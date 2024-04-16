Как избавиться от муравьев в доме, в саду и огороде — доступны народные лайфхаки

Муравьи не пренебрегают вашим урожаем. Фото: kellogggarden.com

Муравейник может стать настоящим бедствием как для сада и огорода, так и для дома. Ведь, несмотря на естественную пользу, муравьи могут принести несравненно больший вред.

Как избавиться от муравьев проверенными методами.

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Вред от муравьев

Муравьи всегда приводят с собой тлю, сладкими выделениями которых они питаются. Тля, в свою очередь, уничтожает нежные побеги и корни растений.

Распространяют грибковые и вирусные заболевания, перенося возбудителей на лапках.

Некоторые виды муравьев обустраивают муравейники не в земле, а в дереве или деревянных постройках.

Своими многочисленными ходами портят газоны не хуже крота.

Не гнушаются сладко плодовыми культурами — земляникой, морковью, грушей и т.д.

Вредят цветам, подгрызая бутоны.

Уничтожают корни, листья и стебли рассады.

Распространяют сорняки, разнося семена по участку.

Как побороть муравьев на участке

Ботва пасленовых растений. Отвар листьев картофеля или помидоров отпугивает и уничтожает муравьев. Заполните половину ведра свежей ботвой, налейте воды и доведите до кипения. Дайте настояться отвару под крышкой ночь. Утром процеженным отваром полете нужные участки сада и огорода.

Отвар листьев картофеля или помидоров отпугивает и уничтожает муравьев. Заполните половину ведра свежей ботвой, налейте воды и доведите до кипения. Дайте настояться отвару под крышкой ночь. Утром процеженным отваром полете нужные участки сада и огорода. Уксус. Полейте муравейник белым 9% уксусом или раствором из 300 мл уксусной кислоты (70%) и двух литров теплой воды.

Полейте муравейник белым 9% уксусом или раствором из 300 мл уксусной кислоты (70%) и двух литров теплой воды. Кора, пепел и известь. Измельчите кору деревьев в пыль и смешайте с золой и известью в равных пропорциях. Обработайте этой смесью муравейник и главные пути муравьев.

Фото: epicgardening.com

Как выгнать муравьев из дома

Сладкий яд. К варенью или сахарному сиропу добавьте половину чайной ложки борной кислоты и одну чайную ложку дрожжей. Отведав такую смесь, насекомые погибают.

К варенью или сахарному сиропу добавьте половину чайной ложки борной кислоты и одну чайную ложку дрожжей. Отведав такую смесь, насекомые погибают. Яичные шарики. Наденьте резиновые перчатки и смешайте отварной желток яйца с одной чайной ложкой меда или сахара и столовой ложкой борной кислоты. Сделайте из смеси маленькие шарики и разложите поближе к скоплению муравьев.

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