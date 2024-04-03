Коли садити картоплю у квітні 2024 року за місячним календарем — дати та поради

Посів картоплі на городі навесні. Колаж Новини.LIVE

Не для кого не секрет, що для того аби виростити великий врожай картоплі, необхідні родючі ґрунти та правильний догляд. Проте, ще один фактор, який необхідно враховувати — місячна фаза. Якщо посадити бульбу у сприятливий день, можна уникнути багатьох проблем й зібрати гарний урожай.

Новини.LIVE розповідає, к оли садити картоплю у квітні 2024 року за місячним календарем та ділиться цінними порадами.

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Фази Місяця у квітні 2024 року

Спадний Місяць — з 1 по 7 квітня;

— з 1 по 7 квітня; Молодик — 8 квітня о 21:21 за Києвом;

— 8 квітня о 21:21 за Києвом; Місяць, що росте — з 9 по 23 квітня;

— з 9 по 23 квітня; Повня — 24 квітня о 02:49 за Києвом;

— 24 квітня о 02:49 за Києвом; Спадний Місяць — з 25 по 30 квітня;

— з 25 по 30 квітня; Сонячне затемнення — 8 квітня, з 18:43 до 23:52 за київським часом;

— 8 квітня, з 18:43 до 23:52 за київським часом; Місячне затемнення — немає.

Фази Місяця. Фото: google.com

Коли найкраще садити картоплю у квітні 2024 — поради астрологів та місячний календар

Як стверджують астрологи, картоплю найкраще садити тоді, коли Місяць спадає, або наприкінці фази, коли він навпаки зростає.

Також варто обирати час, коли земний супутник перебуває у таких знаках Зодіаку:

Діва;

Телець;

Козерог;

Скорпіон;

Рак;

Риби.

Земні та водні знаки позитивно впливають на ріст та розвиток рослин і картопля не виключення.

Садити картоплю найкраще у такі сприятливі дати за місячним календарем: 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 19, 20, 21, 29, 30 квітня.

У травні це будуть: 3,4, 7, 11, 12, 13, 26, 27, 30, 31 число. А для червня: 3, 4, 17, 18, 19, 22, 23, 26, 27 число.

Посадка картоплі навесні. Фото: google.com

Як садити картоплю навесні — корисні поради

Фахівці радять висаджувати картоплю у момент, коли середньодобова температура становить +8-10°C впродовж кількох днів, а ґрунт прогрівається до +7°C на глибину не менше ніж 10-12 см. Для висаджування підбирають добре освітлену ділянку.

Звичайно картопля для висадки у відкритий ґрунт має бути пророслою. Викопайте лунки глибиною 10 см та вкладіть картоплю паростками догори. Між кожною картоплиною має бути відстань 30 см, а між рядами — по 70 см.

Поливати грядки після посадки не потрібно, адже картопля має вологу на перший час. Далі поливати картоплю потрібно раз на 7-10 днів, а коли з’являться бутони, полив має бути двічі на тиждень.

Найкращими попередниками для картоплі вважаються:

озимі зернові;

гарбузові;

капуста;

бобові;

олійна редька;

ріпак:

гірчиця.

Раніше ми публікували детальний місячний посівний календар на квітень 2024 року, який підкаже, коли найкращі дні для робіт на городі та у саду.

Нагадаємо ми розповідали, що посадити між рядами картоплі, щоб зібрати щедрий врожай.

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