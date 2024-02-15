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Как избавиться от надоедливых слизней в саду разными методами

15 февраля 2024 12:00
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова
Как мгновенно избавиться от слизней на огороде с помощью пива — простые, но действенные методы
Слизни на листьях в саду. Фото: Pinterest
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова

Наверное, каждый человек, имеющий собственный сад и огород, знает, что одной из самых распространенных проблем являются слизни, которые едят листья, стебли и даже плоды растений. Поэтому важно знать, как можно избавиться от этих вредителей с помощью различных методов и как сделать простую, но действенную ловушку из пива.

Об этом рассказывает Express.

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Как избавиться от слизней разными методами

Механический метод

Этот метод означает, что можно собирать этих вредителей своими руками, не привлекая каких-либо приборов. Этот способ считается наиболее эффективным, но отнимает много сил. Но стоит понимать, что вредителей нужно собирать утром или вечером, ведь именно в это время они наиболее активны.

Химический метод

Чтобы использовать этот метод, используйте химические препараты, которые помогут бороться с этими вредителями. Эти препараты могут быть достаточно действенными, но следует понимать, что они могут навредить окружающей среде и плохо повлиять на домашних животных.

Народный метод

Чтобы воспользоваться именно этим методом, возьмите золу, песок или известь, и рассыпьте это вокруг животных, от которых вы хотите убрать слизней. Также можно использовать крепкую медную проволоку, ведь эти вредители совсем не любят ползать по меди.

К тому же, можно посадить растения, способные отпугнуть этих надоедливых вредителей. В список таких растений, которые могут отпугнуть слизней, входит:

  • Чеснок
  • Мята
  • Петрушка
  • Лаванда
Слизняки
Слизни, которые являются наиболее распространенными вредителями на огороде. Фото: Freepik

Пивная ловушка от слизней — как ее сделать

Такая ловушка является наиболее простым методом, но наиболее действенным. Чтобы приготовить эту ловушку, вам нужно взять:

  • Глубокую емкость
  • Пиво

Сначала возьмите какую-то глубокую бутылку, миску или банку, и обрежьте ее, чтобы от дна было 7-8 сантиметров. Затем налейте в эту емкость пиво и закопайте это в землю таким образом, чтобы края остались на том же уровне, как земля. Но следует понимать, что эту ловушку нужно менять каждые два или три дня.

Напомним, мы писали о том, как правильно прорастить картофель прежде, чем его сажать.

Ранее мы рассказывали о том, как правильно сделать компост из листьев, которые опали из дерева.

Также мы сообщали о том, как правильно сеять укроп на своем огороде.

огород
сад
слизни
вредители

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