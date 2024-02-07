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Лучшие проверенные способы удаления жирных и масляных пятен с одежды

7 февраля 2024 20:00
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как вывести жирные пятна с одежды – лучшие способы для цветной и белой одежды
Есть восемь способов избавиться от жирных пятен. Фото: thespruce.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Жирное или масляное пятно следует устранять немедленно, ведь потом может быть слишком поздно и вещь будет безнадежно испорчена. Мыло не всегда может справиться с такой задачей, поэтому эксперты по стирке предлагают восемь разных, но действенных способов.

Об этом пишет Lifehacker.

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Прежде чем попробовать один из методов стирки, следует протестировать его на небольшом незаметном участке ткани, чтобы убедиться, что они не приведут к повреждению или обесцвечиванию.

Сода для мытья посуды

  • Наденьте перчатки.
  • Приготовьте пасту из соды, смешанной с теплой водой.
  • Нанесите пасту на пятно.
  • Оставьте пасту на 30 минут.
  • Мягкой зубной щеткой или губкой осторожно вотрите пасту в одежду круговыми движениями.
  • Промойте одежду теплой водой и повторите процесс, если нужно, прежде чем дать вещи полностью высохнуть.

Шампунь для жирных волос

Нанесите на пятно шампунь для жирных волос и оставьте на время перед стиркой. В зависимости от пятна, возможно, придется повторить процесс.

Кукурузный крахмал

  • Добавьте немного воды в кукурузный крахмал, чтобы получить пасту.
  • Аккуратно нанесите пасту на материал тряпкой или зубной щеткой с мягкой щетиной.
  • Оставьте на несколько часов до высыхания.
  • Постирайте вещь.

Моющее для посуды и перекись водорода

  • Смешайте моющее с перекисью водорода.
  • Нанесите смесь на пятно в качестве предварительной обработки и дайте ей подействовать, прежде чем бросать в стиральную машину.

Моющее для посуды и пищевая сода

Вариант способа выше. Также эксперты советуют смешать хозяйственное мыло и пищевую соду.

Медицинский спирт

  • Нанесите небольшое количество спирта на пятно чистой тряпкой.
  • Оставьте на 30 минут перед стиркой.

WD-40

Универсальный технический аэрозоль рекомендуется использовать для удаления жирных и масляных пятен.

  • Следует положить кусок картона внутрь одежды, чтобы WD-40 не просочился на другую сторону.
  • Нанесите немного на пятно.
  • Подождите 30 минут перед стиркой.

Тальк или мел

  • Нужно посыпать пятно тальком (мелом).
  • Оставить на несколько часов.
  • Счистить щеткой и постирать.

Ранее мы предлагали самые эффективные методы борьбы с жирными пятнами на обоях. Также рассказывали, как отмыть кухонные фасады подручными средствами.

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