Как избавиться от муравьев в доме, в саду и огороде — доступны народные лайфхаки

Как быстро вывести муравьев в доме и на даче проверенными народными методами
16 апреля 2024 06:40
Муравьи не пренебрегают вашим урожаем. Фото: kellogggarden.com
Муравейник может стать настоящим бедствием как для сада и огорода, так и для дома. Ведь, несмотря на естественную пользу, муравьи могут принести несравненно больший вред.
Как избавиться от муравьев проверенными методами.
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Вред от муравьев
- Муравьи всегда приводят с собой тлю, сладкими выделениями которых они питаются. Тля, в свою очередь, уничтожает нежные побеги и корни растений.
- Распространяют грибковые и вирусные заболевания, перенося возбудителей на лапках.
- Некоторые виды муравьев обустраивают муравейники не в земле, а в дереве или деревянных постройках.
- Своими многочисленными ходами портят газоны не хуже крота.
- Не гнушаются сладко плодовыми культурами — земляникой, морковью, грушей и т.д.
- Вредят цветам, подгрызая бутоны.
- Уничтожают корни, листья и стебли рассады.
- Распространяют сорняки, разнося семена по участку.
Как побороть муравьев на участке
- Ботва пасленовых растений. Отвар листьев картофеля или помидоров отпугивает и уничтожает муравьев. Заполните половину ведра свежей ботвой, налейте воды и доведите до кипения. Дайте настояться отвару под крышкой ночь. Утром процеженным отваром полете нужные участки сада и огорода.
- Уксус. Полейте муравейник белым 9% уксусом или раствором из 300 мл уксусной кислоты (70%) и двух литров теплой воды.
- Кора, пепел и известь. Измельчите кору деревьев в пыль и смешайте с золой и известью в равных пропорциях. Обработайте этой смесью муравейник и главные пути муравьев.
Как выгнать муравьев из дома
- Сладкий яд. К варенью или сахарному сиропу добавьте половину чайной ложки борной кислоты и одну чайную ложку дрожжей. Отведав такую смесь, насекомые погибают.
- Яичные шарики. Наденьте резиновые перчатки и смешайте отварной желток яйца с одной чайной ложкой меда или сахара и столовой ложкой борной кислоты. Сделайте из смеси маленькие шарики и разложите поближе к скоплению муравьев.
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