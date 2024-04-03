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Коли садити картоплю у квітні 2024 — найсприятливіші дати за місячним календарем

3 квітня 2024 07:30
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Коли садити картоплю у квітні 2024 року за місячним календарем — дати та поради
Посів картоплі на городі навесні. Колаж Новини.LIVE
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Не для кого не секрет, що для того аби виростити великий врожай картоплі, необхідні родючі ґрунти та правильний догляд. Проте, ще один фактор, який необхідно враховувати — місячна фаза. Якщо посадити бульбу у сприятливий день, можна уникнути багатьох проблем й зібрати гарний урожай.   

Новини.LIVE розповідає, коли садити картоплю у квітні 2024 року за місячним календарем та ділиться цінними порадами. 

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Фази Місяця у квітні 2024 року 

  • Спадний Місяць — з 1 по 7 квітня;
  • Молодик — 8 квітня о 21:21 за Києвом;
  • Місяць, що росте — з 9 по 23 квітня;
  • Повня — 24 квітня о 02:49 за Києвом;
  • Спадний Місяць — з 25 по 30 квітня;
  • Сонячне затемнення — 8 квітня, з 18:43 до 23:52 за київським часом;
  • Місячне затемнення — немає.

 

Фази Місяця у лютому 2023 року
Фази Місяця. Фото: google.com

Коли найкраще садити картоплю у квітні 2024 — поради астрологів та місячний календар 

Як стверджують астрологи, картоплю найкраще садити тоді, коли Місяць спадає, або наприкінці фази, коли він навпаки зростає.

Також варто обирати час, коли земний супутник перебуває у таких знаках Зодіаку:

  • Діва;
  • Телець;
  • Козерог;
  • Скорпіон;
  • Рак;
  • Риби. 

Земні та водні знаки позитивно впливають на ріст та розвиток рослин і картопля не виключення. 

Садити картоплю найкраще у такі сприятливі дати за місячним календарем: 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 19, 20, 21, 29, 30 квітня. 

У травні це будуть: 3,4, 7, 11, 12, 13, 26, 27, 30, 31 число. А для червня: 3, 4, 17, 18, 19, 22, 23, 26, 27 число. 

 

Коли садити картоплю у квітні 2024 року за місячним календарем — дати та поради
Посадка картоплі навесні. Фото: google.com

Як садити картоплю навесні — корисні поради 

Фахівці радять висаджувати картоплю у момент, коли середньодобова температура становить +8-10°C впродовж кількох днів, а ґрунт прогрівається до +7°C на глибину не менше ніж 10-12 см. Для висаджування підбирають добре освітлену ділянку.

Звичайно картопля для висадки у відкритий ґрунт має бути пророслою. Викопайте лунки глибиною 10 см та вкладіть картоплю паростками догори. Між кожною картоплиною має бути відстань 30 см, а між рядами — по 70 см. 

Поливати грядки після посадки не потрібно, адже картопля має вологу на перший час. Далі поливати картоплю потрібно раз на 7-10 днів, а коли з’являться бутони, полив має бути двічі на тиждень.

Найкращими попередниками для картоплі вважаються:

  • озимі зернові;
  • гарбузові; 
  • капуста;
  • бобові;
  • олійна редька;
  • ріпак:
  • гірчиця.

 

Раніше ми публікували детальний місячний посівний календар на квітень 2024 року, який підкаже, коли найкращі дні для робіт на городі та у саду.  

Нагадаємо ми розповідали, що посадити між рядами картоплі, щоб зібрати щедрий врожай. 

Також радимо дізнатися, які сорти картоплі найкращі в Україні та дають найбільші врожаї. 

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