Есть несколько рекомендаций, которые помогут избавиться от тараканов на кухне раз и навсегда

Кухонный гарнитур. Фото: Freepik

Присутствие тараканов на кухне не только вызывает дискомфорт, но и может стать проблемой для здоровья и гигиены. Избавление от них навсегда важно не только для создания комфортного пространства, но и для обеспечения безопасности.

Новини.LIVE нашли несколько рекомендаций, которые помогут избавиться от тараканов на кухне и предотвратить их появление в будущем.

Читайте также:

Несколько советов, как избавиться от тараканов

Генеральная уборка. Начните с тщательной уборки кухонных поверхностей, убирая крошки, остатки еды и мусор. Тараканы привлекаются запахами еды, поэтому чистота поможет снизить их привлекательность.

Используйте крышки. Храните пищевые продукты в герметичных контейнерах или плотно закрывайте пакеты. Это не только сохранит продукты свежими, но и поможет предотвратить доступ тараканов к еде.

Кухня с белой мебелью. Фото: Freepik

Ловушки и отпугиватели. Разместите ловушки или устройства для отпугивания тараканов в кухне. Они могут быть химическими или натуральными, в зависимости от ваших предпочтений.

Герметизация щелей. Закройте все щели и трещины в стенах, полу и оконных рамах, чтобы предотвратить доступ тараканов в помещение.

Применение народных средств. Некоторые люди используют народные средства, такие как мел, борная кислота или эфирное масло мяты, чтобы отпугнуть тараканов. Однако перед использованием таких средств стоит проконсультироваться с профессионалом.

Следуя этим советам и принимая меры предосторожности, можно избавиться от тараканов на кухне и предотвратить их повторное появление.

Тараканы, находясь в кухне, могут разносить различные болезни

Стол на кухне. Фото: Freepik

Сальмонеллез

Тараканы могут заражать продукты, оставляя на них микробы из своего пищеварительного тракта. Это может привести к заражению сальмонеллезом, вызывающим желудочно-кишечные инфекции у людей.

Дизентерия

Тараканы также могут переносить возбудителей дизентерии, такие как бактерии рода Shigella, которые могут привести к инфекциям желудочно-кишечного тракта.

Лептоспироз

Это заболевание, вызываемое бактериями рода Leptospira, которые могут распространяться через мочу тараканов. Они могут проникать в организм человека через поврежденную кожу или слизистые оболочки, вызывая серьезные проблемы с почками, печенью и другими органами.

Аллергии

Из фекалий и частей тела тараканов в воздух могут попадать белки, вызывающие аллергические реакции у чувствительных людей, особенно у детей.

Важно поддерживать чистоту в кухне и принимать меры по контролю за насекомыми, чтобы предотвратить передачу этих и других болезней тараканами.

Ранее мы писали как убрать дом и вымыть посуду с помощью уксуса.

Также рассказывали, как очистить утюг от накипи с помощью обыкновенной соли.