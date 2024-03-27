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Місячний посівний календар на квітень 2024 — що та коли сіяти для щедрого врожаю

27 березня 2024 03:34
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Місячний посівний календар на квітень 2024 року по днях — коли і що сіяти
Дівчина саджає цибулю на городі. Фото: shutterstock.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Квітень — найкращий час для робіт у саду та на городі. Необхідно приготувати розсаду, багато овочів та квітів можна вже сіяти та садити у відкритий ґрунт. Крім цього слід обробити землю та внести добрива, вчасно прийняти заходи зі знищення шкідників, посадити дерева та кущі. Щоб усі роботи були максимально вдалими й приносили гарний результат, варто дізнатися про сприятливі дати у другий місяць весни. 

Новини.LIVE підготував детальний місячний посівний календар на квітень 2024 року, який допоможе дізнатися про найкращі дні для робіт на городі та у саду. 

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Фази Місяця у квітні 2024 року

У другий місяць весни фази Місяця будуть змінюватися наступним чином: 

  • Спадний Місяць — з 1 по 7 квітня;
  • Молодик — 8 квітня о 21:21 за Києвом;
  • Місяць, що росте — з 9 по 23 квітня;
  • Повня — 24 квітня о 02:49 за Києвом;
  • Спадний Місяць — з 25 по 30 квітня;
  • Сонячне затемнення — 8 квітня, з 18:43 до 23:52 за київським часом;
  • Місячне затемнення — немає.

 

Фази Місяця у квітні 2024 року
Фази Місяця. Фото: google.com

Місячний календар на квітень 2024 року — сприятливі дні для робіт в саду та на городі

У квітні садівникам та городникам слід: 

  1. Посіяти насіння овочів на розсаду: 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 21-23 та 25-30 квітня.
  2. Проводити будь-які роботи з ґрунтом у такі дати: 3-5, 7-9, 24, 25 квітня.
  3. Пророщувати насіння: 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 21-23, 29, 30 квітня.
  4. Проріджувати та пікірувати: 1, 2, 21, 22, 29, 30 квітня.
  5. Поливати грядки та сад: 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 21-25, 29, 30 квітня.
  6. Вносити органічні добрива: 1, 2, 5, 6, 25, 29, 30 квітня.
  7. Вносити мінеральні добрива: 10, 11, 14, 15 квітня.
  8. Обрізати, омолоджувати, формувати дерева: 8, 24-30 квітня.
  9. Проводити компостування: 14, 15, 24 квітня.
  10. Пасинкувати та прищеплювати: 8, 10, 11, 14, 15, 21-23 квітня.
  11. Боротися зі шкідниками та хворобами: 3-5, 7, 8, 12, 13 квітня.
  12. Захищати сад і город від гризунів: 12, 13, 19, 20 квітня.
  13. Проводити профілактичну обробку: 3, 4, 12, 13, 19, 20, 26-28 квітня. 
  14. Проводити на ділянці прибирання та займатися ремонтом інструментів: 3, 4, 7, 8, 16-28 квітня.

 

Місячний календар на квітень 2024 року — сприятливі дні для робіт в саду та на городі
Вирощування розсади. Фото: freepik.com

Місячний посівний календар на квітень 2024 року — які дні будуть несприятливими

Не варто займатися будь-якими роботами в саду і на городі: 3, 4, 7, 8, 9 та 24 квітня.

Краще ці дати присвятити іншим справам, які не пов'язані з городиною або садівництвом. Адже у цей час рослини ослаблені й будь-які маніпуляції можуть нанести їм більше шкоди ніж користі. 

Що садити у квітні — сприятливі дні за місячним календарем

У квітні можна саджати та сіяти: 

  • картопля, топінамбур — 1, 5, 6, 14, 15, 18, 19, 23, 28, 29 квітня;
  • морква, буряк, ріпа, селера (корінь) — 1, 5, 6, 14, 15, 18, 19, 23, 28, 29 квітня;
  • томати — 12, 13, 18, 19, 20, 21 квітня;
  • огірки — 12, 13, 18, 19, 20, 21 квітня;
  • перець (гіркий, солодкий) — 12, 13, 18, 19 квітня;
  • цибуляна зелень (перо), цибуля-сівок — 1, 5, 6, 14, 15, 18, 19, 23, 28, 29 квітня;
  • цибуля ріпка, часник, хрін — 1, 5, 6, 14, 15, 18, 19, 23, 28, 29 квітня;
  • капуста (у т.ч. цвітна, броколі, пекінська, кольрабі), спаржа — 1, 5, 6, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 28, 29 квітня;
  • баклажани — 12, 13, 18, 19, 20, 21 квітня;
  • кабачки, патисони, гарбуз — 12, 13, 18, 19, 20, 21 квітня;
  • горох, боби, квасоля — 5, 6, 14, 15, 16 16 квітня;
  • редис, редька, дайкон — 5, 6, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 23 квітня;
  • зелень (салат, кріп, петрушка, фенхель, кінза, шпинат, базилік, селера, кмин, гірчиця, мангольд та ін.) — 12, 13, 18, 19 квітня;
  • суниця, полуниця — 16 квітня.

 

Що садити у квітні — сприятливі дні за місячним календарем
Посів розсади у відкритий ґрунт. Фото: freepik.com

Сприятливі дні для посіву, посадки та пересадки квітів у квітні 2024 роу 

  1. Однорічні квіти — 16, 23, 25, 27 квітня. 
  2. Дворічні та багаторічні квіти — 16, 23, 25, 27 квітня. 
  3. Цибулинні та бульбові квіти — 16, 23, 25, 27 квітня.
  4. Кімнатні рослини — 6, 23, 25, 27 квітня.

Сприятливі дні для посадки саджанців у квітні 2024 року

  1. Посадка декоративних дерев і чагарників — 5, 6, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23 квітня.
  2. Посадка плодових дерев — 5, 6, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 23 квітня.
  3. Посадка плодово-ягідних чагарників — 5, 6, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23 квітня.

 

Раніше ми розповідали, чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок.

Нагадаємо, ми писали, що посадити між рядами картоплі, щоб зібрати щедрий врожай. 

Також радимо дізнатися, коли краще сіяти перець на розсаду навесні 2024 року. 

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