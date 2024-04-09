Когда и как обрезать смородину весной 2024 года — советы для дачников

Человек, обрезающий кусты смородины секатором. Фото: Freepik

Смородина начинает просыпаться от зимнего периода ранней весной, поэтому этот момент очень важно не упустить. Следует знать, в какой период нужно обрезать кусты смородины и как это правильно делать в зависимости от сорта ягоды.

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Опытные огородники утверждают, что обрезать кусты смородины нужно до того момента, пока на них не появились почки, а сокодвижение не будет активным. Сроки обрезки зависят от того, в каком регионе вы проживаете. Например, если вы живете на юге, делать это нужно раньше, а если в северных регионах — то позже.

Однако, обычно кусты смородины обрезают в начале или в первой половине марта. Сначала нужно полностью очистить почву под кустами ягоды от снега и сорняков, а затем разрыхлить ее и, в конце концов, обрезать.

Человек, обрезающий смородину в саду. Фото: Freepik

Как нужно обрезать смородину весной

Черная смородина

Чтобы обрезать кусты черной смородины, возьмите секатор и удалите такие части, как:

Сломанные и сухие побеги

Старые темно-коричневые побеги

Тонкие и больные ветви

Побеги, которые делают кусты густыми

Затем обрежьте однолетние побеги на десять сантиметров и оставьте семь почек двух-четырехлетних, удалив остальные.

Кусты черной смородины в саду. Фото: Freepik

Красная и белая смородина

Чтобы правильно обрезать кусты белой и красной смородины, удалите такие места, как:

Больные и старые ветви

Верхние места на побегах, которые еще не созрели

Волчки

Красная и белая смородина. Фото: Freepik

На что обратить внимание при обрезке смородины

Обратите особое внимание на почки на кустах, ведь иногда они отечные. Обычно их обрезают в январе или феврале, но если вы не успели это сделать, срежьте эти почки, чтобы не дать освободиться вредителю.

Сердцевина ветки должна быть зеленой после обрезки, поэтому, если возникли проблемы, обязательно обработайте кусты смородины от вредителей. А заболевшие почки сожгите.

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