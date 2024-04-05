Что класть в лунки при посадке картофеля — лучшие удобрения для рекордного урожая

Корнеплод вырастет гигантским и вкусным — что нужно класть в лунки с картофелем
Посадка картофеля самое главное дело в новом огородном сезоне, к которому следует подходить крайне ответственно. Особенно на будущий урожай влияет плодовитость земли и правильное внесение удобрений. Поэтому следует знать, чем можно подкормить почву, чтобы получить щедрый урожай большого и вкусного корнеплода.
Новини.LIVE рассказывает, что положить в лунку при посадке картофеля для наилучшего результата.
Удобрения, которые следует вносить при посадке картофеля — народные рецепты
Эти рецепты натуральных удобрений для картофеля давно уже проверены годами и всегда помогают дачникам и огородникам получить хороший урожай.
Их преимущество в экологичности, ведь они не загрязняют почву и улучшают ее структуру и питательность. Они обеспечивают длительный и устойчивый результат, а еще доступны и экономят деньги.
Одним из самых эффективных удобрений до сих пор остается навоз. Лучше брать кроличий или конский. Также можно использовать птичий помет.
Навоз благоприятно влияет и на почву, и на растения. Если правильно использовать это удобрение, то можно заметно повысить плодородие земли.
Опытные огородники предлагают такой рецепт:
- бочку 100-200 л на 2\3 заполнить навозом;
- залить водой;
- накрыть пленкой или крышкой;
- оставить на 2 недели "бродить";
- перемешивать 2-3 раза в день;
- по истечении этого срока добавить 1-2 кг древесной золы (1 кг на 100 л).
Посадка картофеля с такой подкормкой будет простой и удобной — достаточно просто добавить по 1 л смеси в каждую лунку с корнеплодом.
Рецепт с птичьим пометом следующий:
- в ведре развести 700 г птичьего помета в 10 л теплой воды;
- емкость накрыть пленкой или крышкой;
- убрать в теплое место;
- настаивать раствор 3 дня;
- после его необходимо процедить;
- добавлять по 1 л в каждую лунку.
Конечно, резкие запахи, поиск экскрементов и морока с правильным настаиванием навоза не для всех. Поэтому есть и другие варианты удобрений, которые будут не менее эффективны. К примеру, можно использовать травяной настой.
Скошенная трава имеет все необходимые для картофеля питательные компоненты. Для того чтобы сделать удобрение под картофель из травы, следуйте следующей инструкции:
- соберите скошенную траву (можно даже сорняки) вместе с корнем;
- выложите растения в бочку на 2\3 от ее объема;
- добавьте 30 г мочевины;
- залейте водой;
- перемешайте;
- накройте крышкой или пленкой;
- оставьте на 2 недели в темном теплом месте.
Самое главное — следить за тем, чтобы в бочку не попадали солнечные лучи, ведь настой может испортиться. Готовое удобрение следует добавлять по 1 л для каждой лунки с картофелем.
Раньше мы делились, когда сажать картошку в апреле 2024 года по лунному календарю.
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