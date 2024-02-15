Як миттєво позбутися слимаків на городі за допомогою пива — прості, але дієві методи

Слимаки на листі в саду. Фото: Pinterest

Певно кожна людина, яка має власний сад і огород, знає, що однією з найпоширеніших проблем є слимаки, які їдять листя, стебла і навіть плоди рослин. Тому важливо знати, як можна позбутися цих шкідників за допомогою різних методів і як зробити просту, але дієву пастку з пива.

Про це розповідає Express.

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Як позбутися слимаків різними методами

Механічний метод

Цей метод означає, що можна збирати цих шкідників своїми руками, не залучаючи якихось приборів. Цей спосіб вважається найбільш ефективним, але забирає багато сил. Але варто розуміти, що шкідників потрібно збирати вранці або ввечері, адже саме в цей час вони є найбільш активними.

Хімічний метод

Щоб скористатися цим методом, використовуйте хімічні препарати, які допоможуть боротися з цими шкідниками. Ці препарати можуть бути досить дієвими, але варто розуміти, що вони можуть нашкодити навколишньому середовищу і погано вплинути на домашніх тварин.

Народний метод

Щоб скористатися саме цим методом, візьміть золу, пісок або ж вапно, і розсипте це навколо тварин, від яких ви хочете прибрати слимаків. Також можна використати міцний дріт, адже ці шкідники зовсім не люблять повзати по міді.

До того ж, можна посадити рослини, які здатні відлякати цих надокучливих шкідників. До списку таких рослин, які можуть відлякати слимаків, входить:

Часник

М’ята

Петрушка

Лаванда

Слимаки, які є найпоширенішими шкідниками на городі. Фото: Freepik

Пивна пастка від слимаків — як її зробити

Така пастка є найбільш простим методом, але найдієвішим. Щоб приготувати цю пастку, вам потрібно взяти:

Глибоку місткість

Пиво

Спочатку візьміть якусь глибоку пляшку, миску або банку, і обріжте її, щоб від дна було 7-8 сантиметрів. Потім налийте в цю місткість пиво і закопайте це в землю таким чином, щоб краї залишився на тому ж рівні, як земля. Але варто розуміти, що цю пастку потрібно міняти кожні два або три дні.

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