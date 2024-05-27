Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Самые распространенные болезни смородины и крыжовника — как эффективно избавиться от них arrow

Самые распространенные болезни смородины и крыжовника — как эффективно избавиться от них

27 мая 2024 19:30
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
5 самых распространенных болезней смородины и крыжовника — как их лечить
Больные листья кустов смородины. Фото: Аптека садовода
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Если вы увидели, что ваш крыжовник и смородина страдают от различных заболеваний, самое время их спасти. Мы рассказываем о пяти болезнях, которые часто поражают эти растения, и объясняем, как их можно быстро и эффективно защитить.

Новини.LIVE делится самыми действенными советами для дачников.

Читайте также:

Самые популярные болезни крыжовника и смородины

Американская мучнистая роса

Главными признаками этой болезни, которая еще называется грибком Сферотеки, являются:

  • Белый налет на листьях и стеблях, который потом становится коричневым
  • Исчезновение сладости и уменьшение размера ягод

Чтобы избавиться от этой болезни, срежьте и сожгите пораженные участки на растении, а чтобы не допустить развития грибка, осенью уберите опавшие листья и прорежьте кусты.

Американская мучнистая роса на крыжовнике
Американская мучнистая роса на крыжовнике. Фото: Pinterest

Антракноз кустов

Эксперты говорят, что эта болезнь больше поражает именно кусты смородины. А главными признаками этого заболевания считаются:

  • Красные пятна в один миллиметр, которые впоследствии становятся темнее и расширяются
  • Развитие болезни спустя два месяца

Чтобы вылечить ягоды от антракноза, обработайте кусты бордоской жидкостью 1% и после сбора урожая сделайте это еще раз. Возбудители антракноза остаются на зимний период в опавших листьях, поэтому убедитесь, чтобы под кустами не осталось листьев.

Антракноз на листьях смородины
Антракноз на листьях смородины. Фото: Pinterest

Пятнистость на кустах

Пятна белого цвета появляются на кустах смородины и крыжовника из-за загущенных посадок и плохого попадания света. Главными признаками этой болезни являются коричневые пятна в три миллиметра, которые в июле становятся бурыми и имеют сердцевину белого цвета.

Если вы увидели эту болезнь на кустах, уберите пораженные ветки и листья и обработайте их бордосской жидкостью в 1%. Для профилактики эксперты советуют обрезать кусты, перекапывать почву в междурядье и убирать листья, которые опали под кустами.

Пятнистость на листьях растения
Пятнистость на листьях растения. Фото: Decorexpro

Ржавчина на кустах

Есть несколько видов ржавчины: в виде наростов оранжевого цвета в нижней части листа и маленьких бронзовых пятен. Если вы увидели, что ягоды и листья с кустов этих ягод опадают, то это главный признак ржавчины.

Чтобы избавиться от этой болезни, в период распускания листьев обработайте кусты бордоской жидкостью 1% и сделайте это еще раз, когда начнут появляться бутоны на кустах. Третий раз выполните эту процедуру после завершения периода цветения.

Ржавчина на листьях кустов смородины.
Ржавчина на листьях кустов смородины. Фото: Pinterest

Серая гниль

Это заболевание больше поражает именно смородину, а главными признаками являются:

  • Коричневый налет на листьях, которые впоследствии становятся сухими
  • Возникновение плесени

Если вы увидели эти признаки на кустах смородины и крыжовника, срочно начните лечение. Чтобы вылечить ягоды от серой гнили, опрыскивайте кусты четыре раза в сезон еженедельно.

Засохшие листья смородины
Засохшие листья смородины. Фото: УНИАН

Напомним, мы писали о том, как можно эффективно избавиться от медведки на огороде.

Раньше мы рассказывали о том, как эффективно и быстро избавиться от муравьев на даче.

Также мы сообщали о том, чем обрабатывать растения, чтобы защитить их от грибковых заболеваний.

болезнь
сад
Смородина
Крыжовник

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество — цену привяжут к потреблению

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

27 мая 2024

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

12:26 В Жироне разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе