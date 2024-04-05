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Врожай збільшиться вдвічі — чим обробити насіння огірків і томатів перед посівом

5 квітня 2024 19:47
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Чим обробити насіння помідорів і огірків перед посівом — прості засоби, поради
Посів насіння огірків та помідорів. Колаж: Новини.LIVE
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Досвідчені городники рекомендують обробляти насіння городніх культур перед посадкою. Така маніпуляція дозволяє прискорити процес проростання і вкорінення, що своєю чергою призводить до суттєвого збільшення врожаю у майбутньому. 

У чому варто замочити насіння томатів та огірків, щоб отримати найкращий результат, Новини.LIVE ділиться далі в матеріалі. 

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Обробка насіння для збільшення врожайності

Так, фахівці зазначають, збільшити врожайність майже вдвічі здатен содовий розчин, яким необхідно обробити насіння перед посадкою. 

Як замочити насіння огірків і томатів: 

  1. У склянці теплої води (200-250 мл, 40-60°C) розмішайте 1 ч. л. соди. 
  2. Всипте насіння.
  3. Замочіть насіння у розчинні мінімум на 12 годин (максимум на 24). 
  4. Перед посівом просушіть насіння. 

Як це працює

Речовини, що містяться в соді, сприяють розм'якшенню оболонки насіння і тим самим стимулюють ріст. А вода температури 40-60°C здатна знезаразити насіння. 

Проросле насіння більш стійке до несприятливих умов, має більшу життєздатність і стійкість до стресів. Таким чином можна збільшити врожайність.

Обробка насіння для дезінфекції

Додамо, щоб продезінфікувати насіння огірків та помідорів від вірусної, бактеріальної та грибкової інфекції, можна помістити їх в 1% розчин перманганату калію на 15-20 хвилин, або в 2-3% розчин перекису водню, підігрітого до 38-45°C на 20 хвилин. Перед посадкою насіння слід висушити.

 

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помідор
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огірки
насіння

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