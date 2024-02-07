Як вивести жирні плями з одягу — найкращі способи для кольорового та білого одягу

Є вісім способів позбавитися жирних плям. Фото: thespruce.com

Жирну або масляну пляму варто усувати негайно, адже потім може бути занадто пізно й річ буде безнадійно зіпсована. Мило не завжди може впоратися з такою задачею, тому експерти з прання пропонують вісім різних, але дієвих способів.

Про це написав Lifehacker.

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Перш ніж спробувати один з методів прання, варто протестувати його на невеликій непомітній ділянці тканини, щоб переконатися, що вони не призведуть до пошкодження або знебарвлення.

Сода для миття посуду

Вдягніть рукавички.

Приготуйте пасту з соди, змішаної з теплою водою.

Нанесіть пасту на пляму.

Залиште пасту на 30 хвилин.

М'якою зубною щіткою або губкою обережно втирайте пасту в одяг круговими рухами.

Промийте одяг теплою водою та повторіть процес, якщо потрібно, перш ніж дати речі повністю висохнути.

Шампунь для жирного волосся

Нанесіть на пляму шампунь для жирного волосся та залишити на деякий час перед пранням. Залежно від плями, можливо, доведеться повторити процес.

Кукурудзяний крохмаль

Додайте трохи води до кукурудзяного крохмалю, щоб отримати пасту.

Обережно нанесіть пасту в матеріал ганчіркою або зубною щіткою з м'якою щетиною.

Залишить на кілька годин до висихання.

Випріть річ.

Мийне для посуду та перекис водню

Змішайте миюче з перекисом водню.

Нанесіть суміш на пляму як попередню обробку і дайте їй подіяти, перш ніж кидати в пральну машину.

Мийне для посуду та харчова сода

Варіант методу вище. Також експерти рекомендують змішати господарське мило та харчову соду.

Медичний спирт

Нанесіть невелику кількість спирту на пляму чистою ганчіркою.

Залиште на 30 хвилин перед пранням.

WD-40

Універсальний технічний аерозоль рекомендують використовувати для видалення жирних і масляних плям.

Варто покласти шматок картону всередину одягу, щоб WD-40 не просочився на інший бік.

Нанесіть трохи засобу на пляму.

Почекайте 30 хвилин перед пранням.

Тальк або крейда

Потрібно посипати пляму тальком (крейдою).

Залишити на кілька годин.

Зчистити щіткою і випрати.

Раніше ми пропонували найефективніші методи боротьби з жирними плямами на шпалерах. Також розповідали, як відмити кухонні фасади підручними засобами.