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Як використовувати оцет для прибирання дому — 12 способів, про які мало хто знає

20 лютого 2024 12:55
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як прибрати оселю та почистити посуд за допомогою оцту — маловідомі лайфхаки
Оцет можна використовувати для прибирання скрізь. Фото: shuba.life
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Білий оцет є багатозадачним засобом для прибирання, який можна використовувати для всього — від відбілювання білизни та миття вікон до видалення іржі та дезінфекції поверхонь. Цей незамінний помічник у домашньому господарстві полегшує безліч домашніх справ без використання агресивних хімікатів.

Про це написала Martha Stewart.

1. Дезодорант

Оцет допомагає нейтралізувати запахи, наприклад, на кухні або в холодильнику. Залиште посуд, наповнений на 1-1,5 см оцту, в приміщенні, доки неприємний запах повністю не вивітриться.

2. Іржа

Замочить невеликі іржаві предмети у мисці з білим оцтом на ніч. Більші предмети полийте оцтом, дайте настоятися та протріть дочиста.

3. Білизна

Якщо не бажаєте використовувати відбілювач під час прання, візьміть оцет. Його природні кислотні властивості сприяють відбілюванню тканин. Додайте 1/2 склянки розведеного білого оцту разом з пральним засобом, щоб відбілити потьмянілу білизну.

4. Сантехніка

Оцет може розчиняти вапняний наліт, мильний осад та мінеральні відкладення на кранах. Намочіть паперовий рушник в оцті, а потім натягніть його на кран. Залиште його приблизно на годину, а потім витріть наліт.

5. Вікна та дзеркала

Одна частина оцту на одну частину води добре очищає скляні поверхні, дзеркала та вікна. Розпиліть його на чисту ганчірку з мікрофібри та протріть поверхню S-подібними рухами (зверху вниз).

Як використовувати оцет для прибирання дому — 12 способів, про які мало хто знає - фото 1
Фото: bobvila.com

6. Плями від кави та чаю

Видалити плями з чашки просто. Наповніть горнятко наполовину білим оцтом, а наполовину гарячою водою і залиште суміш на 10 хвилин. Злийте суміш і потріть чашку.

7. Цвіль та пліснява

Розпиліть оцет або нанесіть його безпосередньо на плитку у ванній кімнаті, душові шторки тощо. Залиште на деякий час, потріть та змийте.

8. Зливні труби

Вилийте в каналізацію суміш харчової соди з оцтом. Дайте їй зашипіти та попрацювати близько 15 хвилин, а потім промийте гарячою водою, щоб усунути засмічення і неприємні запахи.

9. Наклейки та етикетки

Шкребти наклейки та етикетки дуже важко, до того ж завжди залишаються сліди. Просто замочіть етикетки та наклейки в білому оцті, а потім легко видаліть їх.

10. Запах домашніх тварин

Спочатку промокніть місце, де домашній улюбленець сходив у туалет, потім слід очистити уражену ділянку за допомогою суміші оцту та води. Оцет нейтралізує запах й допоможе запобігти повторним нещасним випадкам.

Як використовувати оцет для прибирання дому — 12 способів, про які мало хто знає - фото 2
Фото: servpro.com

10. Пральна машина

Оцтове ополіскування може бути корисним і для вашої пральної машини. Просто додайте одну склянку білого оцту в порожню пральну машину і запустіть її як зазвичай.

11. Підлога

Оцет може ефективно очищати та дезінфікувати підлогу, але паркет ним чистити не можна. Використовуйте його на кахлях. Для миття змішайте 1/2 склянки оцту та чотири літри води.

12. Іграшки для ванної

Дитячі іграшки для ванни схильні до утворення плісняви та цвілі від вологи. Купайте ці іграшки у великому відрі або мисці, наповненому теплою водою. Додайте 1/2 склянки оцту на кожні чотири літри води та залиште іграшки на 10 хвилин. Потім промийте і висушіть їх.

Як використовувати оцет для прибирання дому — 12 способів, про які мало хто знає - фото 3
Фото: makingmanzanita.com

Раніше експерти розповіли, як почистити термос від залишків чаю, кави та усунути застарілі запахи. Також ми повідомляли, як легко та швидко відмити пластик у холодильнику підручними засобами.

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