Как использовать марганцовку в саду и на огороде — лайфхаки для садоводов

Человек, поливающий на огороде марганцовкой. Фото: Decorexpro

Мало кто знает, но всем известная марганцовка очень полезна на огороде. Опытные садоводы рассказали, как можно использовать это популярное средство для растений на участке.

Новини.LIVE делится самыми лучшими советами для садоводов.

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Садоводы на огороде используют это известное средство для обеззараживания почвы, семян и инструмента для участка. К тому же, марганцовка может стать отличным удобрением для улучшения роста растений. Это средство убирает бактерии, из-за которых растения начинают болеть.

Кстати, это популярное средство можно использовать в течение вегетационного периода в саду и огороде.

Марганцовка в стакане, которая полезна на огороде. Фото: Decorexpro

Какую пользу имеет марганцовка для растений

Подкормка

Этим средством можно подпитывать растения и деревья, чтобы улучшить их устойчивость к разным заболеваниям. Чтобы воспользоваться этим методом, вам понадобится:

Марганцовка — три грамма

Вода — десять литров

Чтобы приготовить смесь для подкормки, просто растворите марганцовку в воде.

Защита от болезней

Марганцовка также отлично защищает растения от грибковых болезней, мучнистой росы и тли. Чтобы использовать этот метод, возьмите:

Марганцовку — 0,5 чайной ложки

Воду — десять литров

Чтобы приготовить нужную смесь, смешайте эти ингредиенты и опрыскивайте этим растения. Этим раствором можно защитить также клубнику от серой гнили и помидоры от фитофторы.

Обеззараживание

Чтобы марганцовкой обеззаразить лук, картофель и разные семена, возьмите:

Марганцовку — десять грамм

Воду — десять литров

Положите семена в этот раствор на 20 минут, затем просушите и смело сажайте его. Чеснок и лук лучше оставлять в этом растворе на час.

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