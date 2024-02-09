Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Скажите "нет" желтым пятнам — как отмыть пластик в холодильнике arrow

Скажите "нет" желтым пятнам — как отмыть пластик в холодильнике

9 февраля 2024 05:38
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова
Как отбелить пожелтевший пластик в холодильнике — действенные методы, которые точно помогут
Хозяйка, моющая пластик внутри холодильника. Фото: Fitbit
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова

Пластик внутри холодильника всегда контактирует с различными жидкостями и продуктами, поэтому постепенно теряет свое белизну. Следует знать, как можно с легкостью и в кратчайшие сроки отмыть пластик в холодильнике подручными средствами.

Новини.LIVE объясняет, как это можно сделать.

Читайте также:

Очистка пластика в холодильнике подручными средствами

Как отбелить пластик хозяйственным мылом

Чтобы использовать этот метод, вам нужно взять:

  • Хозяйственное или готовое жидкое мыло
  • Теплую воду
  • Губку

Для очистки пластика от желтизны возьмите брусковое хозяйственное мыло, натрите его на терке и растворите в теплой воде, или купите готовое жидкое мыло. Натрите грязный пластик этим готовым раствором и оставьте в таком состоянии на 30-40 минут. Затем остается только стереть губкой это мыло и ополоснуть чистой водой пластик.

Человек, моющий полочку в холодильнике.
Человек, моющий полочку в холодильнике. Фото: Pinterest

Как убрать желтизну с холодильника спиртом

Чтобы использовать этот метод, возьмите:

  • Этиловый или нашатырный спирт
  • Тряпку или салфетку

Чтобы убрать желтизну с пластика в холодильнике, намочите салфетку или тряпку в спирте и обработайте грязный след. Если пластик еще желтый, повторите эту процедуру несколько раз, со временем пятно должно исчезнуть.

Женщина, которая моет холодильник
Женщина, которая моет холодильник. Фото: RENOTOP

Как удалить желтизну пищевой кислотой

Чтобы приготовить смесь пищевой кислоты, вам понадобится:

  • Уксус или лимонная кислота
  • Теплая вода
  • Тряпка

Смочите тряпку в смеси и обработайте ею пятна, после чего смойте все это водой. Если желтизна не исчезла, оставьте это кислотное средство примочкой на пятне на 15-30 минут. Но прежде, чем воспользоваться этим методом, убедитесь, что это не повредит пластику.

Женщина, которая очищает свой холодильник.
Женщина, которая чистит холодильник внутри. Фото: Freepik

Напомним, мы писали о том, как убрать жирные пятна с любимой вещи в домашних условиях.

Раньше мы рассказывали о том, как быстро и без проблем почистить тостер снаружи и внутри.

Также мы сообщали о том, как быстро и эффективно отмыть кухонные фасады подручными средствами.

народные методы
действенные лайфхаки
пластик в холодильнике
подручные средства

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

30 января 2024

22:18Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации

26 января 2024

06:10 Пенсионерам кардинально пересчитают выплаты — известно дату и суммы

Актуальное по теме