Чем и как подкармливать малину весной 2024 — какое удобрение взять

Женщина, держащая большой урожай малины. Фото: Pinterest

Чтобы получить большой урожай вкусной и сочной малины, очень важно подкармливать кусты этой ягоды, но делать это лучше в несколько этапов. О том, чем лучше удобрять малину весной, когда это нужно делать и как именно,читайте в нашем материале.

Новини.LIVE делится самыми лучшими советами для садоводов.

Читайте также:

Когда лучше подкармливать малину

Только с помощью соответствующей подкормки ягоды кустов малины получаются сладкими, а их аромат слышен на весь участок. Малина вбирает большое количество компонентов из почвы, ведь разрастается корнями. Чтобы помочь кустам этой ягоды и почвы, следует пользоваться специальными средствами для подкормки.

Человек, держащий большую малину. Фото: скриншот с YouTube

Можно смело начинать подкармливать кусты уже в апреле, когда температура воздуха и почвы прогрелась до нужного уровня. При этом, использовать для подкормки можно как минеральные, так и органические удобрения. В состав минеральных удобрений входят такие вещества, как:

мочевина;

кемира;

аммиачная селитра.

Как правильно удобрять малину

Чтобы приготовить смесь для подкормки кустов малины, вам понадобится взять одну ложку удобрения на каждый квадратный метр земли, после чего распределить равномерно граблями.

Кемир разведите в воде в пропорции три столовые ложки на десять литров воды, чего хватит на десять кустов малины. Минеральные удобрения имеют достаточно низкую цену, а купить их можно в любом магазине, где продается все для огорода и сада.

Человек, собирающий малину на огороде. Фото: Pinterest

Если вам больше нравятся органические удобрения, возьмите для подкормки кустов малины перегной, помет и навоз. Один килограмм помета или гноя разведите в десяти литрах воды и вылейте эту смесь под кусты. Что касается перегноя, то его необходимо использовать в количестве пяти килограмм на каждый квадратный метр.

Напомним, мы писали о том, в какой период лучше сеять помидоры на рассаду весной 2024 года.

Раньше мы рассказывали о том, какие растения следует посадить у лука для большого урожая.

Также мы сообщали о том, чем нужно подкармливать клубнику после зимнего периода.