Как отбелить пожелтевший пластик в холодильнике — действенные методы, которые точно помогут

Скажите "нет" желтым пятнам — как отмыть пластик в холодильнике
Пластик внутри холодильника всегда контактирует с различными жидкостями и продуктами, поэтому постепенно теряет свое белизну. Следует знать, как можно с легкостью и в кратчайшие сроки отмыть пластик в холодильнике подручными средствами.
Новини.LIVE объясняет, как это можно сделать.
Очистка пластика в холодильнике подручными средствами
Как отбелить пластик хозяйственным мылом
Чтобы использовать этот метод, вам нужно взять:
- Хозяйственное или готовое жидкое мыло
- Теплую воду
- Губку
Для очистки пластика от желтизны возьмите брусковое хозяйственное мыло, натрите его на терке и растворите в теплой воде, или купите готовое жидкое мыло. Натрите грязный пластик этим готовым раствором и оставьте в таком состоянии на 30-40 минут. Затем остается только стереть губкой это мыло и ополоснуть чистой водой пластик.
Как убрать желтизну с холодильника спиртом
Чтобы использовать этот метод, возьмите:
- Этиловый или нашатырный спирт
- Тряпку или салфетку
Чтобы убрать желтизну с пластика в холодильнике, намочите салфетку или тряпку в спирте и обработайте грязный след. Если пластик еще желтый, повторите эту процедуру несколько раз, со временем пятно должно исчезнуть.
Как удалить желтизну пищевой кислотой
Чтобы приготовить смесь пищевой кислоты, вам понадобится:
- Уксус или лимонная кислота
- Теплая вода
- Тряпка
Смочите тряпку в смеси и обработайте ею пятна, после чего смойте все это водой. Если желтизна не исчезла, оставьте это кислотное средство примочкой на пятне на 15-30 минут. Но прежде, чем воспользоваться этим методом, убедитесь, что это не повредит пластику.
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