Як відбілити пожовклий пластик у холодильнику — дієві методи, які точно допоможуть

Скажіть "ні" жовтим плямам — як відмити пластик у холодильнику
Пластик всередині холодильника завжди контактує з різними рідинами та продуктами, через що поступово втрачає свою білизну. Варто знати, як можна з легкістю і в найкоротший термін відмити пластик у холодильнику підручними засобами.
Новини.LIVE пояснює, як це можна зробити.
Очищення пластику в холодильнику підручними засобами
Як відбілити пластик господарським милом
Щоб скористатися цим методом, вам потрібно взяти:
- Господарське або готове рідке мило
- Теплу воду
- Губку
Для очищення пластику від жовтізни візьміть брускове господарське мило, натріть його на тертці і розчиніть у теплій воді, або ж купіть готове рідке мило. Натріть брудний пластик цим готовим розчином і залиште в такому стані на 30-40 хвилин. Потім залишається лише стерти губкою це мило і сполоснути чистою водою пластик.
Як прибрати жовтизну з холодильника спиртом
Щоб використати цей метод, візьміть:
- Етиловий або нашатирний спирт
- Ганчірку або серветку
Щоб прибрати жовтизну з пластику в холодильнику, намочіть серветку або ганчірку в спирті та обробіть брудний слід. Якщо пластик досі жовтий, повторіть цю процедуру декілька разів, з часом пляма повинна зникнути.
Як видалити жовтизну харчовою кислотою
Щоб приготувати суміш харчової кислоти, вам знадобиться:
- Оцет або лимонна кислота
- Тепла вода
- Ганчірка
Змочіть ганчірку в суміші і обробіть нею плями, після чого змийте все це водою. Якщо жовтизна не зникла, залиште цей кислотний засіб примочкою на плямі на 15-30 хвилин. Але перш, ніж скористатися цим методом, переконайтеся, що це не зашкодить пластику.
Нагадаємо, ми писали про те, як прибрати жирні плями з улюбленої речі в домашніх умовах.
Раніше ми розповідали про те, як швидко і без проблем почистити тостер зовні та всередині.
Також ми повідомляли про те, як швидко і ефективно відмити кухонні фасади підручними засобами.
Читайте Новини.LIVE!