Що посадити біля картоплі навесні, щоб захистити її від колорадського жука

Людина, яка тримає врожай картоплі. Фото: УНІАН

Колорадські жуки — це одна з найголовніших проблем при вирощуванні картоплі, якої інколи не так вже і легко позбутися. Проте, є чудова рослина, яка здатна прибрати колорадських жуків з грядки, де ви посадили картоплю.

Новини.LIVE розповідає, що варто посадити біля картоплі.

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Щоб відлякати колорадського жука від картоплі на городі навесні і зробити так, щоб шкідники навіть не прилітали туди, біля грядки з цієї культурою потрібно посадити пижму. Ця рослина захищає картоплю, а садити її потрібно вздовж ділянки, де ви вирощуєте цю культуру.

Справа в тому, що пижма має дуже різкий яскраво виражений аромат, який відлякує колорадських жуків. Більш того, цю рослину не потрібно серйозно доглядати, тому вона не вимагатиме від вас великих зусиль на городі.

Пижма, яка захищає картоплю від шкідників. Фото: Pinterest

До речі, ця рослина може допомогти прибрати не лише колорадських жуків від культур. За словами фахівців, яскравий аромат пижми здатний відлякати попелицю і кліщів, які також є серйозною проблемою для городу і саду.

Як приготувати суміш з пижми для захисту картоплі

Якщо ви не встигли посадити пижму на ділянці з картоплею на городі, можна приготувати суміш, яка допоможе захистити цю культуру від шкідників. Цим настоєм потрібно обприскувати кущі, щоб захистити їх від колорадського жука.

Суміш з пижми для захисту кущів. Фото: Pinterest

Щоб приготувати настій, вам потрібно взяти такі інгредієнти:

Воду — одне відро

Зелену масу пижми

Пульверизатор

Для того, щоб захистити кущі картоплі від набридливих колорадських жуків, потрібно взяти зелену масу пижми та додати її в одне відро води. Все це потрібно залишити на декілька днів, а потім перелити цю суміш у пульверизатор і обприскати нею культури на городі.

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