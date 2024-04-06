Почему нельзя вырывать полынь из огорода — польза растения, как использовать

Не вырывайте полынь из огорода — какую пользу может принести ценное растение
Полынь — довольно распространенное в Украине растение, которое можно встретить на лугах, дачных участках и по около дорог. Большинство воспринимает эту горькую зелень с серебристыми листьями как обычный сорняк, а потому избавляются от нее, если она вдруг вырастет на огороде или в саду. Но специалисты уверяют, ни в коем случае этого делать не нужно.
Почему нельзя уничтожать полынь и какую пользу принесет вам растение Новини.LIVE рассказывает далее в материале.
Какая польза полыни в саду и на огороде
Следует заметить, что в народной медицине горькая полынь очень ценится. Его считают лекарственным растением, ведь она содержит эфирные масла, флавоноиды, салициловые кислоты, дубильные и смолистые вещества, каротиноиды, ацетилены и аскорбиновую кислоту (витамин С).
Еще полынь обладает инсектицидными и репеллентными свойствами. Поэтому может быть прекрасной профилактикой некоторых болезней огородных и садовых культур. И помогает уничтожить или отпугнуть летающих и ползающих насекомых и личинок. В частности, полыни боятся:
- тля;
- пыльщик;
- белокрылка;
- плодожорка;
- гусеницы;
- морковная муха;
- муравьи.
А еще это ароматное растение не любят мыши — они стараются не селиться там, где оно растет.
Кроме того, некоторые виды полыни предотвращают размножение сорняков-конкурентов и защищают почву от эрозии. Потенциально это растение способно улучшить плодородие почвы.
Как использовать полынь в огороде и саду
Многие специально высаживают полынь возле огорода. Это помогает отпугивать вредителей. Также полынь сажают в саду под фруктовыми деревьями (в районе приствольного круга) или кустарниками, чтобы защитить растения от ползучих вредителей и в определенной степени от летучих.
Полезно будет и высушенное растение. Веточки полыни кладут в междурядье (особенно около моркови и капусты), вешают на деревья и кустарники.
Делают еще полезный настой, которым опрыскивают растения от вредителей. Чтобы приготовить настой полыни, залейте большой пучок (300 г) свежей травы 5 л кипятка и дайте настояться в течение часа.
Опрыскивайте этим настоем растения, пораженные вредителями, и их количество значительно уменьшится.
И вдобавок этот "сорняк" выглядит красиво в цветнике — он неприхотлив, устойчив к засухе. Рядом с полынью можно посадить:
- лаванду;
- колокольчики;
- сантолину.
Эти растения будут создавать красивую композицию на вашем приусадебном участке и нести пользу.
Как ухаживать за полынью
Если вы решились вырастить такое полезное растение у себя на участке, вам понадобится знать следующее:
- лучше полынь высаживать в полутени или на открытых солнечных участках;
- в интенсивном поливе растение не нуждается;
- поливать его необходимо только при засушливой погоде, иначе при избытке влаги растение может потерять свой привлекательный серебристый оттенок;
- состав почвы для нее не имеет особого значения;
- размножается горькая полынь черенками, которые высаживают на расстоянии 40 см друг от друга;
- в конце года обязательно производят обрезку;
- чтобы полынь бесконтрольно не распространялась по территории приусадебного участка, у растения подрезают корни.
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