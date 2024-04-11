Как и чем обработать картофель перед посадкой — советы опытных садоводов

Посадка картофеля в открытую почву весной. Фото: freepik.com

Каждый украинец, имеющий клочок плодородной земли, пытается посадить немного своего картофеля. И, конечно, самое большое желание — чтобы он вырос большим, вкусным и в большом количестве. Для этого необходимо учесть множество нюансов, в частности, правильную обработку перед посадкой.

Новини.LIVE рассказывает, как и чем обработать картофель перед посадкой, чтобы урожай вас приятно поразил.

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Предварительная подготовка посадочного материала позволяет:

значительно повысить иммунитет растений, что поможет им противостоять разным заболеваниям;

увеличить продуктивность семенного картофеля;

снизить риск повреждения вредителями клубней и куста;

повысить качество урожая;

снизить потери при хранении.

Кроме того, обработка биостимуляторами поможет значительно повысить урожайность.

Посадка картофеля весной. Фото: freepik.com

Правила безопасности

Чем бы вы ни обрабатывали картофель, важно соблюдать правила безопасности:

пользоваться перчатками;

надевать маску или респиратор;

желательно надеть спецодежду, которая закроет кожу;

не разводить препараты в емкостях, используемых для еды;

соблюдать инструкции и не увеличивать или уменьшать дозы самовольно.

Как и чем обработать картофель от грибков

При хранении посадочного материала на него могут попасть споры грибков или болезнетворные бактерии. Чтобы они не распространились на будущий урожай, картофель нужно обработать.

Существует несколько рецептов раствора для дезинфекции:

1. Чеснок

В 10 л воды растолочь 1 кг чеснока, дать настояться в течение суток, процедить. Раствор пригоден для аэрозольной обработки и замачивания клубней на 15-20 минут.

2. Медный купорос

В 10 л воды всыпать 5 г медного купороса, 0,5 г марганцовки и 15 г борной кислоты.

3. Медный купорос и суперфосфат

В 10 л воды растворить 5 г медного купороса, 10 г борной кислоты, 60 г суперфосфата, 1 г марганцовки и 40 г мочевины.

4. Коктейль из медного купороса, марганцовки и других веществ

В 1 л воды замешивают 0,5 г марганцовки, 1 г медного купороса, 30 г сульфата калия, 15 г борной кислоты и 40 г карбамида. Подходит только для аэрозольной обработки.

Важные нюансы

В любой дезинфицирующий раствор можно добавить борную кислоту, она является стимулятором роста.

Имейте также в виду, что медный купорос очень медленно растворяется. Его лучше всыпать при помешивании в маленькое количество жаркой воды, лишь позже влить в емкость с другими ингредиентами.

Как и чем обработать картофель от проволочников и колорадского жука

От нашествия колорадского жука или проволочников поможет обработка инсектицидами:

"Престиж";

"Респект";

"Табу";

"Матадор Гранд";

"Максима";

"Командор".

При соблюдении инструкции по сбору урожая ядовитые вещества полностью выводятся из всех частей растений.

Важно: перечисленные препараты нельзя применять для обработки ультраранних сортов картофеля. Их период вегетации 40-50 дней, а этого времени недостаточно для полного выведения токсичных веществ из клубней.

Посадка картофеля весной. Фото: google.com

Как и чем обработать картофель от фитофторы и парши

Из-за фитофтороза, черной и обычной парши потери урожая во время хранения могут составить до 70%. Защитить растения или снизить риск распространения болезней помогут препараты:

"Престижитатор";

"Альбит";

"Максим".

"Фитоспорин-М";

"Алирин-Б".

Для защиты от фитофторы также используют:

"Потейтин";

"Эпин";

"Биоглобин".

Вышеперечисленные препараты являются адаптогенными, то есть способствуют усилению иммунной системы картофеля.

Также эффективны от заболеваний и вредителей:

системный инсектицид "Круйзер";

системный фунгицид "Квадрис";

инсектофунгицид "Cелест Топ";

двухкомпонентный инсектицид "Волиам Флекси";

инсектицид "Форс";

инсектицид "Актора".

Какие есть народные средства обработки картофеля

Если вы не хотите использовать химические средства, можно воспользоваться проверенными народными. Так, очень хорошо себя зарекомендовало обычное дегтярное мыло. Чтобы обработать картофель, понадобится всего 40 г мыла на 1 л воды, раствор нужно хорошо размешать. Обработанные клубни нужно просушить и только потом высаживать.

Также эффективна обычная марганцовка (5 г на 10 л воды), убивающая всех возбудителей болезней на поверхности клубней.

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