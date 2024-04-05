Что класть в лунки при посадке картофеля — лучшие удобрения для рекордного урожая

Посадка картофеля весной в удобренный грунт. Фото: freepik.com

Посадка картофеля самое главное дело в новом огородном сезоне, к которому следует подходить крайне ответственно. Особенно на будущий урожай влияет плодовитость земли и правильное внесение удобрений. Поэтому следует знать, чем можно подкормить почву, чтобы получить щедрый урожай большого и вкусного корнеплода.

Новини.LIVE рассказывает, что положить в лунку при посадке картофеля для наилучшего результата.

Читайте также:

Удобрения, которые следует вносить при посадке картофеля — народные рецепты

Эти рецепты натуральных удобрений для картофеля давно уже проверены годами и всегда помогают дачникам и огородникам получить хороший урожай.

Их преимущество в экологичности, ведь они не загрязняют почву и улучшают ее структуру и питательность. Они обеспечивают длительный и устойчивый результат, а еще доступны и экономят деньги.

Посадка картофеля весной. Фото: freepik.com

Одним из самых эффективных удобрений до сих пор остается навоз. Лучше брать кроличий или конский. Также можно использовать птичий помет.

Навоз благоприятно влияет и на почву, и на растения. Если правильно использовать это удобрение, то можно заметно повысить плодородие земли.

Опытные огородники предлагают такой рецепт:

бочку 100-200 л на 2\3 заполнить навозом;

залить водой;

накрыть пленкой или крышкой;

оставить на 2 недели "бродить";

перемешивать 2-3 раза в день;

по истечении этого срока добавить 1-2 кг древесной золы (1 кг на 100 л).

Посадка картофеля с такой подкормкой будет простой и удобной — достаточно просто добавить по 1 л смеси в каждую лунку с корнеплодом.

Рецепт с птичьим пометом следующий:

в ведре развести 700 г птичьего помета в 10 л теплой воды;

емкость накрыть пленкой или крышкой;

убрать в теплое место;

настаивать раствор 3 дня;

после его необходимо процедить;

добавлять по 1 л в каждую лунку.

Посадка картофеля весной. Фото: google.com

Конечно, резкие запахи, поиск экскрементов и морока с правильным настаиванием навоза не для всех. Поэтому есть и другие варианты удобрений, которые будут не менее эффективны. К примеру, можно использовать травяной настой.

Скошенная трава имеет все необходимые для картофеля питательные компоненты. Для того чтобы сделать удобрение под картофель из травы, следуйте следующей инструкции:

соберите скошенную траву (можно даже сорняки) вместе с корнем;

выложите растения в бочку на 2\3 от ее объема;

добавьте 30 г мочевины;

залейте водой;

перемешайте;

накройте крышкой или пленкой;

оставьте на 2 недели в темном теплом месте.

Самое главное — следить за тем, чтобы в бочку не попадали солнечные лучи, ведь настой может испортиться. Готовое удобрение следует добавлять по 1 л для каждой лунки с картофелем.

Раньше мы делились, когда сажать картошку в апреле 2024 года по лунному календарю.

Напомним, мы рассказывали, что посадить между рядами картофеля, чтобы обеспечить овощи полезными веществами и защитой от вредителей и болезней.

Также советуем узнать, как правильно прорастить картофель перед посадкой, чтобы увеличить урожайность.