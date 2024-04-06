Почему нельзя вырывать полынь из огорода — польза растения, как использовать

Выращивание полыни на огороде. Коллаж: Новини.LIVE

Полынь — довольно распространенное в Украине растение, которое можно встретить на лугах, дачных участках и по около дорог. Большинство воспринимает эту горькую зелень с серебристыми листьями как обычный сорняк, а потому избавляются от нее, если она вдруг вырастет на огороде или в саду. Но специалисты уверяют, ни в коем случае этого делать не нужно.

Почему нельзя уничтожать полынь и какую пользу принесет вам растение Новини.LIVE рассказывает далее в материале.

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Какая польза полыни в саду и на огороде

Следует заметить, что в народной медицине горькая полынь очень ценится. Его считают лекарственным растением, ведь она содержит эфирные масла, флавоноиды, салициловые кислоты, дубильные и смолистые вещества, каротиноиды, ацетилены и аскорбиновую кислоту (витамин С).

Еще полынь обладает инсектицидными и репеллентными свойствами. Поэтому может быть прекрасной профилактикой некоторых болезней огородных и садовых культур. И помогает уничтожить или отпугнуть летающих и ползающих насекомых и личинок. В частности, полыни боятся:

тля;

пыльщик;

белокрылка;

плодожорка;

гусеницы;

морковная муха;

муравьи.

А еще это ароматное растение не любят мыши — они стараются не селиться там, где оно растет.

Кроме того, некоторые виды полыни предотвращают размножение сорняков-конкурентов и защищают почву от эрозии. Потенциально это растение способно улучшить плодородие почвы.

Полынь на огороде. Фото: google.com

Как использовать полынь в огороде и саду

Многие специально высаживают полынь возле огорода. Это помогает отпугивать вредителей. Также полынь сажают в саду под фруктовыми деревьями (в районе приствольного круга) или кустарниками, чтобы защитить растения от ползучих вредителей и в определенной степени от летучих.

Полезно будет и высушенное растение. Веточки полыни кладут в междурядье (особенно около моркови и капусты), вешают на деревья и кустарники.

Делают еще полезный настой, которым опрыскивают растения от вредителей. Чтобы приготовить настой полыни, залейте большой пучок (300 г) свежей травы 5 л кипятка и дайте настояться в течение часа.

Опрыскивайте этим настоем растения, пораженные вредителями, и их количество значительно уменьшится.

И вдобавок этот "сорняк" выглядит красиво в цветнике — он неприхотлив, устойчив к засухе. Рядом с полынью можно посадить:

лаванду;

колокольчики;

сантолину.

Эти растения будут создавать красивую композицию на вашем приусадебном участке и нести пользу.

Полынь на огороде. Фото: google.com

Как ухаживать за полынью

Если вы решились вырастить такое полезное растение у себя на участке, вам понадобится знать следующее:

лучше полынь высаживать в полутени или на открытых солнечных участках;

в интенсивном поливе растение не нуждается;

поливать его необходимо только при засушливой погоде, иначе при избытке влаги растение может потерять свой привлекательный серебристый оттенок;

состав почвы для нее не имеет особого значения;

размножается горькая полынь черенками, которые высаживают на расстоянии 40 см друг от друга;

в конце года обязательно производят обрезку;

чтобы полынь бесконтрольно не распространялась по территории приусадебного участка, у растения подрезают корни.

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