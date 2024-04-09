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Коли і як правильно обрізати кущі смородини навесні 2024 року

9 квітня 2024 03:32
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Коли і як обрізати смородину навесні 2024 — поради для дачників
Людина, яка обрізає кущі смородини секатором. Фото: Freepik
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Смородина починає прокидатися від зимового періоду ранньою весною, тому цей момент дуже важливо не пропустити. Варто знати, в який період потрібно обрізати кущі смородини і як це правильно робити, в залежності від сорту ягоди.

Новини.LIVE ділиться найкращими порадами для дачників.

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Коли краще обрізати кущі смородини навесні

Досвідчені городники стверджують, що обрізати кущі смородини потрібно до того моменту, поки на них не з’явилися бруньки, а сокорух не буде активним. Терміни обрізання залежать від того, в якому регіоні ви проживаєте. Наприклад, якщо ви живете на півдні, робити це потрібно раніше, а якщо у північних регіонах — то пізніше.

Проте, зазвичай кущі смородини обрізають на початку або у першій половині березня. Спочатку потрібно повністю очистити ґрунт під кущами ягоди від снігу та бур’янів, а потім розпушити його і, врешті-решт, обрізати.

Человек, обрезающий смородину в саду
Людина, яка обрізає смородину в саду. Фото: Freepik

Як потрібно обрізати смородину навесні

Чорна смородина

Щоб обрізати кущі чорної смородини, візьміть секатор і видаліть такі частини, як:

  • Зламані та сухі пагони
  • Старі темно-коричневі пагони
  • Тонкі та хворі гілки
  • Пагони, які роблять кущі густими

Потім обріжте однорічні пагони на десять сантиметрів і залиште сім бруньок дво-чотирирічних, видаливши решту.

Кусты черной смородины в саду
Кущі чорної смородини в саду. Фото: Freepik

Червона і біла смородина

Щоб правильно обрізати кущі білою та червоної смородини, видаліть такі місця, як:

  • Хворі та старі гілки
  • Верхні місця на пагонах, які ще не дозріли
  • Вовчки
Красная и белая смородина
Червона і біла смородина. Фото: Freepik

На що звернути увагу при обрізанні смородини

Зверніть особливу увагу на бруньки на кущах, адже інколи вони є набряклими. Зазвичай їх обрізають у січні або лютому, але якщо ви не встигли це зробити, зріжте ці бруньки, щоб не дати шкіднику визволитися. 

Серцевина гілки повинна бути зеленою після обрізання, тому якщо виникли проблеми, обов’язково обробіть кущі смородини від шкідників. А захворілі бруньки спаліть. 

Нагадаємо, ми писали про те, чим потрібно підживлювати кущі смородини навесні 2024 року. 

Раніше ми розповідали про те, як потрібно правильно обрізати виноград навесні. 

Також ми повідомляли про те, чим потрібно підживлювати кущі малини навесні.

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город
смородина
обрізання

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