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Найпоширеніші хвороби смородини та аґрусу — як ефективно позбутися їх

27 травня 2024 19:30
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
5 найпоширеніших хвороб смородини та аґрусу — як їх лікувати
Хворе листя кущів смородини. Фото: Аптека садівника
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Якщо ви побачили, що ваш аґрус і смородина страждають від різних захворювань, саме час їх врятувати. Ми розповідаємо про п’ять хвороб, які часто вражають ці рослини, і пояснюємо, як їх можна швидко і ефективно захистити.

Новини.LIVE ділиться найдієвішими порадами для дачників.

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Найпопулярніші хвороби аґрусу і смородини

Американська борошниста роса

Найголовнішими ознаками цієї хвороби, яка ще називається грибком Сферотеки, є:

  • Білий наліт на листках і стеблах, який потім стає коричневим
  • Зникнення солодощів і зменшення розміру ягід

Щоб позбутися цієї хвороби, зріжте та спаліть уражені ділянки на рослині, а щоб не допустити розвитку грибка, восени приберіть листя, що опало, і прорідіть кущі. 

Американская мучнистая роса на крыжовнике
Американська борошниста роса на аґрусі. Фото: Pinterest

Антракноз кущів

Експерти кажуть, що ця хвороба більше вражає саме кущі смородини. А головними ознаками цього захворювання вважаються:

  • Червоні плями в один міліметр, які потім стають більш темними і розширюються
  • Розвиток хвороби через два місяці

Щоб вилікувати ягоди від антракнозу, обробіть кущі бордоською рідиною 1% і після збору врожаю зробіть це ще раз. Збудники антракнозу залишаються на зимовий період в опалому листі, тому переконайтеся, щоб під кущами не залишилося листя.

Антракноз на листьях смородины
Антракноз на листі смородини. Фото: Pinterest

Плямистість на кущах

Плями білого кольору з’являються на кущах смородини і аґрусу через загущені посадки та погане потрапляння світла. Головними ознаками цієї хвороби є коричневі плями в три міліметри, які в липні стають бурими і мають серцевину білого кольору. 

Якщо ви побачили цю хворобу на кущах, приберіть вражені гілки та листя і обробіть їх бордоською рідиною в 1%. Для профілактики експерти радять обрізати кущі, перекопувати ґрунт у міжрядді і прибирати листя, яке опало під кущами.

Пятнистость на листьях растения
Плямистість на листках рослини. Фото: Decorexpro

Іржа на кущах

Є декілька видів іржі: у вигляді наростів помаранчевого кольору в нижній частині листа і маленьких бронзових плям. Якщо ви побачили, що ягоди і листя з кущів цих ягід опадають, то це головна ознака іржі. 

Щоб позбутися цієї хвороби, у період розпускання листя обробіть кущі бордоською рідиною 1% і зробіть це ще раз, коли почнуть з’являтися бутони на кущах. Втретє здійсніть цю процедуру після того, як завершиться період цвітіння.

Ржавчина на листьях кустов смородины
Іржа на листях кущів смородини. Фото: Pinterest

Сіра гниль

Це захворювання більше вражає саме смородину, а головними ознаками є:

  • Коричневий наліт на листках, які згодом стають сухими
  • Виникнення цвілі

Якщо ви побачили ці ознаки на кущах смородини і аґрусу, терміново почніть лікування. Щоб вилікувати ягоди від сірої гнилі, обприскуйте кущі чотири рази на сезон щотижня. 

Засохшие листья смородины
Засохле листя смородини. Фото: УНІАН

Нагадаємо, ми писали про те, як можна ефективно позбутися медведки на городі. 

Раніше ми розповідали про те, як ефективно і швидко позбутися мурашок на дачі. 

Також ми повідомляли про те, чим обробити рослини, щоб захистити їх від грибкових захворювань. 

хвороба
сад
смородина
Аґрус

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