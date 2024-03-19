Что посадить между рядами картофеля для хорошего урожая — список полезных растений

Гигантский картофель на огороде. Фото: biz.nv.ua

Огородный сезон в Украине в самом разгаре, а это значит, что уже совсем скоро дачники и огородники будут сажать картошку. По правилам, клубень сажают в несколько рядов, оставляя между ними пространство. Но, если посадить в междурядья полезные культуры, можно значительно увеличить урожайность.

Новини.LIVE делится списком полезных растений, которые следует посадить между рядами картофеля, чтобы получить гигантский урожай здорового и вкусного корнеплода.

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Некоторые растения могут оказать положительное влияние на развитие картофеля, если посадить их рядом. Опытные огородники отмечают, что благодаря полезным культурам в междурядье картофеля можно:

увеличить урожайность (некоторые растения способны обеспечить картофель дополнительными полезными веществами);

улучшить качество продукции, в частности, вкусовые качества;

повысить стойкость картофеля к болезням;

отпугнуть вредителей, уменьшая риск их распространения;

сохранить плодородие почвы.

Сбор качественного урожая картофеля. Фото: shutterstock.com

Что посадить рядом с картофелем

Специалисты советуют сажать рядом с картофелем растения, которым не нужно много питательных веществ или нужны другие элементы, которыми не питается картофель, ведь сам клубень потребляет питательные вещества из почвы в большом количестве. Таким образом, можно избежать конкуренции.

Также нельзя сажать рядом культуры, имеющие общие с картофелем заболевания и одинаковых вредителей.

Таким образом, чтобы увеличить урожай картофеля в междурядья необходимо посадить:

Листовую зелень — все виды салата, базилик, листовая горчица, шпинат, мята, кориандр и т.д. Некоторые наблюдения показывают, что такие культуры способны отпугивать колорадских жуков. А еще они не конкурируют с картофелем. Хрен — улучшает вкусовые качества картофеля и повышает устойчивость к болезням. Кустовую фасоль — насыщает почву кислородом, улучшает урожайность, отпугивает вредителей. Горох — улучшает плодородие почвы, насыщая его азотом, повышает устойчивость к болезням. Кукурузу — значительно улучшает вкус картофеля. Чтобы растение не затеняло кусты картофеля, рекомендуется сеять слева или справа по краю участка. Капусту — улучшает развитие корневой системы картофеля и повышает урожайность. Сражается с вредителями и болезнями. Может помочь регулировать влажность почвы, сохраняя воду и предотвращая ее перенасыщение. (сажать в междурядья можно, если оно достаточно широко, не менее 70 см). Лук — выделяет особые фитонциды, отпугивающие вредителей, а также снижает риск поражения картофеля фитофторозом. Чеснок имеет свойство отпугивать некоторых вредителей, содержит аллицин, который является естественным антибиотиком и защищает от болезней. Играет роль природного удобрения, поскольку содержит питательные вещества, такие как азот, фосфор и калий.

Также возле картофельного участка можно посадить цветы, которые отпугивают насекомых и защищают картофель от заболеваний, например:

бархатцы;

настурция;

календула;

алисссум.

Ранее мы писали, какие три основных ошибки нельзя допускать при посадке картофеля. Урожай будет испорчен.

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