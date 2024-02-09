Як відбілити пожовклий пластик у холодильнику — дієві методи, які точно допоможуть

Господиня, яка миє пластик всередині холодильника. Фото: Fitbit

Пластик всередині холодильника завжди контактує з різними рідинами та продуктами, через що поступово втрачає свою білизну. Варто знати, як можна з легкістю і в найкоротший термін відмити пластик у холодильнику підручними засобами.

Новини.LIVE пояснює, як це можна зробити.

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Очищення пластику в холодильнику підручними засобами

Як відбілити пластик господарським милом

Щоб скористатися цим методом, вам потрібно взяти:

Господарське або готове рідке мило

Теплу воду

Губку

Для очищення пластику від жовтізни візьміть брускове господарське мило, натріть його на тертці і розчиніть у теплій воді, або ж купіть готове рідке мило. Натріть брудний пластик цим готовим розчином і залиште в такому стані на 30-40 хвилин. Потім залишається лише стерти губкою це мило і сполоснути чистою водою пластик.

Людина, яка миє поличку в холодильнику. Фото: Pinterest

Як прибрати жовтизну з холодильника спиртом

Щоб використати цей метод, візьміть:

Етиловий або нашатирний спирт

Ганчірку або серветку

Щоб прибрати жовтизну з пластику в холодильнику, намочіть серветку або ганчірку в спирті та обробіть брудний слід. Якщо пластик досі жовтий, повторіть цю процедуру декілька разів, з часом пляма повинна зникнути.

Жінка, яка миє холодильник. Фото: RENOTOP

Як видалити жовтизну харчовою кислотою

Щоб приготувати суміш харчової кислоти, вам знадобиться:

Оцет або лимонна кислота

Тепла вода

Ганчірка

Змочіть ганчірку в суміші і обробіть нею плями, після чого змийте все це водою. Якщо жовтизна не зникла, залиште цей кислотний засіб примочкою на плямі на 15-30 хвилин. Але перш, ніж скористатися цим методом, переконайтеся, що це не зашкодить пластику.

Жінка, яка очищує свій холодильник всередині. Фото: Freepik

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