5 самых распространенных болезней смородины и крыжовника — как их лечить

Самые распространенные болезни смородины и крыжовника — как эффективно избавиться от них
Если вы увидели, что ваш крыжовник и смородина страдают от различных заболеваний, самое время их спасти. Мы рассказываем о пяти болезнях, которые часто поражают эти растения, и объясняем, как их можно быстро и эффективно защитить.
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Самые популярные болезни крыжовника и смородины
Американская мучнистая роса
Главными признаками этой болезни, которая еще называется грибком Сферотеки, являются:
- Белый налет на листьях и стеблях, который потом становится коричневым
- Исчезновение сладости и уменьшение размера ягод
Чтобы избавиться от этой болезни, срежьте и сожгите пораженные участки на растении, а чтобы не допустить развития грибка, осенью уберите опавшие листья и прорежьте кусты.
Антракноз кустов
Эксперты говорят, что эта болезнь больше поражает именно кусты смородины. А главными признаками этого заболевания считаются:
- Красные пятна в один миллиметр, которые впоследствии становятся темнее и расширяются
- Развитие болезни спустя два месяца
Чтобы вылечить ягоды от антракноза, обработайте кусты бордоской жидкостью 1% и после сбора урожая сделайте это еще раз. Возбудители антракноза остаются на зимний период в опавших листьях, поэтому убедитесь, чтобы под кустами не осталось листьев.
Пятнистость на кустах
Пятна белого цвета появляются на кустах смородины и крыжовника из-за загущенных посадок и плохого попадания света. Главными признаками этой болезни являются коричневые пятна в три миллиметра, которые в июле становятся бурыми и имеют сердцевину белого цвета.
Если вы увидели эту болезнь на кустах, уберите пораженные ветки и листья и обработайте их бордосской жидкостью в 1%. Для профилактики эксперты советуют обрезать кусты, перекапывать почву в междурядье и убирать листья, которые опали под кустами.
Ржавчина на кустах
Есть несколько видов ржавчины: в виде наростов оранжевого цвета в нижней части листа и маленьких бронзовых пятен. Если вы увидели, что ягоды и листья с кустов этих ягод опадают, то это главный признак ржавчины.
Чтобы избавиться от этой болезни, в период распускания листьев обработайте кусты бордоской жидкостью 1% и сделайте это еще раз, когда начнут появляться бутоны на кустах. Третий раз выполните эту процедуру после завершения периода цветения.
Серая гниль
Это заболевание больше поражает именно смородину, а главными признаками являются:
- Коричневый налет на листьях, которые впоследствии становятся сухими
- Возникновение плесени
Если вы увидели эти признаки на кустах смородины и крыжовника, срочно начните лечение. Чтобы вылечить ягоды от серой гнили, опрыскивайте кусты четыре раза в сезон еженедельно.
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