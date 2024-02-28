Де краще вирощувати баклажани у теплиці чи на свіжому повітрі

Баклажани на столі. Фото: Freepik

Баклажани — це культура, яка віддає перевагу теплу, тому їх краще вирощувати в теплиці або під плівковим укриттям. Для отримання хорошого врожаю слід врахувати кілька нюансів та правильно підготувати розсаду.

Про це повідомили Новини.LIVE.

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Вибір сорту

Важливо вибрати відповідні сорти баклажанів, призначені для вашого регіону та теплиці. Досвідчені садівники зазвичай вибирають низькорослі та ранньо-середньостиглі сорти.

Посів насіння для розсади проводиться наприкінці лютого, а висаджування розсади в теплицю — приблизно в 20-х числах травня. Насіння висівають у поживну суміш, що містить дернову землю, перегній, торф, деревну золу та суперфосфат. Посів проводять на глибину 1-1,5 см з відстанню між насінням 2-3 см. Зручно відразу висівати насіння в індивідуальні стаканчики або торф'яні кубики, щоб уникнути пошкодження ніжного коріння при наступних пересадках розсади.

Оптимальна температура для проростання насіння баклажанів становить 25-30 °C, і при показниках нижче 13-15 °C процес може суттєво сповільнитися. Для забезпечення потрібного тепла ємності з насінням покривають плівкою та поміщають у тепле місце.

Важливо підтримувати вологість ґрунту протягом усього процесу проростання, регулярно поливаючи його теплою водою. Після появи сходів розсаду переміщують світле місце, уникаючи прямого сонячного світла.

Щоб забезпечити оптимальні умови для зростання баклажанів, рекомендується використовувати спеціальні лампи для світла з режимом освітлення 10-12 годин на добу.

Баклажани на столі. Фото: Freepik

Для запобігання витягу розсади перший тиждень підтримують денну температуру 14-16 °C і нічну — 12-15 °C. Після цього денну температуру підвищують до 18-25 °C, а нічну — до 16-17 °C.

Після появи двох справжніх листочків рекомендується провести пікірування саджанців, якщо насіння було висіяне в спільну скриньку. Перед пересадкою розсади в теплицю проходить від 50 до 70 днів, і рослини повинні досягти висоти близько 20-25 см, мати розвинену кореневу систему, 8-12 листків і іноді вже утворені бутони.

Висаджування розсади баклажана в теплицю

Висаджування розсади баклажанів у теплицю передбачає попередню підготовку ґрунту. Восени слід ретельно перекопати землю, видалити залишки рослин та кілька разів пролити її чистою водою. Це допоможе поглибити добрива та продезінфікувати ґрунт.

Для останньої операції можна використовувати окроп, хлорне вапно або розчин формаліну. Навесні перед посадкою розсади грунт ще раз розпушують і вносять органічні добрива, наприклад, гній, що перепрів.

Розсаду баклажанів рекомендується висаджувати в тепличний ґрунт за стрічковою схемою, з дотриманням певної відстані між рослинами та рядами. Проливають землю слабким розчином марганцівки, а посадкові лунки роблять глибиною близько 15 см. Після посадки ґрунт злегка ущільнюють, мульчують і поливають. Важливо пам'ятати про обережність під час роботи з розсадою, оскільки баклажани чутливі до пошкоджень коренів.

Догляд за баклажанами у теплиці

Догляд за баклажанами в теплиці вимагає особливої уваги, враховуючи чутливість цієї культури до вологості ґрунту, температурних коливань та освітлення. Одним із важливих аспектів турботи про баклажани є формування кущів.

Підв'язка баклажанів у теплиці має ключове значення для отримання сильних та рівномірно розвинених рослин, а також гарного врожаю. Вже на стадії саджанців доцільно підв'язувати головне стебло до шпалери або кілочка, особливо у високих і тендітних рослин (за винятком компактних штамбових сортів).

Баклажани на столі. Фото: Freepik

При досягненні висоти 25-30 см слід прищипувати верхівки і пасинкувати молоді рослини, видаляючи слабкі бічні пагони, щоб запобігти надмірному розгалуженню кущів. Це сприяє формуванню великих та соковитих плодів. Однак, якщо метою є одержання безлічі невеликих баклажанів, прищипування краще пропустити, щоб не завдати зайвого стресу рослині.

Крім того, важливо регулярно видаляти деформоване, пожовкле листя і плоди під час росту та розвитку баклажанів.

Полив баклажанів у теплиці

Полив баклажанів у теплиці потребує уважного підходу. Ці рослини віддають перевагу регулярному помірному зволоженню, але при цьому їх коріння досить ніжне, тому уникайте зайвого заливання. Особливо це актуально для розсади: після пересадки у теплицю перший повноцінний полив варто провести за тиждень.

При поливі баклажанів важливо спрямовувати теплу воду прямо під корінь, уникаючи попадання вологи на листя, щоб запобігти можливим грибковим захворюванням. Рослини та квітучі рослини поливають раз на тиждень у прохолодну погоду та через день-два у спекотну погоду, використовуючи від 15 до 30 літрів води на квадратний метр.

У період плодоношення рекомендується збільшити частоту поливу вдвічі, забезпечуючи глибоке проникнення вологи щонайменше 20 см глибини.

Додатковим поліпшенням для поливу є мульчування грядок соломою, тирсою або торфом, що допомагає утримувати вологу в грунті. Важливо також стежити за температурними умовами в теплиці, уникаючи перегріву та протягів під час провітрювання.

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