Чим обробити насіння помідорів і огірків перед посівом — прості засоби, поради

Посів насіння огірків та помідорів. Колаж: Новини.LIVE

Досвідчені городники рекомендують обробляти насіння городніх культур перед посадкою. Така маніпуляція дозволяє прискорити процес проростання і вкорінення, що своєю чергою призводить до суттєвого збільшення врожаю у майбутньому.

У чому варто замочити насіння томатів та огірків, щоб отримати найкращий результат, Новини.LIVE ділиться далі в матеріалі.

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Обробка насіння для збільшення врожайності

Так, фахівці зазначають, збільшити врожайність майже вдвічі здатен содовий розчин, яким необхідно обробити насіння перед посадкою.

Як замочити насіння огірків і томатів:

У склянці теплої води (200-250 мл, 40-60°C) розмішайте 1 ч. л. соди. Всипте насіння. Замочіть насіння у розчинні мінімум на 12 годин (максимум на 24). Перед посівом просушіть насіння.

Як це працює

Речовини, що містяться в соді, сприяють розм'якшенню оболонки насіння і тим самим стимулюють ріст. А вода температури 40-60°C здатна знезаразити насіння.

Проросле насіння більш стійке до несприятливих умов, має більшу життєздатність і стійкість до стресів. Таким чином можна збільшити врожайність.

Обробка насіння для дезінфекції

Додамо, щоб продезінфікувати насіння огірків та помідорів від вірусної, бактеріальної та грибкової інфекції, можна помістити їх в 1% розчин перманганату калію на 15-20 хвилин, або в 2-3% розчин перекису водню, підігрітого до 38-45°C на 20 хвилин. Перед посадкою насіння слід висушити.

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