Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Чем подкармливать малину весной, чтобы летом есть сладкие ягоды arrow

Чем подкармливать малину весной, чтобы летом есть сладкие ягоды

22 марта 2024 15:23
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Чем и как подкармливать малину весной 2024 — какое удобрение взять
Женщина, держащая большой урожай малины. Фото: Pinterest
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Чтобы получить большой урожай вкусной и сочной малины, очень важно подкармливать кусты этой ягоды, но делать это лучше в несколько этапов. О том, чем лучше удобрять малину весной, когда это нужно делать и как именно,читайте в нашем материале.

Новини.LIVE делится самыми лучшими советами для садоводов.

Читайте также:

Когда лучше подкармливать малину

Только с помощью соответствующей подкормки ягоды кустов малины получаются сладкими, а их аромат слышен на весь участок. Малина вбирает большое количество компонентов из почвы, ведь разрастается корнями. Чтобы помочь кустам этой ягоды и почвы, следует пользоваться специальными средствами для подкормки.

Человек, держащий большую малину
Человек, держащий большую малину. Фото: скриншот с YouTube

Можно смело начинать подкармливать кусты уже в апреле, когда температура воздуха и почвы прогрелась до нужного уровня. При этом, использовать для подкормки можно как минеральные, так и органические удобрения. В состав минеральных удобрений входят такие вещества, как:

  • мочевина;
  • кемира;
  • аммиачная селитра.

Как правильно удобрять малину

Чтобы приготовить смесь для подкормки кустов малины, вам понадобится взять одну ложку удобрения на каждый квадратный метр земли, после чего распределить равномерно граблями.

Кемир разведите в воде в пропорции три столовые ложки на десять литров воды, чего хватит на десять кустов малины. Минеральные удобрения имеют достаточно низкую цену, а купить их можно в любом магазине, где продается все для огорода и сада.

Человек, собирающий малину на огороде
Человек, собирающий малину на огороде. Фото: Pinterest

Если вам больше нравятся органические удобрения, возьмите для подкормки кустов малины перегной, помет и навоз. Один килограмм помета или гноя разведите в десяти литрах воды и вылейте эту смесь под кусты. Что касается перегноя, то его необходимо использовать в количестве пяти килограмм на каждый квадратный метр.

Напомним, мы писали о том, в какой период лучше сеять помидоры на рассаду весной 2024 года.

Раньше мы рассказывали о том, какие растения следует посадить у лука для большого урожая.

Также мы сообщали о том, чем нужно подкармливать клубнику после зимнего периода.

ягоды
удобрения
огород
малина

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом