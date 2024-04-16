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Як швидко вивести мурашок в домі та на дачі перевіреними народними методами

16 квітня 2024 06:40
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як позбутися мурашок в домі, в саду та городі — доступні народні лайфхаки
Мурашки не погребують вашим врожаєм. Фото: kellogggarden.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Мурашник може стати справжнім лихом як для саду і городу, так і для будинку. Адже попри природну користь, мурашки можуть принести незрівнянно більшу шкоду.

Як позбутися мурашок перевіреними методами.

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Шкода від мурашок

  • Мурашки завжди приводять з собою попелицю, солодким секретом яких вони харчуються. Попелиця своєю чергою знищує ніжні пагони та корені рослин.
  • Розповсюджують грибкові та вірусні захворювання, переносячи збудників на лапках.
  • Деякі види мурашок облаштовують мурашники не в землі, а в дереві, або дерев'яних будівлях.
  • Своїми чисельними ходами псують газони не гірше крота.
  • Не гребують солодкоплідними культурами — суницею, морквою, грушею тощо.
  • Шкодять квітам, підгризаючи бутони.
  • Знищують коріння, листя та стебла розсади.
  • Поширюють бур'яни, розносячи насіння по ділянці.

Як побороти мурашок на ділянці

  • Бадилля пасльонових рослин. Відвар листя картоплі або помідорів відлякує та нищить мурах. Заповніть половину відра свіжим бадиллям, налийте води та доведіть до кипіння. Дайте настоятися відвару під кришкою ніч. Вранці процідженим відваром полите потрібні ділянки саду та городу.
  • Оцет. Полийте мурашник білим 9% оцтом або розчином з 300 мл оцтової кислоти (70%) та двох літрів теплої води.
  • Кора, попіл та вапно. Подрібніть кору дерев в пил та змішайте з золою та вапном в приблизно рівних пропорціях. Обробіть цією сумішшю мурашник та головні шляхи мурашок.

 

Як швидко вивести мурашок в домі та на дачі перевіреними народними методами - фото 1
Фото: epicgardening.com

Як вигнати мурашок з будинку

  • Солодка отрута. До варення або цукрового сиропу додайте половину чайної ложки борної кислоти та одну чайну ложку дріжджів. Скуштувавши таку суміш, комахи гинуть.
  • Яєшні кульки. Надягніть гумові рукавички та змішайте відварений жовток яйця з однією чайною ложкою меду або цукру та однією столовою ложкою борної кислоти. Зробіть з суміші маленькі кульки та розкладіть ближче до скупчення мурах.

Раніше ми писали, як вивести тарганів на кухні раз і назавжди. Також розповідали, як позбутися надокучливих слимаків у саду різними методами.

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