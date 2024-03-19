Що посадити між рядами картоплі для гарного врожаю — список корисних рослин

Гігантська картопля на городі. Фото: biz.nv.ua

Городній сезон в Україні у самому розпалі, а це означає, що вже зовсім скоро дачники та городники саджатимуть картоплю. За правилами, бульбу садять у кілька рядів, залишаючи між ними простір. Але, якщо посадити в міжрядді корисні культури, можна значно збільшити врожайність.

Новини.LIVE ділиться списком корисних рослин, які варто посадити між рядами картоплі, щоб отримати гігантський врожай здорової та смачної бульби.

Читайте також:

Для чого садити інші культури в міжрядді картоплі

Деякі рослини можуть позитивно вплинути на розвиток картоплі, якщо посадити їх поруч. Досвідчені городники зазначають, завдяки корисним культурам у міжрядді картоплі можна:

збільшити врожайність (деякі рослини здатні забезпечити картоплю додатковими корисними речовинами);

покращити якість продукції, зокрема смакові якості;

підвищити стійкість картоплі до хвороб;

відлякати шкідників, зменшуючи ризик їх поширення;

зберегти родючість ґрунту.

Збір якісного врожаю картоплі. Фото: shutterstock.com

Що посадити поруч з картоплею

Фахівці радять садити поруч з картоплею рослини, яким не потрібно багато поживних речовин або ж потрібні інші елементи, якими не харчується картопля, адже сама бульба споживає поживні речовини з ґрунту у великій кількості. Таким чином можна уникнути конкуренції.

Також не можна садити поруч культури, які мають спільні з картоплею захворювання та однакових шкідників.

Таким чином, щоб збільшити врожай картоплі у міжряддя необхідно посадити:

Листову зелень — всі види салату, базилік, листову гірчицю, шпинат, м'яту, коріандр тощо. Деякі спостереження показують, що такі культури здатні відлякувати колорадських жуків. А ще вони не конкурують з картоплею. Хрін — покращує смакові якості картоплі та підвищує стійкість до хвороб. Кущову квасолю — насичує ґрунт киснем, покращує врожайність, відлякує шкідників. Горох — покращує родючість ґрунту, насичуючи його азотом, підвищує стійкість до хвороб. Кукурудзу — значно покращує смак картоплі. Щоб рослина не затіняла кущі картоплі, рекомендується сіяти зліва чи справа по краю ділянки. Капусту — покращує розвиток кореневої системи картоплі та підвищує врожайність. Бореться зі шкідниками та хворобами. Може допомогти регулювати вологість ґрунту, зберігаючи воду та запобігаючи її перенасиченню. (саджати у міжряддя можна, якщо воно достатньо широке, не менше 70 см). Цибулю — виділяє особливі фітонциди, які відлякують шкідників, а також знижує ризик ураження картоплі фітофторозом. Часник — має властивість відлякувати деяких шкідників, містить алліцин, який є природним антибіотиком й захищає від хвороб. Відіграє роль природного добрива, оскільки містить поживні речовини, такі як азот, фосфор та калій.

Також біля картопляної ділянки можна посадити квіти, які відлякують комах і захищають картоплю від захворювань, наприклад:

чорнобривці;

настурція;

календула;

аліссум.

Раніше ми писали, які три головні помилки не можна допускати при посадці картоплі. Врожай буде зіпсовано.

Нагадаємо, ми розповідали, як правильно проростити картоплю перед посадкою, щоб збільшити врожайність.

Також радимо дізнатися, які сорти картоплі найкращі в Україні та дають найбільші врожаї.