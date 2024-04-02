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Почему нельзя использовать черную землю для огорода — причины

2 апреля 2024 03:03
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Почему не нужно покупать черную землю для огорода и сада
Человек, показывающий черную почву на участке. Фото: Freepik
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Многие даже опытные огородники уверены в том, что максимально черная почва будет более полезна для культур, но это далеко не так. Мы объясняем, почему категорически не рекомендуется использовать черную почву в саду и огороде.

Новини.LIVE делится самыми лучшими советами для хозяев.

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Черная почва — чем она вредна для культур

Использование черной почвы является большой ошибкой, ведь ею можно очень навредить своим растениям. Дело в том, что почва этого цвета может привести к тому, что многие культуры на огороде и в саду могут потерять свою урожайность.

Это связано с тем, что почва, которая имеет насыщенный черный цвет, в основном, используется в низких заболоченных местах. Это, в свою очередь, означает, что в этом случае уровень кислотности почвы на вашем участке очень высок.

Человек, держащий черную почву в руке.
Человек, держащий черную почву в руке. Фото: Pinterest

Ни для кого не секрет, что кислая почва мешает растениям, ведь они не могут правильно усваивать различные полезные компоненты, будут плохо расти и, соответственно, будут давать невкусные плоды. Поэтому категорически не рекомендуется покупать эту почву.

Как не навредить саду и огороду

Чтобы ваш сад и огород не пострадал от насыщенного черной почвы и проблем, которые возникают из-за нее, советуем вам сделать почву своими руками. Он поможет растениям не только хорошо расти, но и давать много урожая, которым потом можно полакомиться.

Человек, держащий почву
Человек, держащий почву. Фото: Curiocity

Например, чтобы навоз превратить в перегной, вам понадобится всего полгода. Но если у вас нет навоза, сделайте компостную кучу, которая по цвету не черная, а коричневая. Дело в том, что эта куча имеет рыхлую структуру и является отличным удобрением высокого качества.

Напомним, мы писали о том, какие растения лучше не сажать возле баклажанов на огороде.

Раньше мы рассказывали о том, в чем лучше замочить лук перед посадкой.

Также мы сообщали о том, что категорически нельзя делать при посадке картофеля.

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огород
почва

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