Что положить в лунки при посадке редиса на открытой почве — советы для огородников

Человек, держащий большой урожай редис. Фото: Freepik

Настоящие огородники знают, что редиска — это та культура, которую выращивать не так уж и сложно, но следует понимать, как это правильно делать, чтобы получить щедрый урожай. Нужно знать, что нужно добавлять в лунки при выращивании этого овоща.

Новини.LIVE делится самыми лучшими советами для дачников.

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Когда лучше сеять редиску

Специалисты говорят, что редиску в открытую почву можно смело сеять в период с апреля по сентябрь, но здесь нужно учитывать ее сорт. К примеру, ранние сорта выращивают весной, в то время как средние и поздние сеют с лета до осени.

Преимуществом ранних сортов является то, что они скоро появятся на вашем столе. Однако, средние и поздние сорта редиски гораздо вкуснее и имеют больше пользы, чем ранние.

Человек, держащий в руке редиску. Фото: Freepik

Как правильно сеять редиску

Прежде, чем сеять редиску, нужно:

Разрыхлить грядку на глубину не менее 20 сантиметров

Добавить в грядку полведра перегноя

Добавить 0,5 литров доломитовой муки, если кислая почва, и одно ведро песка, если почва глинистая

Специалисты не рекомендуют добавлять туда навоз, ведь он содержит в своем составе большое количество азота, который, в свою очередь, может спровоцировать пустоты в плодах.

Человек, собирающий урожай редиски. Фото: Freepik

Саму редиску нужно сеять на открытом участке, где нет ветра. Чтобы ее посеять, нужно:

Сделать бороздки на грядке глубиной в два или три сантиметра на расстоянии в 10 или 15 сантиметров друг от друга

Положить семена каждые пять сантиметров

Благодаря этим советам вам удастся вырастить вкусную, а главное — негорькую редиску, которую можно смело добавлять в различные салаты или употреблять в свежем виде.

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