Як і чим обробляти картоплю перед посадкою — поради досвідчених садівників

Посадка картоплі у відкритий ґрунт навесні. Фото: freepik.com

Кожен українець, який має клаптик родючої землі, намагається посадити трохи своєї картоплі. І, звичайно, найбільше бажання — щоб вона виросла великою, смачною та у великій кількості. Для цього необхідно врахувати безліч нюансів, зокрема правильну обробку перед посадкою.

Новини.LIVE розповідає, як і чим обробляти картоплю перед посадкою, щоб врожай вас приємно вразив.

Читайте також:

Для чого потрібна обробка картоплі перед посадкою

Попередня підготовка посадкового матеріалу дозволяє:

значно підвищити імунітет рослин, що допоможе їм протистояти різним захворюванням;

збільшити продуктивність насіннєвої картоплі;

знизити ризик пошкодження шкідниками бульб і куща;

підвищити якість врожаю;

знизити втрати при зберіганні.

Крім того, обробка біостимуляторами допоможе значно підвищити врожайність.

Посадка картоплі навесні. Фото: freepik.com

Правила безпеки

Чим би ви не обробляли картоплю, важливо дотримуватися правил безпеки:

користуватися рукавичками;

надягати маску або респіратор;

бажано надягти спецодяг, який закриє шкіру;

не розводити препарати в ємностях, які використовуєте для їжі;

дотримуватися інструкцій і не збільшувати або зменшувати дози самовільно.

Як та чим обробити картоплю від грибків

Під час зберігання посадкового матеріалу на нього можуть потрапити спори грибків або хвороботворні бактерії. Щоб вони не поширилися на майбутній урожай, картоплю потрібно обробити.

Існує кілька рецептів розчину для дезінфекції:

1. Часник

У 10 л води потовкти 1 кг часнику, дати настоятися впродовж доби, процідити. Розчин придатний для аерозольної обробки та замочування бульб на 15-20 хвилин.

2. Мідний купорос

У 10 л води всипати 5 г мідного купоросу, 0,5 г марганцівки та 15 г борної кислоти.

3. Мідний купорос та суперфосфат

У 10 л води розчинити 5 г мідного купоросу, 10 г борної кислоти, 60 г суперфосфату, 1 г марганцівки і 40 г сечовини.

4. Коктейль з мідного купоросу, марганцівки та інших речовин

У 1 л води замішують 0,5 г марганцівки, 1 г мідного купоросу, 30 г сульфату калію, 15 г борної кислоти і 40 г карбаміду. Придатний тільки для аерозольної обробки.

Важливі нюанси

У будь-який розчин, що дезінфікує, можна додати борну кислоту, вона є стимулятором росту.

Майте також на увазі, що мідний купорос дуже повільно розчиняється. Його краще всипати при помішуванні в невелику кількість гарячої води, тільки потім влити в ємність з іншими інгредієнтами.

Як та чим обробити картоплю від дротяників і колорадського жука

Від навали колорадського жука або дротяників допоможе обробка інсектицидами: "Престиж", "Респект", "Табу", "Командор". При дотриманні інструкції до збирання врожаю отруйні речовини повністю виводяться з усіх частин рослин. Перераховані препарати не можна застосовувати для обробки ультраранніх сортів картоплі. Їх період вегетації 40-50 днів, а цього часу недостатньо для повного виведення токсичних речовин з бульб.

Системний препарат "Матадор Гранд" допомагає захистити посадкову картоплю не лише від колорадського жука, а й від білокрилки, молі, хруща і навіть дротянки. Він також бореться з макроспоріозом, альтернаріозом та іншими хворобами. Непогані результати демонструє комбінація з 100 мл "Престижу" і 70 мл "Максима".

Посадка картоплі навесні. Фото: google.com

Як та чим обробити картоплю від фітофтори та парші

Через фітофтороз, чорну і звичайну паршу втрати врожаю під час зберігання можуть скласти до 70%. Захистити рослини або знизити ризик поширення хвороб допоможуть препарати "Престижитатор", "Альбіт", Максим". Кількість уражених бульб істотно знижується, навіть у тих ділянках, де немає можливості дотримуватися сівозміни. Проти менш поширених хворобах грибкового і бактеріального походження допоможуть "Фітоспорин-М" і "Алірин-Б".

Для захисту від фітофтори також використовують "Потейтін", "Епін", "Біоглобін", які також є адаптогенними, тобто сприяють посиленню імунної системи картоплі. "Епіном" нерідко обробляють посадковий матеріал за добу до висадки. "Біоглобін" використовується для замочування бульб (на півгодини).

Також ефективні від захворювань та шкідників фунгіцид "Максим", системний інсектицид "Круйзер", системний фунгіцид "Квадрис", інсектофунгіцид "Cелест Топ", двокомпонентний інсектицид "Воліам Флексі", інсектициди "Форс" та "Актара".

Які є народні засоби обробки картоплі

Обробка картоплі перед посадкою дігтярним милом дає прекрасний результат. Знадобиться всього 40 грамів мила на літр води, розчин потрібно добре розмішати. Оброблені бульби треба просушити і тільки потім висаджувати.

Звичайна марганцівка (5 г на 10 л води) теж вбиває всіх збудників хвороб на поверхні бульб, головне – добре промочити шкірку. Ці засоби можна використовувати для будь-якої картоплі: сплячих бульб, з білими або зеленими паростками.

Для захисту від листоїда можна помістити в лунку невелику кількість золи. Деякі садять з бульбою коріандр, який відлякує шкідника своїм ароматом. Кріп, календула і базилік також використовуються для аналогічних цілей.

Раніше ми розповідали, що слід обов'язково класти у лунки з картоплею.

Нагадаємо, ми писали, коли садити картоплю у квітні 2024 року за місячним календарем.

Також радимо вам дізнатися, що посадити між рядами картоплі, щоб забезпечити овоч корисними речовинами та захистом від шкідників та хвороб.