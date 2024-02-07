Как вывести жирные пятна с одежды – лучшие способы для цветной и белой одежды

Лучшие проверенные способы удаления жирных и масляных пятен с одежды
Жирное или масляное пятно следует устранять немедленно, ведь потом может быть слишком поздно и вещь будет безнадежно испорчена. Мыло не всегда может справиться с такой задачей, поэтому эксперты по стирке предлагают восемь разных, но действенных способов.
Об этом пишет Lifehacker.
Прежде чем попробовать один из методов стирки, следует протестировать его на небольшом незаметном участке ткани, чтобы убедиться, что они не приведут к повреждению или обесцвечиванию.
Сода для мытья посуды
- Наденьте перчатки.
- Приготовьте пасту из соды, смешанной с теплой водой.
- Нанесите пасту на пятно.
- Оставьте пасту на 30 минут.
- Мягкой зубной щеткой или губкой осторожно вотрите пасту в одежду круговыми движениями.
- Промойте одежду теплой водой и повторите процесс, если нужно, прежде чем дать вещи полностью высохнуть.
Шампунь для жирных волос
Нанесите на пятно шампунь для жирных волос и оставьте на время перед стиркой. В зависимости от пятна, возможно, придется повторить процесс.
Кукурузный крахмал
- Добавьте немного воды в кукурузный крахмал, чтобы получить пасту.
- Аккуратно нанесите пасту на материал тряпкой или зубной щеткой с мягкой щетиной.
- Оставьте на несколько часов до высыхания.
- Постирайте вещь.
Моющее для посуды и перекись водорода
- Смешайте моющее с перекисью водорода.
- Нанесите смесь на пятно в качестве предварительной обработки и дайте ей подействовать, прежде чем бросать в стиральную машину.
Моющее для посуды и пищевая сода
Вариант способа выше. Также эксперты советуют смешать хозяйственное мыло и пищевую соду.
Медицинский спирт
- Нанесите небольшое количество спирта на пятно чистой тряпкой.
- Оставьте на 30 минут перед стиркой.
WD-40
Универсальный технический аэрозоль рекомендуется использовать для удаления жирных и масляных пятен.
- Следует положить кусок картона внутрь одежды, чтобы WD-40 не просочился на другую сторону.
- Нанесите немного на пятно.
- Подождите 30 минут перед стиркой.
Тальк или мел
- Нужно посыпать пятно тальком (мелом).
- Оставить на несколько часов.
- Счистить щеткой и постирать.
Ранее мы предлагали самые эффективные методы борьбы с жирными пятнами на обоях. Также рассказывали, как отмыть кухонные фасады подручными средствами.
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