються до відкриття сезону городу вже з кінця лютого, коли замочують насіння і садять розсаду для вирощування різних культур. Щоб отримати щедрий урожай баклажанів, поруч з ними варто посадити такі рослини, як:

  • Квасолю
  • Білокачану капусту
  • Редиску
  • Диню 
  • Кавун
  • Гарбуз
  • Кабачок
  • Горох
  • Буряк
Человек, держащий выращенный баклажан
Людина, яка тримає вирощений баклажан. Фото: скриншот з YouTube

Що категорично не рекомендується садити біля баклажанів

Варто знати, що на одній ділянці з баклажанами категорично не слід висаджувати помідори, адже ці овочі можуть страждати від таких самих шкідників, як і баклажани. До того ж, з цієї причини не можна садити біля культури кущі картоплі, інакше вона може постраждати від колорадського жука.

Куст выращенного картофеля на огороде
Кущ вирощеної картоплі на городі. Фото: Pinterest

Проте, якщо у вас є бажання посадити біля баклажанів болгарський перець, варто знати одне просте, але дуже важливе правило. Садити болгарський перець потрібно на відстані в 70-80 сантиметрів між грядкою з баклажанами, щоб не нашкодити овочу і не завадити йому правильно розвиватися. 

Також баклажани не можна садити на одній ділянці з томатами і навіть тютюном. Справа в тому, що за цими культурами не потрібно так ретельно доглядати, як за баклажанами. Тому є високий ризик, що між ними виникне певний конфлікт на городі. 

Нагадаємо, ми писали про те, які рослини потрібно посадити між рядами картоплі для великого врожаю. 

Раніше ми розповідали про те, з яких домашніх відходів можна зробити чудове добриво для городу. 

Також ми повідомляли про те, що класти до лунок з помідорами для великого врожаю.

овочі
рослини
город
баклажан

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