Чем обработать семена помидоров и огурцов перед посевом — простые средства, советы

Посев семян огурцов и помидоров. Коллаж: Новини.LIVE

Опытные огородники рекомендуют обрабатывать семена огородных культур перед посадкой. Такая манипуляция позволяет ускорить процесс прорастания и укоренения, что в свою очередь ведет к существенному увеличению урожая в будущем.

В чем следует замочить семена томатов и огурцов, чтобы получить наилучший результат, Новини.LIVE делится далее в материале.

Читайте также:

Обработка семян для увеличения урожайности

Так, специалисты отмечают, что увеличить урожайность почти вдвое способен содовый раствор, которым необходимо обработать семена перед посадкой.

Как замочить семена огурцов и томатов:

В стакане теплой воды (200–250 мл, 40–60°C) размешайте 1 ч. л. соды. Всыпьте семена. Замочите семена в растворе минимум на 12 часов (максимум на 24). Перед посевом просушите семена.

Как это работает

Содержащиеся в соде вещества способствуют размягчению оболочки семян и тем самым стимулируют рост. Вода же температуры 40-60°C способна обеззаразить семена.

Проросшие семена более устойчивы к неблагоприятным условиям, имеют большую жизнеспособность и устойчивость к стрессам. Таким образом, можно увеличить урожайность.

Обработка семян для дезинфекции

Добавим, чтобы продезинфицировать семена огурцов и помидоров от вирусной, бактериальной и грибковой инфекции, можно поместить их в 1% раствор перманганата калия на 15-20 минут или в 2-3% раствор перекиси водорода, подогретого до 38-45°C на 20 минут. Перед посадкой семена следует высушить.

Раньше мы писали, какое натуральное удобрение следует класть в лунки с картофелем, чтобы получить большой урожай.

Напомним, мы рассказывали, какие признаки указывают на дефицит йода у растения и как это можно исправить.

Также рекомендуем узнать, чем нужно обработать лук перед посадкой в открытый грунт.