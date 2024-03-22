Чим і як підживлювати малину навесні 2024 — яке добриво взяти

Жінка, яка тримає великий урожай малини. Фото: Pinterest

Щоб отримати великий урожай смачної і соковитої малини, дуже важливо підживлювати кущі цієї ягоди, але робити це краще у декілька етапів. Про те, чим краще удобрювати малину навесні, коли це потрібно робити і як саме, читайте в нашому матеріалі.

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Коли краще підживлювати малину

Тільки за допомогою відповідного підживлення ягоди кущів малини виходять солодкими, а їхній аромат чутно на всю ділянку. Малина забирає велику кількість компонентів з ґрунту, адже розростається корінням. Щоб допомогти кущам цієї ягоди і ґрунту, слід користуватися спеціальними засобами для підживлення.

Людина, яка тримає велику малину. Фото: скриншот з YouTube

Можна сміливо починати підживлювати кущі вже у квітні, коли температура повітря і ґрунту прогрілася до потрібного рівня. При цьому, використовувати для підживлення можна як мінеральні, так і органічні добрива. До складу мінеральних добрив входять такі речовини, як:

Сечовина

Кеміра

Аміачна селітра

Як правильно удобрювати малину

Щоб приготувати суміш для підживлення кущів малини, вам знадобиться взяти одну ложку добрива на кожен квадратний метр землі, після чого розподілити це рівномірно граблями.

Кеміру розведіть у воді в пропорції три столові ложки на десять літрів води, чого вистачить на десять кущів малини. Мінеральні добрива мають досить низьку ціну, а купити їх можна в будь-якому магазині, де продається все для городу і саду.

Людина, яка збирає малину на городі. Фото: Pinterest

Якщо вам більше подобаються органічні добрива, візьміть для підживлення кущів малини перегній, послід і гній. Один кілограм посліду або гною розведіть у десяти літрах води і вилийте цю суміш під кущі. Що стосується перегною, то його потрібно використати у кількості п’яти кілограмів на кожен квадратний метр.

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