Как убрать дом и почистить посуду с помощью уксуса — малоизвестные лайфхаки

Уксус можно использовать для уборки везде. Фото: shuba.life

Белый уксус является многозадачным средством для уборки, которое можно использовать для всего — от отбеливания белья и мытья окон до удаления ржавчины и дезинфекции поверхностей. Этот помощник в домашнем хозяйстве облегчает множество домашних дел без использования агрессивных химикатов.

Об этом написала Martha Stewart.

1. Дезодорант

Уксус помогает нейтрализовать запахи, например на кухне или в холодильнике. Оставьте посуду, наполненную на 1-1,5 см уксуса, в помещении, пока неприятный запах полностью не выветрится.

2. Ржавчина

Замочите небольшие ржавые предметы в миске с белым уксусом на ночь. Большие предметы полейте уксусом, дайте настояться и протрите начисто.

3. Белье

Если во время стирки не хочется использовать отбеливатель, возьмите уксус. Его природные кислотные свойства способствуют отбеливанию тканей. Добавьте 1/2 стакана разведенного белого уксуса вместе со стиральным средством, чтобы отбелить тусклое белье.

4. Сантехника

Уксус может растворять известковый налет, мыльный осадок и минеральные отложения на кранах. Намочите бумажное полотенце в уксусе, а затем натяните его на кран. Оставьте его примерно на час, а затем протрите налет.

5. Окна и зеркала

Одна часть уксуса на часть воды хорошо очищает стеклянные поверхности, зеркала и окна. Распылите его на чистую тряпку из микрофибры и протрите поверхность S-образными движениями (сверху вниз).

Фото: bobvila.com

6. Пятна от кофе и чая

Удалить пятна из чашки просто. Наполните чашку наполовину белым уксусом, а наполовину горячей водой и оставьте смесь на 10 минут. Слейте смесь и потрите чашку.

7. Плесень

Распылите уксус или нанесите его непосредственно на плитку в ванной комнате, душевые шторки и т.д. Оставьте на время, потрите и смойте.

8. Сливные трубы

Вылейте в канализацию смесь пищевой соды с уксусом. Дайте ей зашипеть и поработать около 15 минут, затем промойте горячей водой, чтобы устранить засор и неприятные запахи.

9. Наклейки и этикетки

Соскребать наклейки и этикетки очень тяжело, к тому же всегда остаются следы. Просто замочите этикетки и наклейки в белом уксусе и легко удалите их.

10. Запах домашних животных

Сначала промокните место, где домашний любимец сходил в туалет, затем следует очистить пораженный участок с помощью смеси уксуса и воды. Уксус нейтрализует запах и поможет предотвратить повторные несчастные случаи.

Фото: servpro.com

10. Стиральная машина

Уксусное ополаскивание может быть полезно и для вашей стиральной машины. Просто добавьте один стакан белого уксуса в пустую стиральную машину и запустите его как обычно.

11. Пол

Уксус может эффективно очищать и дезинфицировать пол, но паркет чистить нельзя. Используйте его на кафеле. Для мытья смешайте 1/2 стакана уксуса и четыре литра воды.

12. Игрушки для ванны

Детские игрушки для ванны склонны к образованию плесени от влаги. Искупайте эти игрушки в большом ведре или миске, наполненном теплой водой. Добавьте 1/2 стакана уксуса на четыре литра воды и оставьте игрушки на 10 минут. Затем промойте и высушите их.

Фото: makingmanzanita.com

Ранее эксперты рассказали, как почистить термос от остатков чая, кофе и устранить устаревшие запахи. Также мы писали, как легко и быстро отмыть пластик в холодильнике подручными средствами.