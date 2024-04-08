Что посадить возле картофеля весной, чтобы защитить его от колорадского жука

Человек, держащий урожай картофеля. Фото: УНИАН

Колорадские жуки — это одна из главных проблем при выращивании картофеля, от которой иногда не так уж и легко избавиться. Однако, есть прекрасное растение, которое способно убрать колорадских жуков с грядки, где вы посадили картофель.

Новини.LIVE рассказывает, что стоит посадить возле картофеля.

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Чтобы отпугнуть колорадского жука от картофеля на огороде весной и сделать так, чтобы вредители даже не прилетали туда, возле грядки с этой культурой нужно посадить пижму. Это растение защищает картофель, а сажать его нужно вдоль участка, где вы выращиваете эту культуру.

Дело в том, что пижма имеет очень резкий ярко выраженный аромат, отпугивающий колорадских жуков. Более того, за этим растением не нужно серьезно ухаживать, поэтому оно не потребует от вас больших усилий на огороде.

Пижма, защищающая картофель от вредителей. Фото: Pinterest

Кстати, это растение может помочь убрать не только колорадских жуков от культур. По словам специалистов, яркий аромат пижмы способен отпугнуть тлю и клещей, которые также являются серьезной проблемой для огорода и сада.

Как приготовить смесь из пижмы для защиты картофеля

Если вы не успели посадить пижму на участке с картофелем на огороде, можно приготовить смесь, которая поможет защитить эту культуру от вредителей. Этим настоем нужно опрыскивать кусты, чтобы защитить их от колорадского жука.

Смесь из пижмы для защиты кустов. Фото: Pinterest

Чтобы приготовить настой, вам нужно взять следующие ингредиенты:

Воду — одно ведро

Зеленую массу пижмы

Пульверизатор

Для того, чтобы защитить кусты картофеля от надоедливых колорадских жуков, нужно взять зеленую массу пижмы и добавить ее в одно ведро воды. Все это нужно оставить на несколько дней, а затем перелить эту смесь в пульверизатор и опрыскать ею культуры в огороде.

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