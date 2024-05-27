5 самых распространенных болезней смородины и крыжовника — как их лечить

Больные листья кустов смородины. Фото: Аптека садовода

Если вы увидели, что ваш крыжовник и смородина страдают от различных заболеваний, самое время их спасти. Мы рассказываем о пяти болезнях, которые часто поражают эти растения, и объясняем, как их можно быстро и эффективно защитить.

Новини.LIVE делится самыми действенными советами для дачников.

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Американская мучнистая роса

Главными признаками этой болезни, которая еще называется грибком Сферотеки, являются:

Белый налет на листьях и стеблях, который потом становится коричневым

Исчезновение сладости и уменьшение размера ягод

Чтобы избавиться от этой болезни, срежьте и сожгите пораженные участки на растении, а чтобы не допустить развития грибка, осенью уберите опавшие листья и прорежьте кусты.

Американская мучнистая роса на крыжовнике. Фото: Pinterest

Антракноз кустов

Эксперты говорят, что эта болезнь больше поражает именно кусты смородины. А главными признаками этого заболевания считаются:

Красные пятна в один миллиметр, которые впоследствии становятся темнее и расширяются

Развитие болезни спустя два месяца

Чтобы вылечить ягоды от антракноза, обработайте кусты бордоской жидкостью 1% и после сбора урожая сделайте это еще раз. Возбудители антракноза остаются на зимний период в опавших листьях, поэтому убедитесь, чтобы под кустами не осталось листьев.

Антракноз на листьях смородины. Фото: Pinterest

Пятнистость на кустах

Пятна белого цвета появляются на кустах смородины и крыжовника из-за загущенных посадок и плохого попадания света. Главными признаками этой болезни являются коричневые пятна в три миллиметра, которые в июле становятся бурыми и имеют сердцевину белого цвета.

Если вы увидели эту болезнь на кустах, уберите пораженные ветки и листья и обработайте их бордосской жидкостью в 1%. Для профилактики эксперты советуют обрезать кусты, перекапывать почву в междурядье и убирать листья, которые опали под кустами.

Пятнистость на листьях растения. Фото: Decorexpro

Ржавчина на кустах

Есть несколько видов ржавчины: в виде наростов оранжевого цвета в нижней части листа и маленьких бронзовых пятен. Если вы увидели, что ягоды и листья с кустов этих ягод опадают, то это главный признак ржавчины.

Чтобы избавиться от этой болезни, в период распускания листьев обработайте кусты бордоской жидкостью 1% и сделайте это еще раз, когда начнут появляться бутоны на кустах. Третий раз выполните эту процедуру после завершения периода цветения.

Ржавчина на листьях кустов смородины. Фото: Pinterest

Серая гниль

Это заболевание больше поражает именно смородину, а главными признаками являются:

Коричневый налет на листьях, которые впоследствии становятся сухими

Возникновение плесени

Если вы увидели эти признаки на кустах смородины и крыжовника, срочно начните лечение. Чтобы вылечить ягоды от серой гнили, опрыскивайте кусты четыре раза в сезон еженедельно.

Засохшие листья смородины. Фото: УНИАН

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