5 найпоширеніших хвороб смородини та аґрусу — як їх лікувати

Хворе листя кущів смородини. Фото: Аптека садівника

Якщо ви побачили, що ваш аґрус і смородина страждають від різних захворювань, саме час їх врятувати. Ми розповідаємо про п’ять хвороб, які часто вражають ці рослини, і пояснюємо, як їх можна швидко і ефективно захистити.

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Американська борошниста роса

Найголовнішими ознаками цієї хвороби, яка ще називається грибком Сферотеки, є:

Білий наліт на листках і стеблах, який потім стає коричневим

Зникнення солодощів і зменшення розміру ягід

Щоб позбутися цієї хвороби, зріжте та спаліть уражені ділянки на рослині, а щоб не допустити розвитку грибка, восени приберіть листя, що опало, і прорідіть кущі.

Американська борошниста роса на аґрусі. Фото: Pinterest

Антракноз кущів

Експерти кажуть, що ця хвороба більше вражає саме кущі смородини. А головними ознаками цього захворювання вважаються:

Червоні плями в один міліметр, які потім стають більш темними і розширюються

Розвиток хвороби через два місяці

Щоб вилікувати ягоди від антракнозу, обробіть кущі бордоською рідиною 1% і після збору врожаю зробіть це ще раз. Збудники антракнозу залишаються на зимовий період в опалому листі, тому переконайтеся, щоб під кущами не залишилося листя.

Антракноз на листі смородини. Фото: Pinterest

Плямистість на кущах

Плями білого кольору з’являються на кущах смородини і аґрусу через загущені посадки та погане потрапляння світла. Головними ознаками цієї хвороби є коричневі плями в три міліметри, які в липні стають бурими і мають серцевину білого кольору.

Якщо ви побачили цю хворобу на кущах, приберіть вражені гілки та листя і обробіть їх бордоською рідиною в 1%. Для профілактики експерти радять обрізати кущі, перекопувати ґрунт у міжрядді і прибирати листя, яке опало під кущами.

Плямистість на листках рослини. Фото: Decorexpro

Іржа на кущах

Є декілька видів іржі: у вигляді наростів помаранчевого кольору в нижній частині листа і маленьких бронзових плям. Якщо ви побачили, що ягоди і листя з кущів цих ягід опадають, то це головна ознака іржі.

Щоб позбутися цієї хвороби, у період розпускання листя обробіть кущі бордоською рідиною 1% і зробіть це ще раз, коли почнуть з’являтися бутони на кущах. Втретє здійсніть цю процедуру після того, як завершиться період цвітіння.

Іржа на листях кущів смородини. Фото: Pinterest

Сіра гниль

Це захворювання більше вражає саме смородину, а головними ознаками є:

Коричневий наліт на листках, які згодом стають сухими

Виникнення цвілі

Якщо ви побачили ці ознаки на кущах смородини і аґрусу, терміново почніть лікування. Щоб вилікувати ягоди від сірої гнилі, обприскуйте кущі чотири рази на сезон щотижня.

Засохле листя смородини. Фото: УНІАН

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