Як використовувати марганцівку в саду і на городі — лайфхаки для садоводів

Людина, яка поливає на городі марганцівкою. Фото: Decorexpro

Мало хто знає, але всім відома марганцівка дуже корисна на городі. Досвідчені садоводи розповіли, як можна використовувати цей популярний засіб для рослин на ділянці.

Новини.LIVE ділиться найкращими порадами для садоводів.

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Садівники на городі використовують цей відомий засіб для знезараження ґрунту, насіння і інструменту для ділянки. До того ж, марганцівка може стати чудовим добривом для покращення росту рослин. Цей засіб прибирає бактерії, через які рослини починають хворіти.

До речі, цей популярний засіб можна використовувати протягом вегетаційного періоду в саду та городі.

Марганцівка у склянці, яка корисна на городі. Фото: Decorexpro

Яку користь має марганцівка для рослин

Підживлення

Цим засобом можна підживлювати рослини і дерева, щоб покращити їхню стійкість до різних захворювань. Щоб скористатися цим методом, вам знадобиться:

Марганцівка — три грами

Вода — десять літрів

Щоб приготувати суміш для підживлення, просто розчиніть марганцівку у воді.

Захист від хвороб

Марганцівка також чудово захищає рослини від грибкових хвороб, борошнистої роси і попелиці. Щоб використати цей метод, візьміть:

Марганцівку — 0,5 чайної ложки

Воду — десять літрів

Щоб приготувати потрібну суміш, змішайте ці інгредієнти і обприскайте цим рослини. Цим розчином можна захистити також полуницю від сірої гнилі та помідори від фітофтори.

Знезараження

Щоб марганцівкою знезаразити цибулю, картоплю і різне насіння, візьміть:

Марганцівку — десять грамів

Воду — десять літрів

Покладіть насіння у цей розчин на 20 хвилин, потім просушіть і сміливо садіть його. Часник і цибулю краще залишати у цьому розчині на цілу годину.

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