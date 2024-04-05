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Бульба виросте гігантською і смачною — що обов'язково класти у лунки з картоплею

5 квітня 2024 07:30
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Що класти в лунки при посадці картоплі — найкращі добрива для рекордного врожаю
Посадка картоплі навесні у підживлений ґрунт. Фото: freepik.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Посадка картоплі чи не найголовніша справа у новому городньому сезоні, до якої слід підходити вкрай відповідально. Особливо на майбутній врожай впливає плодючість землі та правильне внесення добрив. Тож слід знати, чим можна підживити ґрунт, щоб отримати щедрий урожай великої та смачної бульби. 

Новини.LIVE розповідає, що покласти в лунку при посадці картоплі для найкращого результату. 

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Добрива, які варто вносити при посадці картоплі — народні рецепти

Ці рецепти натуральних добрив для картоплі давно вже перевірені роками й завжди допомагають дачникам та городникам отримати гарний врожай. 

Їх перевага у екологічності, адже вони не забруднюють ґрунт та покращують його структуру і поживність. Вони забезпечують тривалий та стійкий результат, а ще доступні й економлять гроші. 

 

Як підготувати город до посадки картоплі - загальні правила
Посадка картоплі навесні. Фото: freepik.com

Одним з найефективніших добрив досі залишається гній. Краще брати кролячий або кінський. Також можна використовувати пташиний послід

Гній сприятливо впливає і на ґрунт, і на рослини. Якщо грамотно використовувати це добриво, то можна помітно підвищити родючість землі.

Досвідчені городники пропонують такий рецепт: 

  • бочку 100-200 л на 2\3 заповнити гноєм;
  • залити водою;
  • накрити плівкою або кришкою;
  • залишити на 2 тижні "бродити";
  • перемішувати 2-3 рази на день;
  • після закінчення цього терміну додати 1-2 кг деревної золи (1 кг на 100 л).

Посадка картоплі з такою підгодівлею буде простою і зручною — достатньо просто додати по 1 л суміші в кожну лунку з коренеплодом.

Рецепт з пташиним послідом наступний: 

  • у відрі розвести 700 г пташиного посліду в 10 л теплої води;
  • ємність накрити плівкою або кришкою;
  • прибрати в тепле місце;
  • настоювати розчин 3 дні;
  • після його необхідно процідити;
  • додавати по 1 л у кожну лунку.

 

Яке добриво краще вносити при посадці картоплі
Посадка картоплі навесні. Фото: google.com

Звичайно, різкі запахи, пошук екскрементів та морока з правильним настоюванням гною не для всіх. Тому є й інші варіанти добрив, які будуть не менш ефективними. До прикладу, можна використовувати трав'яний настій

Скошена трава має всі необхідні для картоплі поживні компоненти. Для того, щоб зробити добриво під картоплю з трави, дотримуйтесь наступної інструкції:

  • зберіть скошену траву (можна навіть бур'яни) разом із коренем;
  • викладіть рослини в бочку на 2\3 від її обсягу;
  • додайте 30 г сечовини;
  • залийте водою;
  • перемішайте;
  • накрийте кришкою або плівкою;
  • залиште на 2 тижні в темному теплому місці.

Найголовніше — стежити за тим, щоб у бочку не потрапляли сонячні промені, адже настій може зіпсуватися. Готове добриво слід додавати по 1 л для кожної лунки з картоплею.

 

Раніше ми ділилися, коли садити картоплю у квітні 2024 року за місячним календарем. 

Нагадаємо, ми розповідали, що посадити між рядами картоплі, щоб забезпечити овоч корисними речовинами та захистом від шкідників та хвороб.

Також радимо дізнатися, як правильно проростити картоплю перед посадкою, щоб збільшити врожайність.

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