Как избавиться от грибка в саду и огороде навсегда — полезные советы

Садовод, обрабатывающий деревья на своем участке. Фото: Freepik

Грибковое заболевание, то есть антракноз, является очень распространенной проблемой для развития растений, ведь от него очень нелегко избавиться. Поэтому следует знать, что это за болезнь для растений и как убрать эту проблему, чтобы больше никогда не видеть бурые пятна.

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Антракноз — что это за болезнь

Антракноз — это грибковое заболевание, которое можно увидеть как на овощах и фруктах, так и на цветах и деревьях. Ветер разносит споры грибка на весь участок, из-за чего новые культуры быстро начинают заражаться. Чтобы распознать эту проблему, следует знать, как она проявляется.

На листьях растения начинают появляться небольшие точки или большие пятна коричневого цвета. Плоды имеют темные зараженные места, а стебель растения становится темным.

Грибковое заболевание листьев смородины. Фото: Pinterest

Как на растения влияет антракноз

Грибковое заболевание ухудшает урожайность, ведь из-за этого усыхают и отмирают завязи. Споры грибка плохо влияют, чаще всего, на такие растения, как:

Орех

Клубнику

Виноград

Огурцы

Вишню

Как убрать антракноз

Следует знать, что обрабатывать растения нужно при температуре не ниже пяти градусов выше нуля. Участок от грибкового заболевания нужно обрабатывать такими средствами, как:

Раствором медного купороса 1% — опустите черенки в этот раствор на пять минут, смойте чистой водой и посадите

Бордоской жидкостью 1% — в сухую погоду выливайте под стебли поврежденных растений

Коллоидной серой — возьмите 50 граммов серы на одно ведро воды

Мужчина, который опрыскивает растения на огороде. Фото: Decorexpro

Что следует знать об обработке растений от антракноза

При обработке участка следует знать важные правила, которые помогут избежать проблем. Во-первых, обязательно наденьте перчатки, ведь эти средства очень вредны для кожи, а во-вторых, не берите чрезмерное количество этих веществ.

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