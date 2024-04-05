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Корнеплод вырастет гигантским и вкусным — что нужно класть в лунки с картофелем

5 апреля 2024 07:30
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Что класть в лунки при посадке картофеля — лучшие удобрения для рекордного урожая
Посадка картофеля весной в удобренный грунт. Фото: freepik.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Посадка картофеля самое главное дело в новом огородном сезоне, к которому следует подходить крайне ответственно. Особенно на будущий урожай влияет плодовитость земли и правильное внесение удобрений. Поэтому следует знать, чем можно подкормить почву, чтобы получить щедрый урожай большого и вкусного корнеплода.

Новини.LIVE рассказывает, что положить в лунку при посадке картофеля для наилучшего результата.

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Удобрения, которые следует вносить при посадке картофеля — народные рецепты

Эти рецепты натуральных удобрений для картофеля давно уже проверены годами и всегда помогают дачникам и огородникам получить хороший урожай.

Их преимущество в экологичности, ведь они не загрязняют почву и улучшают ее структуру и питательность. Они обеспечивают длительный и устойчивый результат, а еще доступны и экономят деньги.

 

Как подготовить огород к посадке картофеля - общие правила
Посадка картофеля весной. Фото: freepik.com

Одним из самых эффективных удобрений до сих пор остается навоз. Лучше брать кроличий или конский. Также можно использовать птичий помет.

Навоз благоприятно влияет и на почву, и на растения. Если правильно использовать это удобрение, то можно заметно повысить плодородие земли.

Опытные огородники предлагают такой рецепт:

  • бочку 100-200 л на 2\3 заполнить навозом;
  • залить водой;
  • накрыть пленкой или крышкой;
  • оставить на 2 недели "бродить";
  • перемешивать 2-3 раза в день;
  • по истечении этого срока добавить 1-2 кг древесной золы (1 кг на 100 л).

Посадка картофеля с такой подкормкой будет простой и удобной — достаточно просто добавить по 1 л смеси в каждую лунку с корнеплодом.

Рецепт с птичьим пометом следующий:

  • в ведре развести 700 г птичьего помета в 10 л теплой воды;
  • емкость накрыть пленкой или крышкой;
  • убрать в теплое место;
  • настаивать раствор 3 дня;
  • после его необходимо процедить;
  • добавлять по 1 л в каждую лунку.

 

Какое удобрение лучше вносить при посадке картофеля
Посадка картофеля весной. Фото: google.com

Конечно, резкие запахи, поиск экскрементов и морока с правильным настаиванием навоза не для всех. Поэтому есть и другие варианты удобрений, которые будут не менее эффективны. К примеру, можно использовать травяной настой.

Скошенная трава имеет все необходимые для картофеля питательные компоненты. Для того чтобы сделать удобрение под картофель из травы, следуйте следующей инструкции:

  • соберите скошенную траву (можно даже сорняки) вместе с корнем;
  • выложите растения в бочку на 2\3 от ее объема;
  • добавьте 30 г мочевины;
  • залейте водой;
  • перемешайте;
  • накройте крышкой или пленкой;
  • оставьте на 2 недели в темном теплом месте.

Самое главное — следить за тем, чтобы в бочку не попадали солнечные лучи, ведь настой может испортиться. Готовое удобрение следует добавлять по 1 л для каждой лунки с картофелем.

 

Раньше мы делились, когда сажать картошку в апреле 2024 года по лунному календарю.

Напомним, мы рассказывали, что посадить между рядами картофеля, чтобы обеспечить овощи полезными веществами и защитой от вредителей и болезней.

Также советуем узнать, как правильно прорастить картофель перед посадкой, чтобы увеличить урожайность.

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