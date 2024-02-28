Где лучше выращивать баклажаны в теплице или на свежем воздухе

Баклажаны на столе. Фото: Freepik

Баклажаны — это культура, которая предпочитает тепло, поэтому их лучше выращивать в теплице или под пленочным укрытием. Для получения хорошего урожая следует учесть несколько нюансов и правильно подготовить рассаду.

Об этом сообщили Новини.LIVE.

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Выбор сорта

Важно выбрать подходящие сорта баклажанов, предназначенные для вашего региона и теплицы. Опытные садоводы обычно выбирают низкорослые и ранне-среднеспелые сорта.

Посев семян для рассады производится в конце февраля, а высадка рассады в теплицу — примерно в 20-х числах мая. Семена высевают в питательную смесь, содержащую дерновую землю, перегной, торф, древесную золу и суперфосфат. Посев проводят на глубину 1-1,5 см с расстоянием между семенами 2-3 см. Удобно сразу высевать семена в индивидуальные стаканчики или торфяные кубики, чтобы избежать повреждения нежных корней при последующих пересадках рассады.

Оптимальная температура для прорастания семян баклажанов составляет 25-30° C, и при показателях ниже 13-15° C процесс может существенно замедлиться. Для обеспечения нужного тепла емкости с семенами покрывают пленкой и помещают в теплое место.

Важно поддерживать влажность грунта на протяжении всего процесса прорастания, регулярно поливая его теплой водой. После появления всходов рассаду перемещают на светлое место, избегая прямого солнечного света.

Чтобы обеспечить оптимальные условия для роста баклажанов, рекомендуется использовать специальные лампы для досвечивания с режимом освещения 10-12 часов в сутки.

Баклажаны на столе. Фото: Freepik

Для предотвращения вытягивания рассады первую неделю поддерживают дневную температуру 14-16 °C и ночную — 12-15 °C. После этого дневную температуру повышают до 18-25 °C, а ночную — до 16-17° C.

После появления двух настоящих листочков рекомендуется провести пикировку саженцев, если семена были высеяны в общий ящик. Перед пересадкой рассады в теплицу проходит от 50 до 70 дней, и растения должны достигнуть высоты около 20-25 см, иметь развитую корневую систему, 8-12 листьев и иногда уже образованные бутоны.

Высадка рассады баклажана в теплицу

Высадка рассады баклажанов в теплицу предполагает предварительную подготовку почвы. Осенью следует тщательно перекопать землю, удалить остатки растений и несколько раз пролить ее чистой водой. Это поможет углубить удобрения и продезинфицировать почву.

Для последней операции можно использовать крутой кипяток, хлорную известь или раствор формалина. Весной перед посадкой рассады почву еще раз рыхлят и вносят органические удобрения, например, перепревший навоз.

Рассаду баклажанов рекомендуется высаживать в тепличный грунт по ленточной схеме, с соблюдением определенного расстояния между растениями и рядами. Проливают землю слабым раствором марганцовки, а посадочные лунки делают глубиной около 15 см. После посадки почву слегка уплотняют, мульчируют и поливают. Важно помнить о осторожности при работе с рассадой, так как баклажаны чувствительны к повреждениям корней.

Уход за баклажанами в теплице

Уход за баклажанами в теплице требует особого внимания, учитывая чувствительность этой культуры к влажности почвы, температурным колебаниям и освещению. Одним из важных аспектов заботы о баклажанах является формирование кустов.

Подвязка баклажанов в теплице имеет ключевое значение для получения сильных и равномерно развитых растений, а также хорошего урожая. Уже на стадии саженцев целесообразно подвязывать главный стебель к шпалере или колышку, особенно у высоких и хрупких растений (за исключением компактных штамбовых сортов).

Баклажаны на столе. Фото: Freepik

При достижении высоты 25-30 см следует прищипывать верхушки и пасынковать молодые растения, удаляя слабые боковые побеги, чтобы предотвратить чрезмерное ветвление кустов. Это способствует формированию крупных и сочных плодов. Однако, если целью является получение множества небольших баклажанов, прищипывание лучше пропустить, чтобы не нанести лишний стресс растению.

Кроме того, важно регулярно удалять деформированные, пожелтевшие листья и плоды во время роста и развития баклажанов.

Полив баклажанов в теплице

Полив баклажанов в теплице требует внимательного подхода. Эти растения предпочитают регулярное умеренное увлажнение, но при этом их корни достаточно нежные, поэтому избегайте излишнего заливания. Особенно это актуально для рассады: после пересадки в теплицу первый полноценный полив стоит провести через неделю.

При поливе баклажанов важно направлять теплую воду прямо под корень, избегая попадания влаги на листья, чтобы предотвратить возможные грибковые заболевания. Растущие и цветущие растения поливают раз в неделю в прохладную погоду и через день-два в жаркую погоду, используя от 15 до 30 литров воды на квадратный метр.

В период плодоношения рекомендуется увеличить частоту полива вдвое, обеспечивая глубокое проникновение влаги не менее чем на 20 см глубины.

Дополнительным улучшением для полива является мульчирование грядок соломой, перепревшими опилками или торфом, что помогает удерживать влагу в почве. Важно также следить за температурными условиями в теплице, избегая перегрева и сквозняков при проветривании.

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