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Скажіть "ні" жовтим плямам — як відмити пластик у холодильнику

9 лютого 2024 05:38
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова
Як відбілити пожовклий пластик у холодильнику — дієві методи, які точно допоможуть
Господиня, яка миє пластик всередині холодильника. Фото: Fitbit
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова

Пластик всередині холодильника завжди контактує з різними рідинами та продуктами, через що поступово втрачає свою білизну. Варто знати, як можна з легкістю і в найкоротший термін відмити пластик у холодильнику підручними засобами.

Новини.LIVE пояснює, як це можна зробити.

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Очищення пластику в холодильнику підручними засобами

Як відбілити пластик господарським милом

Щоб скористатися цим методом, вам потрібно взяти:

  • Господарське або готове рідке мило
  • Теплу воду
  • Губку

Для очищення пластику від жовтізни візьміть брускове господарське мило, натріть його на тертці і розчиніть у теплій воді, або ж купіть готове рідке мило. Натріть брудний пластик цим готовим розчином і залиште в такому стані на 30-40 хвилин. Потім залишається лише стерти губкою це мило і сполоснути чистою водою пластик.

Человек, моющий полочку в холодильнике
Людина, яка миє поличку в холодильнику. Фото: Pinterest

Як прибрати жовтизну з холодильника спиртом

Щоб використати цей метод, візьміть:

  • Етиловий або нашатирний спирт
  • Ганчірку або серветку

Щоб прибрати жовтизну з пластику в холодильнику, намочіть серветку або ганчірку в спирті та обробіть брудний слід. Якщо пластик досі жовтий, повторіть цю процедуру декілька разів, з часом пляма повинна зникнути.

Женщина, которая моет холодильник
Жінка, яка миє холодильник. Фото: RENOTOP

Як видалити жовтизну харчовою кислотою

Щоб приготувати суміш харчової кислоти, вам знадобиться:

  • Оцет або лимонна кислота
  • Тепла вода
  • Ганчірка

Змочіть ганчірку в суміші і обробіть нею плями, після чого змийте все це водою. Якщо жовтизна не зникла, залиште цей кислотний засіб примочкою на плямі на 15-30 хвилин. Але перш, ніж скористатися цим методом, переконайтеся, що це не зашкодить пластику. 

Женщина, которая очищает свой холодильник внутри
Жінка, яка очищує свій холодильник всередині. Фото: Freepik

Нагадаємо, ми писали про те, як прибрати жирні плями з улюбленої речі в домашніх умовах. 

Раніше ми розповідали про те, як швидко і без проблем почистити тостер зовні та всередині. 

Також ми повідомляли про те, як швидко і ефективно відмити кухонні фасади підручними засобами.

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пластик у холодильнику
підручні засоби

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