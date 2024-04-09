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Защищает и уничтожает бактерии — почему марганцовка полезна для огорода

9 апреля 2024 19:24
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как использовать марганцовку в саду и на огороде — лайфхаки для садоводов
Человек, поливающий на огороде марганцовкой. Фото: Decorexpro
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Мало кто знает, но всем известная марганцовка очень полезна на огороде. Опытные садоводы рассказали, как можно использовать это популярное средство для растений на участке.

Новини.LIVE делится самыми лучшими советами для садоводов.

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Зачем на огороде нужна марганцовка

Садоводы на огороде используют это известное средство для обеззараживания почвы, семян и инструмента для участка. К тому же, марганцовка может стать отличным удобрением для улучшения роста растений. Это средство убирает бактерии, из-за которых растения начинают болеть.

Кстати, это популярное средство можно использовать в течение вегетационного периода в саду и огороде.

Марганцовка в стакане, которая полезна на огороде
Марганцовка в стакане, которая полезна на огороде. Фото: Decorexpro

Какую пользу имеет марганцовка для растений

Подкормка

Этим средством можно подпитывать растения и деревья, чтобы улучшить их устойчивость к разным заболеваниям. Чтобы воспользоваться этим методом, вам понадобится:

  • Марганцовка — три грамма
  • Вода — десять литров

Чтобы приготовить смесь для подкормки, просто растворите марганцовку в воде.

Защита от болезней

Марганцовка также отлично защищает растения от грибковых болезней, мучнистой росы и тли. Чтобы использовать этот метод, возьмите:

  • Марганцовку — 0,5 чайной ложки
  • Воду — десять литров

Чтобы приготовить нужную смесь, смешайте эти ингредиенты и опрыскивайте этим растения. Этим раствором можно защитить также клубнику от серой гнили и помидоры от фитофторы.

Обеззараживание

Чтобы марганцовкой обеззаразить лук, картофель и разные семена, возьмите:

  • Марганцовку — десять грамм
  • Воду — десять литров

Положите семена в этот раствор на 20 минут, затем просушите и смело сажайте его. Чеснок и лук лучше оставлять в этом растворе на час.

Напомним, мы писали о том, чем следует опрыскивать растения, чтобы избавить их от грибка.

Раньше мы рассказывали о том, какие растения считаются очень опасными для собак.

Также мы сообщали о том, какие растения способны защитить культуры от разных вредителей.

растения
огород
сад
марганцовка

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