Как уничтожить тлю на огороде и в саду — проверенные методы

Тля атаковала дерево в саду. Фото: depositphotos.com

Тля — самый страшный враг всех садов и огородов, медленно высасывающий все соки из растений. Активизируется вредитель уже в начале весны, и в отсутствие своевременного реагирования уничтожает молодые побеги и бутоны и может привести к полной гибели растений. Более того, там, где заводится тля, появляются и муравьи.

Как защитить сад и огород от тли с помощью народных средств, не требующих больших затрат, Новини.LIVE рассказывает далее в материале.

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Вредитель питается практически всеми растениями, произрастающими в садах или огородах и в начале действует незаметно. Если вы увидели на новых, только выросших побегах липкие пятнышки, или будто тонкую липкую паутинку, растение может быть уже заражено тлей.

Еще одним сигналом может быть наличие муравьев, ведь они питаются жидкостями, которые выделяют эти насекомые.

Другие признаки заражения тлей:

деформация верхних побегов;

скручивание листьев;

сахарная жидкость на листьях и побегах;

бутоны не раскрываются.

Черная тля. Фото: google.com

Чем опасна тля

Кроме того, что тля способна в буквальном смысле высосать из растений все питательные вещества, она еще является переносчиком вирусных болезней. А пораженные вирусами растения вылечить практически невозможно.

И если зараженный помидор или капусту можно просто вырвать и выбросить, то с деревом проблематично. В результате дерево или куст от вируса не погибают, но всю свою жизнь будут хрупкими и проблематичными. Хорошего урожая от такого дерева уже не дождешься.

Кстати черная тля предпочитает такие плодовые деревья, как вишня и черешня, покрывая обратную сторону листьев, а также верхушки побегов.

Тля обычная. Фото: depositphotos.com

Когда лучше обрабатывать культуры от тли

Обработка от тли во многом зависит от вида культуры. Если это плодовые деревья, обрабатывать можно во время:

бутонизации;

цветения;

не позднее, чем за 14-40 дней до сбора урожая.

Ягоды рекомендуется обрабатывать до цветения и после сбора урожая. А овощные культуры последний раз опрыскивать следует не позже, чем за месяц до сборы урожая.

Тля на подсолнухе. Фото: depositphotos.com

Как избавиться от тли народными методами — простые и дешевые средства

Народные средства имеют ряд преимуществ:

они более щадящие для растений;

более безопасны для людей;

не требуют больших затрат;

при правильном использовании эффективны.

Следует заметить, если вредителей мало, садоводы рекомендуют просто обрезать зараженные части растения. Если же тли слишком много, следует воспользоваться обработкой специальными средствами.

Рекомендуем следующие народные средства от тли:

Мыльный душ. Можно брать обычное хозяйственное мыло или дегтярное. Соотношение воды к мылу 6:1. необходимо аккуратно протереть растение влажной мыльной губкой, убирая вредителей. После обильно промыть чистой водой. По всей вероятности, эту процедуру придется повторять несколько дней подряд. Нельзя, чтобы средство в большом количестве попадало в субстрат. Раствор из табака. Совместите воду с табаком в пропорции 2:1, перемешайте и дайте настояться два дня. Процедите настойку и смешайте с водой 1:1. После этого можно начинать обработку растений. Нельзя, чтобы средство попадало в субстрат. Раствор с чесноком. 30 г чеснока вместе с кожурой натереть на мелкую терку до однородного состояния и залить литром воды. Жидкость должна настояться 24 часа. Далее необходимо добавить немного мыла и затем обработать растение. Процедуру следует повторять 2-3 дня. Садоводы отмечают, очень важно, чтобы это средство не попало в субстрат. Спирт. Если у вас есть возможность, для защиты растения можно использовать медицинский спирт, протирая им веточки от вредителей. В этом случае промывать растение не обязательно, поскольку спирт мгновенно улетучивается. Нельзя, чтобы средство попадало в субстрат. Нашатырный спирт. Для этого на ведро воды берем 50 мл нашатырного спирта и 1/4 натертого хозяйственного мыла, которое обеспечит лучшее прилипание. Нельзя, чтобы средство попадало в субстрат. Настойка из цитрусовых корок. Положите 100 граммов корок мандарина, апельсина или лимона в небольшое количество воды и дайте постоять в темном месте трое суток. Полученным средством обработайте растение. Можно повторять обработку 2-3 дня. Настойка из красного острого перца. Необходимо смешать 50 г свежего тертого перца со 100 мл воды. Смесь прокипятить на минимальном огне 1 час. Жидкость должна настояться 24 часа. Процедив, развести отвар водой в пропорции 10 мл отвара на 10 литров воды. Древесный пепел. На ведро воды развести 50 г жидкого или тертого сухого мыла и 500 г золы. Процеженным раствором опрыскать растение. Хвойная настойка. На 2 л воды добавить 500 г хвои и дать отстояться неделю. Получившуюся настойку процедить и развести водой в соотношении 1:7. Опрыскивать с интервалом раз в три-четыре дня. Сода. На 10 л воды добавляем 5 ст. л. белого порошка, растительного масла и жидкого мыла. Смесь тщательно перемешиваем и используем для опрыскивания растений. Нельзя, чтобы средство попадало в субстрат. Горчичный порошок. На литр теплой воды требуется 100 г жгучего средства. Настаиваем 2-3 дня, после чего процеживаем. Для эффективности прибавляем 3 ст. л. соды, 2 ст. л. любого жидкого мыла, перемешиваем и можно использовать. Нельзя, чтобы средство попадало в субстрат. Настойка из ромашки аптечной. В 1 л воды добавить 100 г ромашки. Заварить и настаивать 12 часов. Настойка из цветущих одуванчиков. В 10 л воды настоять 3-4 часа 400 г листьев и 200 г корней одуванчиков. Опрыскивать раствором растения. Настойка из сухой травы тысячелистника обыкновенного. Заварите 1 кг травы в 2 л воды на водяной бане 30-40 минут. Развести отвар в 10 л воды и выдержать в темном месте не менее двух суток.

Если народные методы не помогли или большое плодовое дерево требует обработки, следует обратиться за помощью к специалистам и обработать растение специальными химическими средствами.

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