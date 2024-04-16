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Как быстро вывести муравьев в доме и на даче проверенными народными методами

16 апреля 2024 06:40
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как избавиться от муравьев в доме, в саду и огороде — доступны народные лайфхаки
Муравьи не пренебрегают вашим урожаем. Фото: kellogggarden.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Муравейник может стать настоящим бедствием как для сада и огорода, так и для дома. Ведь, несмотря на естественную пользу, муравьи могут принести несравненно больший вред.

Как избавиться от муравьев проверенными методами.

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Вред от муравьев

  • Муравьи всегда приводят с собой тлю, сладкими выделениями которых они питаются. Тля, в свою очередь, уничтожает нежные побеги и корни растений.
  • Распространяют грибковые и вирусные заболевания, перенося возбудителей на лапках.
  • Некоторые виды муравьев обустраивают муравейники не в земле, а в дереве или деревянных постройках.
  • Своими многочисленными ходами портят газоны не хуже крота.
  • Не гнушаются сладко плодовыми культурами — земляникой, морковью, грушей и т.д.
  • Вредят цветам, подгрызая бутоны.
  • Уничтожают корни, листья и стебли рассады.
  • Распространяют сорняки, разнося семена по участку.

Как побороть муравьев на участке

  • Ботва пасленовых растений. Отвар листьев картофеля или помидоров отпугивает и уничтожает муравьев. Заполните половину ведра свежей ботвой, налейте воды и доведите до кипения. Дайте настояться отвару под крышкой ночь. Утром процеженным отваром полете нужные участки сада и огорода.
  • Уксус. Полейте муравейник белым 9% уксусом или раствором из 300 мл уксусной кислоты (70%) и двух литров теплой воды.
  • Кора, пепел и известь. Измельчите кору деревьев в пыль и смешайте с золой и известью в равных пропорциях. Обработайте этой смесью муравейник и главные пути муравьев.

 

Как быстро вывести муравьев в доме и на даче проверенными народными методами - фото 1
Фото: epicgardening.com

Как выгнать муравьев из дома

  • Сладкий яд. К варенью или сахарному сиропу добавьте половину чайной ложки борной кислоты и одну чайную ложку дрожжей. Отведав такую смесь, насекомые погибают.
  • Яичные шарики. Наденьте резиновые перчатки и смешайте отварной желток яйца с одной чайной ложкой меда или сахара и столовой ложкой борной кислоты. Сделайте из смеси маленькие шарики и разложите поближе к скоплению муравьев.

Ранее мы писали, как вывести тараканов на кухне раз и навсегда. Также рассказывали, как избавиться от надоедливых улиток в саду разными методами.

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