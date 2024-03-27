Місячний посівний календар на квітень 2024 року по днях — коли і що сіяти

Дівчина саджає цибулю на городі. Фото: shutterstock.com

Квітень — найкращий час для робіт у саду та на городі. Необхідно приготувати розсаду, багато овочів та квітів можна вже сіяти та садити у відкритий ґрунт. Крім цього слід обробити землю та внести добрива, вчасно прийняти заходи зі знищення шкідників, посадити дерева та кущі. Щоб усі роботи були максимально вдалими й приносили гарний результат, варто дізнатися про сприятливі дати у другий місяць весни.

Новини.LIVE підготував детальний місячний посівний календар на квітень 2024 року, який допоможе дізнатися про найкращі дні для робіт на городі та у саду.

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Фази Місяця у квітні 2024 року

У другий місяць весни фази Місяця будуть змінюватися наступним чином:

Спадний Місяць — з 1 по 7 квітня;

— з 1 по 7 квітня; Молодик — 8 квітня о 21:21 за Києвом;

— 8 квітня о 21:21 за Києвом; Місяць, що росте — з 9 по 23 квітня;

— з 9 по 23 квітня; Повня — 24 квітня о 02:49 за Києвом;

— 24 квітня о 02:49 за Києвом; Спадний Місяць — з 25 по 30 квітня;

— з 25 по 30 квітня; Сонячне затемнення — 8 квітня, з 18:43 до 23:52 за київським часом;

— 8 квітня, з 18:43 до 23:52 за київським часом; Місячне затемнення — немає.

Фази Місяця. Фото: google.com

Місячний календар на квітень 2024 року — сприятливі дні для робіт в саду та на городі

У квітні садівникам та городникам слід:

Посіяти насіння овочів на розсаду: 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 21-23 та 25-30 квітня. Проводити будь-які роботи з ґрунтом у такі дати: 3-5, 7-9, 24, 25 квітня. Пророщувати насіння: 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 21-23, 29, 30 квітня. Проріджувати та пікірувати: 1, 2, 21, 22, 29, 30 квітня. Поливати грядки та сад: 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 21-25, 29, 30 квітня. Вносити органічні добрива: 1, 2, 5, 6, 25, 29, 30 квітня. Вносити мінеральні добрива: 10, 11, 14, 15 квітня. Обрізати, омолоджувати, формувати дерева: 8, 24-30 квітня. Проводити компостування: 14, 15, 24 квітня. Пасинкувати та прищеплювати: 8, 10, 11, 14, 15, 21-23 квітня. Боротися зі шкідниками та хворобами: 3-5, 7, 8, 12, 13 квітня. Захищати сад і город від гризунів: 12, 13, 19, 20 квітня. Проводити профілактичну обробку: 3, 4, 12, 13, 19, 20, 26-28 квітня. Проводити на ділянці прибирання та займатися ремонтом інструментів: 3, 4, 7, 8, 16-28 квітня.

Вирощування розсади. Фото: freepik.com

Місячний посівний календар на квітень 2024 року — які дні будуть несприятливими

Не варто займатися будь-якими роботами в саду і на городі: 3, 4, 7, 8, 9 та 24 квітня.

Краще ці дати присвятити іншим справам, які не пов'язані з городиною або садівництвом. Адже у цей час рослини ослаблені й будь-які маніпуляції можуть нанести їм більше шкоди ніж користі.

Що садити у квітні — сприятливі дні за місячним календарем

У квітні можна саджати та сіяти:

картопля, топінамбур — 1, 5, 6, 14, 15, 18, 19, 23, 28, 29 квітня;

морква, буряк, ріпа, селера (корінь) — 1, 5, 6, 14, 15, 18, 19, 23, 28, 29 квітня;

томати — 12, 13, 18, 19, 20, 21 квітня;

огірки — 12, 13, 18, 19, 20, 21 квітня;

перець (гіркий, солодкий) — 12, 13, 18, 19 квітня;

цибуляна зелень (перо), цибуля-сівок — 1, 5, 6, 14, 15, 18, 19, 23, 28, 29 квітня;

цибуля ріпка, часник, хрін — 1, 5, 6, 14, 15, 18, 19, 23, 28, 29 квітня;

капуста (у т.ч. цвітна, броколі, пекінська, кольрабі), спаржа — 1, 5, 6, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 28, 29 квітня;

баклажани — 12, 13, 18, 19, 20, 21 квітня;

кабачки, патисони, гарбуз — 12, 13, 18, 19, 20, 21 квітня;

горох, боби, квасоля — 5, 6, 14, 15, 16 16 квітня;

редис, редька, дайкон — 5, 6, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 23 квітня;

зелень (салат, кріп, петрушка, фенхель, кінза, шпинат, базилік, селера, кмин, гірчиця, мангольд та ін.) — 12, 13, 18, 19 квітня;

суниця, полуниця — 16 квітня.

Посів розсади у відкритий ґрунт. Фото: freepik.com

Сприятливі дні для посіву, посадки та пересадки квітів у квітні 2024 роу

Однорічні квіти — 16, 23, 25, 27 квітня. Дворічні та багаторічні квіти — 16, 23, 25, 27 квітня. Цибулинні та бульбові квіти — 16, 23, 25, 27 квітня. Кімнатні рослини — 6, 23, 25, 27 квітня.

Сприятливі дні для посадки саджанців у квітні 2024 року

Посадка декоративних дерев і чагарників — 5, 6, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23 квітня. Посадка плодових дерев — 5, 6, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 23 квітня. Посадка плодово-ягідних чагарників — 5, 6, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23 квітня.

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