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Плоды точно не будут горькими — как правильно сеять редиску и что добавлять в лунки

12 апреля 2024 19:24
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Что положить в лунки при посадке редиса на открытой почве — советы для огородников
Человек, держащий большой урожай редис. Фото: Freepik
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Настоящие огородники знают, что редиска — это та культура, которую выращивать не так уж и сложно, но следует понимать, как это правильно делать, чтобы получить щедрый урожай. Нужно знать, что нужно добавлять в лунки при выращивании этого овоща.

Новини.LIVE делится самыми лучшими советами для дачников.

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Когда лучше сеять редиску

Специалисты говорят, что редиску в открытую почву можно смело сеять в период с апреля по сентябрь, но здесь нужно учитывать ее сорт. К примеру, ранние сорта выращивают весной, в то время как средние и поздние сеют с лета до осени.

Преимуществом ранних сортов является то, что они скоро появятся на вашем столе. Однако, средние и поздние сорта редиски гораздо вкуснее и имеют больше пользы, чем ранние.

Человек, держащий в руке редиску
Человек, держащий в руке редиску. Фото: Freepik

Как правильно сеять редиску

Прежде, чем сеять редиску, нужно:

  • Разрыхлить грядку на глубину не менее 20 сантиметров
  • Добавить в грядку полведра перегноя
  • Добавить 0,5 литров доломитовой муки, если кислая почва, и одно ведро песка, если почва глинистая

Специалисты не рекомендуют добавлять туда навоз, ведь он содержит в своем составе большое количество азота, который, в свою очередь, может спровоцировать пустоты в плодах.

Человек, собирающий урожай редиса
Человек, собирающий урожай редиски. Фото: Freepik

Саму редиску нужно сеять на открытом участке, где нет ветра. Чтобы ее посеять, нужно:

  • Сделать бороздки на грядке глубиной в два или три сантиметра на расстоянии в 10 или 15 сантиметров друг от друга
  • Положить семена каждые пять сантиметров

Благодаря этим советам вам удастся вырастить вкусную, а главное — негорькую редиску, которую можно смело добавлять в различные салаты или употреблять в свежем виде.

Напомним, мы писали о том, когда и каким образом следует правильно обрезать смородину весной.

Раньше мы рассказывали о том, чем нужно обработать огурцы и помидоры перед посевом.

Также мы сообщали о том, чем обработать растения, чтобы избавить их от грибкового заболевания.

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огород
редиска

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