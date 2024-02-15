Как мгновенно избавиться от слизней на огороде с помощью пива — простые, но действенные методы

Как избавиться от надоедливых слизней в саду разными методами
Наверное, каждый человек, имеющий собственный сад и огород, знает, что одной из самых распространенных проблем являются слизни, которые едят листья, стебли и даже плоды растений. Поэтому важно знать, как можно избавиться от этих вредителей с помощью различных методов и как сделать простую, но действенную ловушку из пива.
Об этом рассказывает Express.
Как избавиться от слизней разными методами
Механический метод
Этот метод означает, что можно собирать этих вредителей своими руками, не привлекая каких-либо приборов. Этот способ считается наиболее эффективным, но отнимает много сил. Но стоит понимать, что вредителей нужно собирать утром или вечером, ведь именно в это время они наиболее активны.
Химический метод
Чтобы использовать этот метод, используйте химические препараты, которые помогут бороться с этими вредителями. Эти препараты могут быть достаточно действенными, но следует понимать, что они могут навредить окружающей среде и плохо повлиять на домашних животных.
Народный метод
Чтобы воспользоваться именно этим методом, возьмите золу, песок или известь, и рассыпьте это вокруг животных, от которых вы хотите убрать слизней. Также можно использовать крепкую медную проволоку, ведь эти вредители совсем не любят ползать по меди.
К тому же, можно посадить растения, способные отпугнуть этих надоедливых вредителей. В список таких растений, которые могут отпугнуть слизней, входит:
- Чеснок
- Мята
- Петрушка
- Лаванда
Пивная ловушка от слизней — как ее сделать
Такая ловушка является наиболее простым методом, но наиболее действенным. Чтобы приготовить эту ловушку, вам нужно взять:
- Глубокую емкость
- Пиво
Сначала возьмите какую-то глубокую бутылку, миску или банку, и обрежьте ее, чтобы от дна было 7-8 сантиметров. Затем налейте в эту емкость пиво и закопайте это в землю таким образом, чтобы края остались на том же уровне, как земля. Но следует понимать, что эту ловушку нужно менять каждые два или три дня.
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