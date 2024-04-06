Чому не можна виривати полин з городу — користь рослини, як використовувати

Вирощування полину на городі. Колаж: Новини.LIVE

Полин — досить поширена в Україні рослина, яку можна зустріти на луках, дачних ділянках та обабіч доріг. Більшість сприймає цю гірку зелень зі сріблястим листям як звичайний бур'ян, а тому позбуваються її, якщо вона раптом виросте на городі чи в саду. Та фахівці запевняють, в жодному разі цього робити не треба.

Чому не можна знищувати полин та яку користь принесе вам рослина, Новини.LIVE розповідає далі в матеріалі.

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Яка користь полину у саду та на городі

Варто зауважити, що у народній медицині гіркий полин дуже цінується. Його вважають лікарською рослиною, адже вона містить ефірні олії, флавоноїди, саліцилові кислоти, дубильні та смолисті речовини, каротиноїди, ацетилени та аскорбінову кислоту (вітамін С).

Ще полин має інсектицидні та репелентні властивості. А тому може бути чудовою профілактикою деяких хвороб городніх та садових культур. І допомагає знищити або відлякати комах та личинок, що літають і повзають. Зокрема полину бояться:

попелиця;

пильщик;

білокрилка;

плодожерка;

гусениці;

морквяна муха;

мурахи.

А ще цю пахучу рослину не люблять миші — вони намагаються не селитися там, де вона росте.

Крім того, деякі види полину запобігають розмноженню бур'янів-конкурентів і захищають ґрунт від ерозії. Потенційно ця рослина здатна покращити родючість ґрунту.

Полин на городі. Фото: google.com

Як використовувати полин у городі та саду

Багато хто спеціально висаджує полин біля городу. Це допомагає відлякувати шкідників. Також полин саджають у саду під фруктовими деревами (у районі пристовбурного кола) або кущами, щоб захистити рослини від повзучих шкідників і певною мірою від летючих.

Корисною буде й висушена рослина. Гілочки полину розкладають у міжрядді (особливо біля моркви та капусти), вішають на дерева і чагарники.

Роблять ще корисний настій, яким оприскують рослини від шкідників. Щоб приготувати настій полину, залийте великий пучок (300 г) свіжої трави 5 л окропу і дайте настоятися протягом години.

Обприскуйте цим настоєм рослини, уражені шкідниками, і їхня кількість значно зменшиться.

І на додаток цей "бур'ян" має гарний вигляд у квітнику — він невибагливий, стійкий до посухи. Поруч із полином можна посадити:

лаванду;

дзвіночки;

сантоліну.

Ці рослини створюватимуть красиву композицію на вашій присадибній ділянці та нестимуть користь.

Полин на городі. Фото: google.com

Як доглядати за полином

Якщо ви зважилися виростити таку корисну рослину у себе на ділянці, то вам знадобиться знати наступне:

найкраще полин висаджувати у напівзатінку або на відкритих сонячних ділянках;

інтенсивного поливу рослина не потребує;

поливати її необхідно лише за посушливої погоди, інакше за надлишку вологи рослина може втратити свій привабливий сріблястий відтінок;

склад ґрунту для нього не має особливого значення;

розмножується гіркий полин живцями, які висаджують на відстані 40 см один від одного;

наприкінці року обов'язково проводять обрізку;

щоб полин безконтрольно не поширювався територією присадибної ділянки, у рослини підрізають коріння.

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