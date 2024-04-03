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Когда сажать картошку в апреле 2024 — благоприятные даты по лунному календарю

3 апреля 2024 07:30
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Когда сажать картошку в апреле 2024 года по лунному календарю — даты и советы
Посев картофеля на огороде весной. Коллаж Новини.LIVE
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Ни для кого не секрет, что, для того чтобы вырастить большой урожай картофеля, необходимы плодородная почва и правильный уход. Однако еще один фактор, который необходимо учитывать — лунная фаза. Если посадить клубень в благоприятный день, можно избежать многих проблем и собрать хороший урожай.

Новини.LIVE рассказывает, когда сажать картофель в апреле 2024 года по лунному календарю и делится ценными советами.

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Фазы Луны в апреле 2024 года

  • Убывающая Луна — с 1 по 7 апреля;
  • Новолуние — 8 апреля в 21:21 по Киеву;
  • Растущая Луна — с 9 по 23 апреля;
  • Полнолуние — 24 апреля в 02:49 по Киеву;
  • Убывающая Луна — с 25 по 30 апреля;
  • Солнечное затмение — 8 апреля, с 18:43 до 23:52 по киевскому времени;
  • Лунное затмение — нет.

 

Фазы Луны в феврале 2023 года
Фазы Луны. Фото: google.com

Когда лучше сажать картошку в апреле 2024 — советы астрологов и лунный календарь

Как утверждают астрологи, картофель лучше сажать тогда, когда Луна убывает, или в конце фазы, когда она наоборот растет.

Также следует выбирать время, когда земной спутник находится в следующих знаках Зодиака:

  • Дева;
  • Телец;
  • Козерог;
  • Скорпион;
  • Рак;
  • Рыбы.

Земные и водные знаки оказывают положительное влияние на рост и развитие растений и картошка не исключение. 

Сажать картофель лучше всего в такие благоприятные даты по лунному календарю: 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 19, 20, 21, 29, 30 апреля.

В мае это будут: 3,4, 7, 11, 12, 13, 26, 27, 30, 31 числа. А для июня: 3, 4, 17, 18, 19, 22, 23, 26, 27 числа.

 

Когда сажать картошку в апреле 2024 года по лунному календарю — даты и советы
Посадка картофеля весной. Фото: google.com

Как сажать картошку весной — полезные советы

Специалисты советуют высаживать картофель в момент, когда среднесуточная температура составляет +8-10°C в течение нескольких дней, а почва прогревается до +7°C на глубину не менее 10-12 см. Для высадки подбирают хорошо освещенный участок.

Обычно картофель для высадки в открытый грунт должен быть проросшим. Выкопайте лунки глубиной 10 см и уложите картофель ростками вверх. Между каждой картошкой должно быть расстояние 30 см, а между рядами — по 70 см.

Поливать грядки после посадки не нужно, ведь картофель имеет влагу на первое время. Далее поливать картофель нужно раз в 7-10 дней, а когда появятся бутоны, полив должен быть дважды в неделю.

Лучшими предшественниками для картофеля считаются:

  • озимые зерновые;
  • тыквенные;
  • капуста;
  • бобовые;
  • масляная редька;
  • рапс:
  • горчица.

 

Ранее мы публиковали подробный лунный посевной календарь на апрель 2024 года, который подскажет, когда лучшие дни для работ на огороде и в саду.

Напомним, мы рассказывали, что посадить между рядами картофеля, чтобы собрать щедрый урожай.

Также советуем узнать, какие сорта картофеля самые лучшие в Украине и дают самые большие урожаи.

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огород
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