Як знищити попелицю на городі та в саду — перевірені методи

Попелиця атакувала дерево в саду. Фото: depositphotos.com

Попелиця — найстрашніший ворог усіх садів та городів, яка повільно висмоктує всі соки з рослин. Активізується шкідник вже на початку весни й за відсутності своєчасного реагування знищує молоді пагони та бутони й може призвести до повної загибелі рослин. Щобільше, там, де заводиться попелиця, з'являються й мурахи.

Як захистити сад та город від попелиці за допомогою народних засобів, які не потребують великих витрат, Новини.LIVE розповідає далі в матеріалі.

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Як виявити попелицю

Шкідник живиться практично усіма рослинами, які ростуть в садах чи на городах й на початку діє непомітно. Якщо ви побачили на нових, щойно вирослих пагінцях липкі плямки, або ніби тонку липку павутинку, рослина може бути вже заражена попелицею.

Ще одним сигналом може бути наявність мурах, адже вони живляться рідинами, які виділяють ці комахи.

Інші ознаки зараження попелицею:

деформація верхніх паростків;

скручення листя;

цукрова рідина на листках і пагонах;

бутони не розкриваються.

Чорна попелиця. Фото: google.com

Чим небезпечна попелиця

Окрім того, що попелиця здатна в буквальному сенсі висмоктати з рослин всі поживні речовини, вона ще є переносником вірусних хвороб. А вражені вірусами рослини вилікувати практично неможливо.

І якщо заражений помідор чи капустину можна просто вирвати й викинути, то із деревом це проблематичніше. У результаті, дерево чи кущ від вірусу не гинуть, але все своє життя буде кволим та проблемним. Гарного врожаю від такого дерева вже не дочекаєшся.

До речі, чорна попелиця віддає перевагу таким плодовим деревам, як вишня та черешня, покриваючи зворотну сторону листя, а також верхівки пагонів.

Попелиця звичайна. Фото: depositphotos.com

Коли найкраще обробляти культури від попелиці

Обробка від попелиці багато в чому залежить від виду культури. Якщо це плодові дерева, обробляти можна під час:

бутонізації;

цвітіння;

не пізніше, ніж за 14-40 днів до збирання врожаю.

Ягоди рекомендується обробляти до цвітіння і після збирання врожаю. А овочеві культури останній раз обприскувати слід не пізніше, ніж за місяць до збирання врожаю.

Попелиця на соняшнику. Фото: depositphotos.com

Як позбутися попелиці народними методами — прості та дешеві засоби

Народні засоби мають низку переваг:

вони більш щадні для рослин;

безпечніші для людей;

не потребують великих витрат;

за правильного використання ефективні.

Варто зауважити, якщо шкідників мало, садівники рекомендують просто обрізати заражені частини рослини. Якщо ж попелиці занадто багато, варто скористатися обробкою спеціальними засобами.

Рекомендуємо такі народні засоби від попелиці:

Мильний душ. Можна брати звичайне господарське мило або дігтярне. Співвідношення води до мила 6:1. необхідно акуратно протерти рослину вологою мильною губкою, прибираючи шкідників. Після рясно промити чистою водою. Ймовірно, цю процедуру доведеться повторювати декілька днів поспіль. Не можна, щоб засіб у великому обсязі потрапляв у субстрат. Розчин з тютюну. Поєднайте воду з тютюном в пропорції 2:1, перемішайте і дайте настоятися два дні. Процідіть настоянку і змішайте з водою 1:1. Після цього можна починати обробку рослин. Не можна, щоб засіб потрапляв у субстрат. Розчин з часником. 30 г часнику разом зі шкіркою натерти на дрібну терку до однорідного стану та залити літром води. Рідина має настоятися 24 години. Далі необхідно додати трохи мила і потім обробити рослину. Процедуру варто повторювати 2-3 дні. Садівники зазначають, дуже важливо, щоб цей засіб не потрапив у субстрат. Спирт. Якщо у вас є змога, для захисту рослини можна використовувати медичний спирт, протираючи ним гілочки від шкідників. В цьому випадку промивати рослину не обов'язково, оскільки спирт миттєво випаровується. Не можна, щоб засіб потрапляв у субстрат. Нашатирний спирт. Для цього на відро води беремо 50 мл нашатирного спирту й 1/4 натертого господарського мила, яке забезпечить краще прилипання. Не можна, щоб засіб потрапляв у субстрат. Настоянка з цитрусових кірок. Покладіть 100 грамів кірок мандарину, апельсину або лимону в невелику кількість води та дайте постояти в темному місці три доби. Отриманим засобом обробіть рослину. Можна повторювати обробку 2-3 дні. Настоянка з червоного гострого перцю. Необхідно змішати 50 г свіжого тертого перцю зі 100 мл води. Суміш прокип'ятити на мінімальному вогні 1 годину. Рідина має настоятися 24 години. Процідивши, розвести відвар водою в пропорції 10 мл відвару на 10 літрів води. Деревний попіл. На відро води розвести 50 г рідкого або тертого сухого мила і 500 г золи. Процідженим розчином обприскати рослину. Хвойна настоянка. На 2 л води додати 500 г хвої й дати відстоятися тиждень. Отриману настоянку процідити й розвести водою в співвідношенні 1:7. Обприскувати з інтервалом раз на три-чотири дні. Сода. На 10 л води додаємо 5 ст. л. білого порошку, рослинної олії і рідкого мила. Суміш ретельно перемішуємо і використовуємо для обприскування рослин. Не можна, щоб засіб потрапляв у субстрат. Гірчичний порошок. На літр теплої води потрібно 100 г пекучого засобу. Настоюємо 2-3 дні, після чого проціджуємо. Для ефективності додаємо 3 ст. л. соди, 2 ст. л. будь-якого рідкого мила, перемішуємо і можна використовувати. Не можна, щоб засіб потрапляв у субстрат. Настоянка з ромашки аптечної. В 1 л води додати 100 г ромашки. Заварити й настоювати 12 годин. Настоянка з квітучих кульбаб. В 10 л води настояти 3-4 години 400 г листя і 200 г коренів кульбаб. Обприскувати розчином рослини. Настоянка з сухої трави деревію звичайного. Заварити 1 кг трави у 2 л води на водяній бані 30-40 хвилин. Розвести відвар у 10 л води та витримати в темному місці не менше двох діб.

Якщо народні методи не допомогли, або велике плодове дерево потребує обробки, варто звернутися по допомогу до спеціалістів та обробити рослину спеціальними хімічними засобами.

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