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Это может помешать развитию — что не стоит сажать возле баклажанов

23 марта 2024 03:33
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Какие растения нельзя сажать возле баклажанов — важные советы
Хозяйка, показывающая большой урожай баклажанов. Фото: Organicshealth
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Большое количество даже опытных огородников не знают, где лучше сажать баклажаны, чтобы они дали большой урожай. Более того, в этом вопросе нужно учитывать и то, что можно и не следует сажать возле этого овоща, чтобы не помешать его развитию.

Новини.LIVE рассказывает о правилах "соседства" с баклажанами.

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Что следует сажать возле баклажанов на открытой почве

Как правило, дачники готовятся к открытию сезона огорода уже с конца февраля, когда замачивают семена и сажают рассаду для выращивания разных культур. Чтобы получить щедрый урожай баклажанов, рядом с ними следует посадить такие растения, как:

  • Фасоль
  • Белокочанную капусту
  • Редиску
  • Дыню
  • Арбуз
  • Тыкву
  • Кабачок
  • Горох
  • Свеклу
Человек, держащий выращенный баклажан
Человек, держащий выращенный баклажан. Фото: скриншот с YouTube

Что категорически не рекомендуется сажать возле баклажанов

Следует знать, что на одном участке с баклажанами категорически не следует высаживать помидоры, ведь эти овощи могут страдать от таких же вредителей, как и баклажаны. К тому же, по этой причине нельзя сажать у культуры кусты картофеля, иначе она может пострадать от колорадского жука.

Куст выращенной картофеля на огороде
Куст выращенного картофеля на огороде. Фото: Pinterest

Однако, если у вас есть желание посадить у баклажанов болгарский перец, стоит знать одно простое, но очень важное правило. Сажать болгарский перец нужно на расстоянии в 70-80 сантиметров между грядкой с баклажанами, чтобы не навредить овощу и не помешать ему правильно развиваться.

Также баклажаны нельзя сажать на одном участке с помидорами и даже табаком. Дело в том, что за этими культурами не нужно так тщательно ухаживать, как за баклажанами. Поэтому высок риск, что между ними возникнет определенный конфликт на огороде.

Напомним, мы писали о том, какие растения нужно посадить между рядами картофеля для большого урожая.

Раньше мы рассказывали о том, из каких домашних отходов можно сделать отличное удобрение для огорода.

Также мы сообщали о том, что класть в лунки с помидорами для большого урожая.

овощи
растения
огород
баклажан

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