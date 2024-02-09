Как отбелить пожелтевший пластик в холодильнике — действенные методы, которые точно помогут

Хозяйка, моющая пластик внутри холодильника. Фото: Fitbit

Пластик внутри холодильника всегда контактирует с различными жидкостями и продуктами, поэтому постепенно теряет свое белизну. Следует знать, как можно с легкостью и в кратчайшие сроки отмыть пластик в холодильнике подручными средствами.

Новини.LIVE объясняет, как это можно сделать.

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Как отбелить пластик хозяйственным мылом

Чтобы использовать этот метод, вам нужно взять:

Хозяйственное или готовое жидкое мыло

Теплую воду

Губку

Для очистки пластика от желтизны возьмите брусковое хозяйственное мыло, натрите его на терке и растворите в теплой воде, или купите готовое жидкое мыло. Натрите грязный пластик этим готовым раствором и оставьте в таком состоянии на 30-40 минут. Затем остается только стереть губкой это мыло и ополоснуть чистой водой пластик.

Человек, моющий полочку в холодильнике. Фото: Pinterest

Как убрать желтизну с холодильника спиртом

Чтобы использовать этот метод, возьмите:

Этиловый или нашатырный спирт

Тряпку или салфетку

Чтобы убрать желтизну с пластика в холодильнике, намочите салфетку или тряпку в спирте и обработайте грязный след. Если пластик еще желтый, повторите эту процедуру несколько раз, со временем пятно должно исчезнуть.

Женщина, которая моет холодильник. Фото: RENOTOP

Как удалить желтизну пищевой кислотой

Чтобы приготовить смесь пищевой кислоты, вам понадобится:

Уксус или лимонная кислота

Теплая вода

Тряпка

Смочите тряпку в смеси и обработайте ею пятна, после чего смойте все это водой. Если желтизна не исчезла, оставьте это кислотное средство примочкой на пятне на 15-30 минут. Но прежде, чем воспользоваться этим методом, убедитесь, что это не повредит пластику.

Женщина, которая чистит холодильник внутри. Фото: Freepik

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