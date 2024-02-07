Как вывести жирные пятна с одежды – лучшие способы для цветной и белой одежды

Есть восемь способов избавиться от жирных пятен. Фото: thespruce.com

Жирное или масляное пятно следует устранять немедленно, ведь потом может быть слишком поздно и вещь будет безнадежно испорчена. Мыло не всегда может справиться с такой задачей, поэтому эксперты по стирке предлагают восемь разных, но действенных способов.

Об этом пишет Lifehacker.

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Прежде чем попробовать один из методов стирки, следует протестировать его на небольшом незаметном участке ткани, чтобы убедиться, что они не приведут к повреждению или обесцвечиванию.

Сода для мытья посуды

Наденьте перчатки.

Приготовьте пасту из соды, смешанной с теплой водой.

Нанесите пасту на пятно.

Оставьте пасту на 30 минут.

Мягкой зубной щеткой или губкой осторожно вотрите пасту в одежду круговыми движениями.

Промойте одежду теплой водой и повторите процесс, если нужно, прежде чем дать вещи полностью высохнуть.

Шампунь для жирных волос

Нанесите на пятно шампунь для жирных волос и оставьте на время перед стиркой. В зависимости от пятна, возможно, придется повторить процесс.

Кукурузный крахмал

Добавьте немного воды в кукурузный крахмал, чтобы получить пасту.

Аккуратно нанесите пасту на материал тряпкой или зубной щеткой с мягкой щетиной.

Оставьте на несколько часов до высыхания.

Постирайте вещь.

Моющее для посуды и перекись водорода

Смешайте моющее с перекисью водорода.

Нанесите смесь на пятно в качестве предварительной обработки и дайте ей подействовать, прежде чем бросать в стиральную машину.

Моющее для посуды и пищевая сода

Вариант способа выше. Также эксперты советуют смешать хозяйственное мыло и пищевую соду.

Медицинский спирт

Нанесите небольшое количество спирта на пятно чистой тряпкой.

Оставьте на 30 минут перед стиркой.

WD-40

Универсальный технический аэрозоль рекомендуется использовать для удаления жирных и масляных пятен.

Следует положить кусок картона внутрь одежды, чтобы WD-40 не просочился на другую сторону.

Нанесите немного на пятно.

Подождите 30 минут перед стиркой.

Тальк или мел

Нужно посыпать пятно тальком (мелом).

Оставить на несколько часов.

Счистить щеткой и постирать.

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