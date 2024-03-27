Месячный посевной календарь на апрель 2024 года по дням - когда и что сеять

Девушка сажает лук на огороде. Фото: shutterstock.com

Апрель – лучшее время для работ в саду и на огороде. Необходимо приготовить рассаду, многие овощи и цветы можно уже сеять и сажать в открытый грунт. Кроме этого следует обработать землю и внести удобрения, вовремя принять меры по уничтожению вредителей, посадить деревья и кустарники. Чтобы все работы были максимально удачными и приносили хороший результат, следует узнать о благоприятных датах во второй месяц весны.

Новости.LIVE подготовил подробный м посевной календарь на апрель 2024 года, который поможет узнать о лучших днях для работ на огороде и в саду.

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Фазы Луны в апреле 2024 года

Во второй месяц весны фазы Луны будут меняться следующим образом:

Убывающая Луна — с 1 по 7 апреля;

— с 1 по 7 апреля; Молодой человек — 8 апреля в 21:21 по Киеву;

— 8 апреля в 21:21 по Киеву; Растущая месяц — с 9 по 23 апреля;

— с 9 по 23 апреля; Полнолуние — 24 апреля в 02:49 по Киеву;

— 24 апреля в 02:49 по Киеву; Убывающая Луна — с 25 по 30 апреля;

— с 25 по 30 апреля; Солнечное затмение - 8 апреля, с 18:43 до 23:52 по киевскому времени;

- 8 апреля, с 18:43 до 23:52 по киевскому времени; Лунное затмение – нет.

Фазы Луны. Фото: google.com

Лунный календарь на апрель 2024 года – благоприятные дни для работ в саду и на огороде.

В апреле садоводам и огородникам следует:

Посеять семена овощей на рассаду: 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 21-23 и 25-30 апреля. Проводить любые работы с почвой в следующие даты: 3-5, 7-9, 24, 25 апреля. Проращивать семена: 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 21-23, 29, 30 апреля. Прореживать и пикировать: 1, 2, 21, 22, 29, 30 апреля. Поливать грядки и сад: 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 21-25, 29, 30 апреля. Вносить органические удобрения: 1, 2, 5, 6, 25, 29, 30 апреля. Вносить минеральные удобрения: 10, 11, 14, 15 апреля. Обрезать, омолаживать, формировать деревья: 8, 24-30 апреля. Проводить компостирование: 14, 15, 24 апреля. Пасинковать и прививать: 8, 10, 11, 14, 15, 21-23 апреля. Бороться с вредителями и болезнями: 3-5, 7, 8, 12, 13 апреля. Защищать сад и огород от грызунов: 12, 13, 19, 20 апреля. Проводить профилактическую обработку: 3, 4, 12, 13, 19, 20, 26-28 апреля. Проводить на участке уборку и заниматься ремонтом инструментов: 3, 4, 7, 8, 16-28 апреля.

Выращивание рассады. Фото: freepik.com

Лунный посевной календарь на апрель 2024: неблагоприятные дни

Не стоит заниматься работами в саду и на огороде, в том числе посевом семян и растений, в следующие дни: 3, 4, 7-9 и 24 апреля . Лучше эти даты посвятить другим делам, не связанным с овощами или садоводством.

Благоприятные дни для посадки в апреле 2024 года

Томаты – 12, 13, 18, 19, 20, 21

Огурцы – 12, 13, 18, 19, 20, 21

Перец (горький, сладкий) – 12, 13, 18, 19

Луковичная зелень (перо), лук-севок - 1, 5, 6, 7, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 28, 29

Луковица репка, чеснок, хрен - 1, 5, 6, 7, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 28, 29

Капуста (в т.ч. цветная, брокколи, пекинская, кольраби), спаржа - 1, 5, 6, 7, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 28, 29

Баклажаны – 12, 13, 18, 19, 20, 21

Кабачки, патиссоны, тыква – 12, 13, 18, 19, 20, 21

Картофель, топинамбур – 1, 5, 6, 7, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 28, 29

Земляника, клубника - 16

Горох, бобы, фасоль – 5, 6, 7, 14, 15, 16

Редис, редька, дайкон – 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 23, 24

Морковь, свекла, репа, сельдерей (корень) – 1, 5, 6, 7, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 28, 29

Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик, сельдерей, тмин, горчица, мангольд и др.) – 12, 13, 18, 19

Благоприятные дни для посева, посадки и пересадки цветов в апреле

Однолетние цветы – 16, 23, 24, 24, 25, 27

Двухлетние и многолетние цветы – 16, 23, 24, 25, 27

Луковичные и клубневые цветы – 16, 23, 24, 25, 27

Комнатные растения – 16, 23, 24, 25, 27

Благоприятные дни для посадки саженцев в апреле 2024 года

Посадка декоративных деревьев и кустарников – 5, 6, 7, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24

Посадка плодовых деревьев – 5, 6, 7, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 24

Посадка плодово-ягодных кустарников – 5, 6, 7, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24.

Раньше мы рассказывали, чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок.

Напомним, мы писали, что посадить между рядами картофеля, чтобы собрать обильный урожай.

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