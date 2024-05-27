5 найпоширеніших хвороб смородини та аґрусу — як їх лікувати

Найпоширеніші хвороби смородини та аґрусу — як ефективно позбутися їх
Якщо ви побачили, що ваш аґрус і смородина страждають від різних захворювань, саме час їх врятувати. Ми розповідаємо про п’ять хвороб, які часто вражають ці рослини, і пояснюємо, як їх можна швидко і ефективно захистити.
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Найпопулярніші хвороби аґрусу і смородини
Американська борошниста роса
Найголовнішими ознаками цієї хвороби, яка ще називається грибком Сферотеки, є:
- Білий наліт на листках і стеблах, який потім стає коричневим
- Зникнення солодощів і зменшення розміру ягід
Щоб позбутися цієї хвороби, зріжте та спаліть уражені ділянки на рослині, а щоб не допустити розвитку грибка, восени приберіть листя, що опало, і прорідіть кущі.
Антракноз кущів
Експерти кажуть, що ця хвороба більше вражає саме кущі смородини. А головними ознаками цього захворювання вважаються:
- Червоні плями в один міліметр, які потім стають більш темними і розширюються
- Розвиток хвороби через два місяці
Щоб вилікувати ягоди від антракнозу, обробіть кущі бордоською рідиною 1% і після збору врожаю зробіть це ще раз. Збудники антракнозу залишаються на зимовий період в опалому листі, тому переконайтеся, щоб під кущами не залишилося листя.
Плямистість на кущах
Плями білого кольору з’являються на кущах смородини і аґрусу через загущені посадки та погане потрапляння світла. Головними ознаками цієї хвороби є коричневі плями в три міліметри, які в липні стають бурими і мають серцевину білого кольору.
Якщо ви побачили цю хворобу на кущах, приберіть вражені гілки та листя і обробіть їх бордоською рідиною в 1%. Для профілактики експерти радять обрізати кущі, перекопувати ґрунт у міжрядді і прибирати листя, яке опало під кущами.
Іржа на кущах
Є декілька видів іржі: у вигляді наростів помаранчевого кольору в нижній частині листа і маленьких бронзових плям. Якщо ви побачили, що ягоди і листя з кущів цих ягід опадають, то це головна ознака іржі.
Щоб позбутися цієї хвороби, у період розпускання листя обробіть кущі бордоською рідиною 1% і зробіть це ще раз, коли почнуть з’являтися бутони на кущах. Втретє здійсніть цю процедуру після того, як завершиться період цвітіння.
Сіра гниль
Це захворювання більше вражає саме смородину, а головними ознаками є:
- Коричневий наліт на листках, які згодом стають сухими
- Виникнення цвілі
Якщо ви побачили ці ознаки на кущах смородини і аґрусу, терміново почніть лікування. Щоб вилікувати ягоди від сірої гнилі, обприскуйте кущі чотири рази на сезон щотижня.
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